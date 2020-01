Résultats finaux du Royal Rumble pour le PPV WWE 2020: Edge revient pour le Rumble masculin

Royal Rumble 2020 est venu et a disparu, et c’était un PPV WWE passionnant et un excellent moyen de démarrer la nouvelle année. Ci-dessous, vous trouverez tous les résultats pour chaque match ainsi que les participants aux Rumbles masculin et féminin. Si vous voulez en savoir plus sur cet événement, du retour surprise d’Edge à The Fiend décimant Daniel Bryan, lisez notre critique du PPV WWE.

L’événement de cette année était bon et il n’y avait que quatre matchs de championnat réservés. Le Kickoff Show a eu deux matchs sur le réseau WWE. Croyez-le ou non, il n’y avait que huit matches sur la carte Royal Rumble de cette année, les deux temps forts de la soirée étant les matchs Rumble masculin et féminin.

Carte de match Royal Rumble:

Andrade (c) contre Humberto Carrillo (Championnat des États-Unis) [KICKOFF]Shorty G contre Sheamus [KICKOFF]Bayley (c) contre Lacy Evans (Smackdown Women’s Championship) Roman Reigns contre King Corbin (Falls Count Anywhere Match) Becky Lynch (c) contre Asuka (Raw Women’s Championship) “The Fiend” Bray Wyatt (c) contre Daniel Bryan (Championnat Universel) Royal Rumble Match pour femmes

Commençons par le Kickoff Show. Les informations sur les matchs mis à jour seront notées ci-dessous. Soyons prêts à gronder!

Spectacle de lancement

Notes du spectacle de lancement:

Le championnat des États-Unis a été ajouté au coup d’envoi.

Shorty G contre Sheamus

Sheamus gagne par épingle à 13:36.

Andrade (c) contre Humberto Carrillo (Championnat des États-Unis)

Andrade gagne par épingle à 14:19.

Carte principale

Roman Reigns contre King Corbin (Match de comptage des chutes n’importe où)

Reigns l’emporte à 21:17.

Royal Rumble pour femmes

Participants:

Alexa BlissBianca Belair “Mighty” Molly HollyNikki CrossLanaMercedes MartinezLiv MorganMandy RoseCandice LeRaeSonya DevilleKairi SaneMia YimDana BrookeTaminaDakota KaiChelsea GreenCharlotteNaomiBeth PhoenixToni StormKelly KellySarah LoganNakalyaXaSe

Charlotte gagne à 54:18

Bayley (c) contre Lacy Evans (Championnat féminin Smackdown)

Bayley gagne par pin à 9:26.

“The Fiend” Bray Wyatt (c) contre Daniel Bryan (Universal Championship)

Le Fiend gagne par pin à 17h30

Becky Lynch (c) contre Asuka (Championnat féminin brut)

Becky Lynch gagne par soumission à 16:23.

Royal Rumble Hommes

Participants:

Brock LesnarEliasErick RowanRobert RoodeJohn MorrisonKofi KingstonRey MysterioBig ECesaroShelton BenjaminShinsuke NakamuraMVPKeith LeeBraun StrowmanRicochetDrew McIntyreThe MizAJ StylesDolph ZigglerKarl AndersonEdgeKing CorbinMK

Drew McIntyre gagne à 1:00:07