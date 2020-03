Résumé de la vitrine du monde indépendant de Nintendo

Tout de l’Indie World Showcase de cette année (Image: Nintendo)

Nintendo nous a donné un rapide aperçu d’une gamme de jeux indépendants qui arriveront sur Nintendo Switch dans leur Indie World Showcase aujourd’hui. Tout ce qui est présenté arrivera sur la console en 2020. Bien sûr, ce ne serait pas une vitrine Nintendo sans que certains des jeux ne sortent également aujourd’hui. De nombreux jeux inclus ne seront d’abord disponibles que sur la Nintendo Switch, ainsi que quelques jeux Indie notables qui sont déjà sur PC.

Voici notre résumé de ce qui va arriver, ou retrouvez la vidéo complète d’Indie World ci-dessous.

Quoi de neuf?

Feu bleu semble cocher toutes les cases pour un jeu indépendant de nos jours – un style artistique intéressant, un gameplay élégant et un récit intrigant. Il y a une bonne quantité d’options de mouvement affichées qui s’accordent vraiment bien avec le paysage déformé. Certainement un jeu à surveiller.

Baldo suit parfaitement cela – c’est aussi un jeu d’action-aventure juste avec une esthétique inspirée de l’anime. Obtenir définitivement des vibrations Studio Ghibli du style artistique.

Je suis mort est un casse-tête intrigant qui vous fait prendre le rôle du conservateur maintenant mort de la ville de Shelmerston. Découvrir les mystères de la ville grâce à un mécanisme de vision par rayons X semble être l’objectif du jeu.

ÉCORCE est un jeu de tir à défilement horizontal 2D. Semble certainement être un excellent choix pour les joueurs de coopérative de canapé – avec tout le monde travaillant vers le même objectif tout en essayant de rivaliser pour voir qui a le plus contribué.

Cyanure et bonheur – Freakpocalypse dit essentiellement ce que c’est dans le titre. Un jeu post-apocalyptique situé dans (ou assez près) l’univers de la célèbre série de webcomic.

L’été à Mara semble juste assez unique pour se distancier d’Animal Crossing: New Horizons. Bien que vous pratiquiez également l’agriculture et l’artisanat sur une île, le jeu d’aventure basé sur une histoire tropicale se concentre davantage sur l’exploration à travers l’archipel et les mystères qui s’y trouvent.

Ligue quantique a un concept fantastique. Un FPS avec un mécanisme de boucle temporelle. À chaque tour, un clone de votre moi précédent apparaîtra en suivant exactement le même itinéraire que vous avez emprunté la dernière fois. Donc, vous devrez planifier stratégiquement la bataille globale au fur et à mesure.

La belle vie est un étrange mélange de simulateur de remboursement de dette et de résolution d’un meurtre. Vous pourrez jouer en tant que chat et voyager avec des moutons, ce qui n’ajoute que plus de questions sur les implications de ce jeu.

Le dernier feu de camp est le plus récent projet de Hello Games – les créateurs de No Man’s Sky. Ce sera définitivement différent de No Man Sky lorsque vous vous aventurerez dans un paysage beaucoup plus petit. Il y a un thème courant de compassion et d’empathie, alors peut-être que ce sera un peu un larmoyant.

PixelJunk Eden 2 est le dernier de la série PixelJunk. Les niveaux sont générés en fonction des mouvements du joueur à travers le monde. L’audio est susceptible de jouer un grand rôle dans ce jeu, notamment pour la musique de fond de style beat techno.

Âmes les plus âgées est un combattant boss pixel art. C’est vraiment un hack ‘n slash. Assez simple.

Sortez du donjon est la suite d’une roguelite très bien reçue – Enter the Gungeon. Il commencera là où son prédécesseur s’était arrêté. Ce ne serait pas une surprise de voir encore plus de dégâts causés par les balles. Mieux encore, il est déjà sorti sur le Nintendo Switch eShop.

Le tour d’horizon rapide

Faeria, Blair Witch, Ghost of a Tale, Sky, Sky Racket, Superliminal, Wingspan, Dicey Dungeons, Bounty Battles et Moving Out ont également été rapidement présentés dans le dernier tour des matchs.

Donc, c’est tout de l’Indie World de cette année. Il y a un petit quelque chose pour chaque joueur venant sur Nintendo Switch cette année de développeurs de jeux indépendants.

Assurez-vous de commenter ci-dessous les jeux qui vous passionnent et, comme toujours, consultez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

PLUS: Retard d’un film non cartographié en raison de COVID-19

PLUS: Démo pour Resident Evil 3 Remake Out le 19 mars