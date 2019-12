Résumé des événements de Fire Emblem Heroes – 25 décembre 2019

Fire Emblem Heroes propose plusieurs événements différents mettant en vedette Celica et plus encore.

Tout d'abord, l'événement d'invocation de Legendary Hero avec Celica: Queen of Valentia est en direct avec d'autres Legendary Heroes et Mythic Heroes 5 étoiles. Et pour célébrer l'apparence du personnage, elle peut être trouvée dans des cartes spéciales avec des batailles de héros légendaires pour Robin, Hrid et Roy ainsi que des batailles de héros mythiques pour Naga et Thrasir.

Dans d'autres nouvelles, Mjolnir’s Strike est en direct dans lequel tous les joueurs coopèrent pour protéger le Royaume d'Askr de l'avancée de l'armée du dieu de la guerre, Thorr. Enfin, Sothis a envoyé à chacun un cadeau spécial pour les fêtes.

