Résumé des événements du Nouvel An sur les jeux mobiles Nintendo

Bonjour les passionnés! J'espère que vous resterez au chaud (ou au frais, selon le côté du monde où vous vous trouvez) à mesure que nous approchons de la nouvelle année. C'est sur le point d'entamer une nouvelle décennie, nous devons donc faire la fête encore plus. Comme toujours, les jeux mobiles de Nintendo ont des événements célébrant le tournant du calendrier, alors plongeons-nous.

Animal Crossing: Pocket Camp

AC: PC offre des cadeaux gratuits tous les jours jusqu'au 8 janvier. Il y a des décorations pour votre camp, des accessoires du Nouvel An pour votre camping-car, des tickets feuilles, et plus encore. Il y a même une statue commémorant l’année du rat. Assurez-vous de vous connecter au jeu mobile tous les jours pour récupérer vos cadeaux.

Dragalia perdu

DL a beaucoup de choses en ce moment et commence dans les prochains jours. Il y a un renouveau de l'événement populaire «Nouvelles du Nouvel An: Fortune from Afar», et un nouvel événement, «Nouvelles du Nouvel An: Un Caper Clawful», à venir le 30 décembre. Il y a dix invocations quotidiennes gratuites jusqu'au 3 janvier. , un prix à chaque convocation, un événement pour vous aider à faire le plein de matériel et des lettres porte-bonheur (qui dévoileront leurs prix après le nouvel an). Cela ne fait même pas mention du nouveau contenu de haut niveau ajouté il y a quelques jours. C'est ainsi que vous organisez une célébration pour un jeu mobile.

Héros de Fire Emblem

FEH poursuit sa tradition d'avoir un événement d'histoire et des variantes de personnages dans des ratés fantaisistes. À partir du 31 décembre, vous pouvez jouer la nouvelle histoire paralogue «Renewed Spirits». Vous pourrez également invoquer les versions du Nouvel An d'Anna, Selkie, Lethe et d'un duo Alfonse & Sharena. Ironiquement, c'est la première fois qu'Anna – la fille de mille sœurs jumelles identiques – reçoit un alt dans Heroes. Elle est sûre d'être un produit chaud pour cette seule raison.

Visite de Mario Kart

MKT propose une tournée du Nouvel An aux coureurs le 31 décembre. En plus des nouvelles pistes, vous pouvez obtenir des alts de Toad, Yoshi, Koopa Troopa et bien sûr Mario dans ses plus belles vacances japonaises. Il y aura également de nouveaux karts et planeurs, et peut-être plus de surprises en magasin.

Nintendo veut vraiment sonner en 2020 avec style dans ses jeux mobiles. Les événements du Nouvel An sont toujours amusants, alors connectez-vous, récupérez vos prix, faites vos quotidiens et n'oubliez pas de jouer de manière responsable.

