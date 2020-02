résumé du premier mois de formation

Il y a un mois, je me suis lancé un défi. L’une de ces résolutions populaires du Nouvel An et peut-être mieux connue des gens du monde entier: se mettre en forme. Ce ne serait pas une tâche facile, avec l’ajout qu’il n’avait pas exercé comme tel depuis longtemps. J’ai donc eu une idée: essayez Ring Fit Adventure. Le joli titre pour Nintendo Switch offrait une méthode d’exercice camouflée comme un jeu traditionnel, vous avez donc une histoire à suivre et des batailles à surmonter, mais toutes mélangées à des exercices de fitness. Et de cette façon, cette section est née, Ring Fit Chronicles.

Tout au long de ce mois, je vous ai proposé quelques articles dans cette section où j’ai marqué mes progrès et commenté certaines choses que j’ai découvertes sur Ring Fit Adventure. Je ne sais pas si cela aura beaucoup servi, mais au moins mon intention était de vous offrir une explication de ce à quoi vous pourriez vous attendre si vous décidez d’entrer dans le monde du fitness.

A déjà passé un mois, et au lieu de l’article habituel avec les résultats de la semaine, j’ai voulu faire un résumé de tout ce premier mois de formation. De cette façon, je vérifie non seulement le point de départ et ma situation actuelle, mais j’apprécie également les choses que j’ai vues dans ce jeu.

Chronicles Ring Fit: le premier mois

Si vous vous souvenez du premier article, j’ai commencé ce voyage avec 97,1 kg, un poids peut-être pas très sain. Mon objectif initial n’était pas “je veux descendre à X dans un mois”, mais pour voir si je pouvais perdre du poids en jouant le titre Ring-Con. Chaque semaine qui s’est écoulée, j’ai perdu quelques grammes jusqu’à ce que j’atteigne mon poids actuel: 94,7 Kg. L’avance cette semaine a été plus faible, ne perdant que 200g. depuis la semaine dernière, mais la progression totale de ce mois a été une perte de 2,4 kg

Qu’ai-je appris de cette expérience tout au long du mois? Eh bien, Ring Fit Adventure peut nous aider à faire de l’exercice et à être en forme, mais nous n’obtiendrons de vrais résultats que si nous nous prenons au sérieux. Dans mon cas, je me suis concentré uniquement sur l’exercice physique offert par ce titre et mon alimentation ne variait pas beaucoup, sauf pour des picorages occasionnels et des sucreries. Cela aurait pu être la cause de mes progrès un peu lent, bien que perdre près de 3 kg en un mois ne soit pas quelque chose qui devrait être sous-estimé. Quoi qu’il en soit, dans ma situation actuelle, je ne peux pas faire beaucoup de changements dans ce «style de vie», donc je vais continuer les directives que j’ai fixées (et j’insisterai sur la question du picage) pour vérifier si les résultats que j’ai obtenus au moins se maintiennent.

Un mois de fitness

D’un autre côté, il est temps de parler de progrès. Au total, j’ai réussi à jouer à Ring Fit Adventure 27 jours (en raison de quelques jours de repos entre les deux), et j’ai passé entre 20 et 30 minutes chaque jour. Ci-dessous, vous avez une image de la semaine dernière.

Quant à mes sentiments, il y a plusieurs points que je voudrais commenter. D’une part, il est évident que le variété d’exercices C’est assez large. Même dans la même catégorie (jambes, abdomen, bras et yoga), vous pouvez remarquer comment chaque exercice utilise différents muscles. Bien que dans certains cas, certains exercices aient être plus facile que les autres (Je veux dire vous, “rotation de poupée”).

La intensité C’est un autre facteur à considérer lors de la formation. À mesure que vous augmentez l’intensité, non seulement ils peuvent exiger que le mouvement soit “plus précis”, mais aussi que le nombre de répétitions augmente Dans certains cas, il n’y a pas de problème, mais lorsque vous faites des squats, par exemple, il peut être très difficile d’avoir à faire 25 longs squats. Dans cette situation, j’ai appris quelque chose que le jeu vous rappelle de temps en temps: si vous devez vous arrêter,. Vous ne gagnez rien à vous blesser en voulant tout faire sans vous reposer. Il y a des options comme les faire en groupe (de 5 sur 5), ou quelque chose que je fais est d’essayer de faire les longs de la traction et quand j’arrive à la section rapide (avec certains exercices, les dernières répétitions sont plus courtes), je m’arrête un instant pour récupérer le souffle

D’un autre côté, ce que je n’aime pas dans Ring Fit Adventure, c’est le manque de compensation entre temps de jeu et temps d’exercice. Par exemple, pour passer environ 25 minutes de vrai exercice, je dois jouer presque 1 heure. Cela est dû à l’ensemble du thème des dialogues, des textes, des menus, etc. Bien sûr, ce sont des choses nécessaires car, après tout, nous continuons à parler d’un RPG dans lequel utiliser des objets, équiper des compétences et suivre une histoire. Mais d’un autre côté, vous avez ce remords de penser que vous avez réservé une heure de votre temps pour faire de l’exercice et qu’au final vous n’avez fait que 25 minutes.

Bien sûr, le critique ne le verra pas dans le manque de contenu. Je suis en train de parcourir le chapitre 11 de savoir combien, avec mon personnage au-dessus du niveau 90, et il ne semble pas que la fin soit très proche. En plus de cela, chaque chapitre, en dehors des niveaux obligatoires, a missions secondaires Ils prolongent l’expérience. Si je voulais m’arrêter à mon point actuel et revenir aux chapitres précédents pour terminer les missions secondaires manquantes, j’aurais peut-être une autre semaine d’exercice. Et je le répète, je ne sais pas combien il me reste vraiment pour terminer l’histoire. Bien que si nous écoutions les déclarations initiales de Nintendo, il y aurait encore du contenu pendant encore deux mois. Il faudra le vérifier!

Et voici le résumé du premier mois de Ring Fit Chronicles. A partir de maintenant, je publierai mes progrès toutes les deux semaines pour recueillir plus d’impressions d’affilée et pour avoir des données plus claires sur mon évolution. Néanmoins, j’espère que cette section vous encourage à participer au défi Ring Fit Adventure.

Connexes