Retard d’un film non cartographié en raison de COVID-19

L’adaptation du film Uncharted a encore une fois connu un retard de production. Pas de surprise. Le film a été retardé en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours. Variety rapporte que le film devait commencer à tourner à Berlin, en Allemagne, dans six semaines. En raison de la crise des coronavirus, la pré-production a été retardée jusqu’à six semaines.

Bientôt, nous espérons tous que leur chance tournera et que la franchise de Naughty Dog prendra vie. La production a été semée d’embûches et COVID-19 ne fait qu’ajouter à la liste. Il y a eu de nombreux réalisateurs (six) qui ont rejoint puis quitté.

Parmi eux, Shawn Levy de Stranger Things et Dan Trachtenberg, le directeur du célèbre 10 Cloverfield Lane. Ruben Fleischer, l’homme derrière Venom, est maintenant le dernier réalisateur à être connecté au film, et les doigts croisés, l’homme pour amener le film Uncharted à travers la ligne d’arrivée.

L’adaptation sans titre Uncharted met en vedette Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Tati Gabrielle et Sophia Allen. De plus, comme récemment rapporté, le film Uncharted était prévu pour une date de sortie en mars 2021, mais cela semble peu probable en raison de COVID-19.

Le film Uncharted a été écrit par Art Marcum et Matt Holloway, le duo derrière Iron Man, Transformers: The Last Knight et Men In Black: International.

Tom Holland a salué le script, le saluant comme: «l’un des meilleurs scripts [he’s] jamais lu.”. Espérons que ce script pourra être traduit sur grand écran, afin que nous puissions enfin voir ce que l’attente a été.

La production du film n’est pas la première victime de l’épidémie de COVID-19. De la fente annulée de Sony au PAX East 2020, EA annulant les eSports, au LCK Spring et au GDC 2020, il ne semble pas y avoir de fin en vue pour COVID-19.

