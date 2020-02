Retarder un jeu est-il vraiment si mauvais?

Nous semblons exister à une époque où le retard des jeux est devenu la norme. Il y a, tout à fait prévisible, beaucoup de frustration des joueurs chaque fois que cela se produit. Attendre quelques mois de plus alors que vous avez déjà passé près de deux ans en prévision peut vous sembler injuste. Cela étant dit, le fait de retarder la sortie d’un jeu n’est pas un problème. En fait, il devrait être ressenti avec une certaine appréciation que les développeurs et les éditeurs sont plus enclins à retarder une sortie et à produire quelque chose dont ils sont vraiment fiers… Au lieu de publier un désordre maladroit / buggy. Selon l’un des plus grands héros du jeu, Shigeru Miyamoto, lors d’une interview, “un jeu retardé est finalement bon, mais un jeu précipité est toujours mauvais”.

Il est fort probable que vous en ayez marre d’entendre ce dicton, mais il est indéniablement plus pertinent aujourd’hui que lorsqu’il l’a dit. Il a été déclaré à la suite d’un retard de 3 mois sur la sortie de la Nintendo 64 – une console qui est tenue en si haute estime par la grande majorité de la communauté des joueurs. À l’approche de 8 ans, il semble que nous soyons au milieu d’un certain nombre de développeurs qui prennent ces mots à cœur. Les développeurs qui essaient vraiment de sortir des jeux dont ils sont fiers – des jeux qui répondent aux attentes.

Récemment, nous avons eu une série de jeux de haut niveau qui ont déplacé leurs dates de sortie pour faciliter le développement de jeux jouables mais légèrement terne, ou peut-être dans le cas de Marvel Avengers, pour potentiellement aussi s’éloigner des fenêtres de sortie très compétitives. Des jeux comme The Last of Us 2 (qui avait récemment été déplacé de février 2020 au 29 mai), ou Cyberpunk 2077 (qui aurait été publié un mois avant Marvel’s Avengers, mais auraient certainement concouru pour les ventes). Les plans de Square Enix pour essayer d’éviter d’autres jeux de grands noms ne se sont pas tout à fait déroulés, Cyberpunk suivant Avengers en septembre.

Le bon

Cyberpunk 2077 est un cas intéressant. Lorsque le retard a été annoncé, Marcin Iwinski et Adam Badowski (co-fondateurs de CD Projekt Red), ont déclaré: “nous sommes actuellement à un stade où le jeu est complet et jouable, mais il y a encore du travail à faire”. avec ce que le célèbre initié polonais Borys Niespielak a déclaré lors d’un discours sur un podcast. Il a souligné les problèmes potentiels rencontrés par le jeu sur les consoles de génération actuelles, déclarant que les performances du jeu étaient «extrêmement insatisfaisantes».

Quel que soit le raisonnement, le studio retarde la sortie de bonne foi. À aucun moment, un studio ne retarderait un jeu par dépit ou pour le simple plaisir de le faire. Tout type de retard dans la publication retarde également les revenus à venir (en dehors du haut de la division des précommandes). Il augmente également le temps de production global, ce qui permet de faire face, fait un choix commercial horrible. Développement plus long Les mêmes joueurs qui se plaignent de CD Projekt pour avoir poussé la sortie sont les mêmes qui les décourageraient très probablement de sortir un produit de qualité inférieure.

Le mauvais

Lorsque vous recherchez des exemples de jeux qui ont été clairement évincés, vous n’avez pas besoin de chercher bien plus loin que l’hymne de Bioware. La myriade de problèmes au sein d’Anthem est profonde. Les performances des jeux et le contenu du produit final (ou, plus précisément, le manque de contenu) étaient atroces au lancement. La réponse de Bioware au “Looter Shooter” est un peu un exemple exagéré, un délai particulièrement important aurait été nécessaire pour aplanir tous les défauts. La liste de problèmes du jeu comprenait: des problèmes de connexion incohérents, des textures refusant de se charger, et probablement le problème le plus exaspérant – un manque de contenu pour garder les joueurs engagés. Un long délai permettrait, bien sûr, au studio de résoudre ces bogues, fournirait des tests de résistance plus importants pour les problèmes de connexion et fournirait une expérience de contenu plus riche. Il a récemment été confirmé cependant qu’Anthem allait subir une refonte complète.

Les éditeurs peuvent toujours taquiner un jeu, annoncer son existence, puis fournir une date de sortie plus tard. Cela permet peut facilement permettre un cycle de développement plus détendu. Les studios ne sont pas liés à une date précise et en tant que tels, quand ils doivent pousser la sortie en interne, en tant que joueurs, nous ne sommes pas plus sages.

Le moche

Mais les retards ne sont pas toujours des réussites. Too Human et Duke Nukem Forever sont deux des cas les plus connus de jeux constamment retardés et finalement libérés pour des réactions négatives tièdes ou même carrément négatives.

Il est presque risible de voir à quel point Too Human est devenu tardif. Il a été initialement annoncé par le développeur Silicone Knights en 1999 pour être publié sur la Playstation originale. Une bande-annonce a même été dévoilée à l’E3 cette année-là. Le travail sur le jeu a ensuite été interrompu après que Silicone Knights a signé un accord exclusif avec Nintendo et la concentration de Silicone Knights s’est finalement tournée vers la création d’autres titres.

Finalement, il a été relancé par Microsoft en 2005, dans l’espoir qu’il deviendrait une nouvelle trilogie pour la console Xbox 360. Compte tenu du temps de développement reçu par le jeu, la sortie de 2008 a été accueillie avec beaucoup d’anticipation, grâce à des années de spéculation et d’accumulation de fans, mais a fini par tomber à plat. Vous espérez qu’un jeu qui a mis près de 9 ans à sortir de l’annonce initiale sera loué.En fin de compte, toutes les bonnes fonctionnalités trouvées dans Too Human ont été ignorées grâce à la sortie d’un jeu non poli et décevant après un si long cycle de développement.

D’un jeu qui a mis près de 9 ans à se développer à un jeu qui a pris 15 ans – Duke Nukem Forever est largement considéré comme l’un des plus gros flops que l’industrie du jeu ait jamais vu. Annoncé depuis 1997, on pensait initialement qu’il sortirait au plus tard à la mi-1998, mais après 15 ans et 4 studios, il a finalement été lancé dans le monde en juin 2010.

Forever (sans doute l’un des jeux les plus ironiquement nommés) avait l’impression qu’il ne devait jamais être publié et je suis sûr qu’un grand nombre de joueurs auraient souhaité qu’il n’en ait jamais eu. Le communiqué a rencontré un venin compréhensible de la grande majorité de l’industrie, la plupart l’appelant «buggy», «daté» et hilarant, «précipité».

Temps de crise

“Crunch” est presque le boogeyman de l’industrie du jeu de nos jours et pour une bonne raison. La quantité de stress que subissent les gens pour sortir un jeu pour une date de sortie prédéterminée spécifique est absurde. À maintes reprises, nous sommes informés que les développeurs consacrent 15 heures par jour et dorment au bureau. Non seulement c’est malsain, c’est comme un réalisme dystopique horrible. Les éditeurs s’attendent à ce que les joueurs félicitent les développeurs pour leur travail acharné et leur dévouement, alors qu’en réalité ils poussent leur corps à la limite pour ne recevoir qu’une minutie de l’éloge général du grand public.

L’action constante de retarder une partie peut avoir deux effets sur ‘Crunch’, l’un un peu plus optimiste que l’autre. Soit les développeurs ont plus de temps pour corriger les bogues dans une atmosphère plus détendue, soit peut-être pessimiste, ils sont soumis à ces situations stressantes plus longtemps, maintenant avec la pression supplémentaire des joueurs déçus par le retard de la sortie. Ces mêmes développeurs sont ensuite soumis à une toxicité en ligne grâce à la facilité avec laquelle les gens peuvent les contacter via Reddit ou Twitter.

Nous devons revenir à l’époque où les jeux étaient sortis lorsque les développeurs étaient confiants dans l’état du jeu, pas quand un éditeur espérait qu’il serait prêt.

Il est très rare qu’un jeu soit annoncé pour une date de sortie qui ne soit que dans quelques mois… Sauf si vous êtes Nintendo qui continue de lever le flambeau en tant que phare brillant de l’industrie des jeux. Vous pouvez ressentir autant d’enthousiasme et d’anticipation pour un court marketing.

Pensez un instant, la surprise et l’exaltation que les gens ont eues quand Apex Legends a été annoncé et publié le même jour. Le lancement d’Apex a été incroyable, dépassant 25 millions de joueurs après sa première semaine seulement. Respawn a fait remarquer que le manque de rétroaction était un inconvénient important de cette approche. Beaucoup de leçons ont été apprises après la sortie de la saison 1 et depuis que le jeu a cultivé un public très dévoué. Ce même modèle ne fonctionnerait pas pour tous les jeux, le fait qu’Apex soit un monde en ligne en constante évolution se prête à la mise en œuvre de changements radicaux dans la façon dont il joue et son contenu. Le même modèle

Les campagnes de gravure lente permettent d’augmenter les commentaires, mais publient des informations trop lentement et vous pouvez courir le risque d’ennuyer les personnes dont les opinions vous intéressent.

Nous devons revenir à l’époque où les jeux recevaient une date de sortie dès qu’ils étaient convaincus qu’elle serait publiée. Oui, vous les éditeurs n’obtiendrez pas ces précommandes douces dans la même mesure, mais les joueurs ne devraient pas précommander des jeux lorsqu’ils ne sont pas sûrs de ce à quoi le produit final ressemblera vraiment de toute façon. Vous pouvez même annoncer un jeu quelques années à l’avance, puis annoncer ensuite une date de sortie plus proche du moment où vous savez qu’il sera prêt.

Pour le moment cependant, alors que nous vivons dans un monde où les dates de sortie sont annoncées des mois, voire des années à l’avance, acceptez que de courts retards puissent et vont se produire. Espérons que ce que cela signifie pour nous en tant que joueurs est un produit amélioré qui fonctionne un peu mieux, aboutissant à une meilleure expérience dans l’ensemble.

