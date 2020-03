Retards et coupures de communication avec les clients – Que se passe-t-il avec les jeux Dispatch? – Fonctionnalité

Alors que l’industrie du jeu vidéo évolue inexorablement vers une distribution exclusivement numérique, il y a une avant-garde d’éditeurs sur toutes les plateformes pour s’assurer que les amateurs de l’article physique ont toujours des options. Ce n’est pas seulement la crainte qu’un jour nos licences numériques soient révoquées et que nous perdions l’accès à nos bibliothèques, mais aussi la satisfaction d’avoir une étagère remplie de beaux médias. Être en mesure de parcourir votre collection et de choisir quelque chose en fonction de votre humeur est un régal distinct à une époque de plaisirs éphémères. Il y a un aspect rituel pour certains collectionneurs de médias physiques qui est difficile à reproduire numériquement, donc pas étonnant qu’il y ait une demande saine de sorties physiques et un commerce rugissant pour les petits éditeurs de boutique.

Un de ces éditeurs est Dispatch Games, une tenue basée en Californie créée en 2016, qui amène des jeux japonais spécialisés en Occident. L’éditeur a à ce jour quelques versions de Switch et PS4 à son actif, les points forts discutables étant le shmup d’arcade classique Delta Psyvariar et amusant petit casse-tête Soldam: Drop, Connect, Erase, un titre de lancement de Switch japonais qui est venu à l’Ouest plus tard en 2017.

Dispatch devrait sortir de nouveaux titres sous forme de tireurs Radirgy Swag et le classique de Jaleco The Game Paradise: Cruisin ‘Mix Special et prend des précommandes depuis le milieu de l’année dernière. Les deux étaient initialement prévus pour une sortie à l’automne 2019 et bien qu’ils ne soient peut-être pas des sorties de renom pour le grand public de Switch, ils ont à juste titre attiré l’attention de fans dévoués. “J’ai commandé Radirgy Swag et Game Paradise pour Switch from Dispatch – à peu près dès leur annonce”, nous a expliqué un client qui préfère rester anonyme.

Malheureusement, les dates de sortie de Radirgy et de The Game Paradise (également connu sous le nom de Game Tengoku) va et vient et les clients rencontrent le silence radio via les réseaux sociaux et les canaux de contact direct. “Je n’ai rien entendu d’important de leur part concernant ces objets, mais la date d’origine de Game Paradise est passée et n’a pas été mise à jour.”

L’édition limitée à 100 $ de Game Paradise contient certainement de nombreux extras, mais quand les clients pourront-ils mettre la main dessus?

“Mon problème est le manque de mises à jour cohérentes sur le statut”, nous a expliqué un autre client, qui utilise le pseudo Twitter @ _Flowerboy777. Le manque de communication est de loin le principal problème pour les personnes à qui nous avons parlé de la situation. “J’ai commandé en août et bien que je comprenne les retards dus au développement et à la production, la seule mise à jour a eu lieu les 5 et 6 décembre pour les deux titres, ce qui revient à” nous y travaillons “.”

Il semble que le silence radio de l’entreprise ne se limite pas aux informations concernant le statut des commandes, avec des demandes de changement d’adresse par e-mail, le formulaire de contact sur le site Web de l’entreprise et les médias sociaux n’ont reçu aucune réponse non plus. En regardant le site Web de l’entreprise, nous trouvons l’énoncé de mission suivant:

Dispatch Games ™ est un éditeur axé sur les opportunités uniques de développement et d’expédition de produits dans le monde entier. En utilisant une vaste expérience de développement, de production et de vente, Dispatch Games ™ peut accélérer efficacement le processus de mise sur le marché mondial de produits passionnants.

Malheureusement, il semble que Dispatch se relâche en ce qui concerne «l’expédition efficace» de ses produits, et ce n’est pas la première fois que cela se produit. “Il y a quelques années, ils ont géré le physique du Delta Psyvariar”, poursuit notre client anonyme. “Je l’ai commandé ailleurs, mais j’ai vu alors beaucoup de gens en colère se plaindre des retards et du manque de réponse. Après avoir finalement livré Psyvariar, ils ont diffusé un message RP disant qu’ils comprenaient les frustrations et promettaient de faire mieux, etc. etc. Maintenant, cependant, ils ne font que répéter le même comportement. “

Bien qu’il soit facile de suggérer que les personnes qui cherchent à acheter ces jeux en particulier les obtiennent d’une autre source, ce n’est pas toujours aussi simple. “Une partie du problème est qu’il n’y a pas d’autre moyen d’obtenir les jeux qu’ils vendent […] même s’ils ont été un véritable cauchemar, les gens qui veulent ce titre n’auraient pas d’autre choix que d’utiliser Dispatch. “

En effet, le site Web en est fier, bien que pour les clients qui attendent toujours les jeux qu’ils ont déjà achetés, c’est un point sensible. La boutique en ligne Dispatch Game ne fournit aucune information concernant les dates attendues des deux jeux susmentionnés, bien que la section “ Conditions et confidentialité ” du site soit substantielle en ce qui concerne les exclusions concernant l’exactitude des peu d’informations sur le site.

La communication sur les réseaux sociaux la plus récente de Dispatch était une image cryptée taquinant le 21 avril comme date à marquer dans vos agendas. Les réponses étaient prévisibles, mais encore une fois n’ont pas été traitées par Dispatch:

Cette tentative de battage médiatique n’est évidemment pas encourageante pour les personnes en attente de commandes achetées il y a des mois. “Leurs médias sociaux font la promotion de plus de produits maintenant”, explique Flowerboy, “ce qui n’est pas du tout réconfortant pour les clients qui attendent des jeux achetés loin dans le passé.”

Personne à qui nous avons parlé n’a dit avoir subi une panne de communication prolongée comme celle-ci avec une autre entreprise. Malgré le manque de communication quasi total, les solutions semblent évidentes à tous.

“Étant donné qu’il s’agit apparemment d’un problème récurrent d’après les déclarations d’anciens clients, les dommages peuvent déjà être causés”, nous dit Flowerboy777. “Évidemment, Dispatch n’est qu’un éditeur avec lequel nous devons malheureusement faire face pour obtenir ces produits. Mais j’imagine que des mises à jour régulières chaque semaine environ contribueraient vraiment à faire preuve de bonne volonté, tout en évitant de prendre de l’argent immédiatement pour les précommandes si elles ne le sont pas. pour libérer à distance à temps “.

Notre source anonyme pense également qu’il y a encore de l’espoir pour l’entreprise de renverser la vapeur. “Premièrement, ils doivent réellement livrer les produits. Deuxièmement, ils doivent donner les délais prévus, etc. Troisièmement, s’ils ont des problèmes, ils doivent informer les gens.”

La dernière pré-commande à gagner sur le site Web de Dispatch.

Comme le souligne ce dernier point, les personnes à qui nous avons parlé semblaient plus que disposées à accepter les retards tant qu’ils sont clairement communiqués. À l’ère des succès et des échecs du financement participatif, le grand public du jeu est plus que jamais au courant des pièges et des dangers du développement et de la publication de jeux – nous ne pouvons pas être les seuls à attendre un code de téléchargement 3DS pour Puissant n ° 9 qui n’arrivera jamais ou ne sera plus référencé par Comcept. Bien qu’il existe des groupes de consommateurs prêts à utiliser des fourches et des hyperboles au moindre retard, il existe également un public tout aussi compréhensif, compétent et acceptant prêt à attendre lorsque des problèmes surviennent. Ils savent que la route vers le marché peut être cahoteuse et avec le public plus petit et relativement spécialisé de ces produits, il y a une opportunité pour une communication et une explication plus directes. Ne pas connaître la situation est naturellement la plus grande source de frustration pour les clients de Dispatch; les gens veulent juste être tenus au courant.

Dispatch a un autre produit en pré-commande au moment de la rédaction: Japanese Rail Sim: voyage à Kyoto, “livraison prévue en avril 2020”, selon la page de précommande. Une autre exclusivité de Dispatch Games Western, c’est un produit extrêmement niche que les amateurs seront certainement ravis de mettre la main sur. Il reste à voir si Dispatch peut livrer cette fois, et en temps opportun. Étant donné le sujet de ce jeu particulier, nous ne nous attendions à rien de moins, bien que, selon les preuves actuelles, cela semble peu probable.

Nous avons tenté de contacter Dispatch pour obtenir une réponse avant la publication, mais sans plus de chance que les clients à qui nous avons parlé. Nous mettrons à jour cet article avec toute déclaration qu’ils fournissent. Faites-nous savoir ci-dessous si vous avez eu une expérience – bonne ou mauvaise – avec Dispatch Games.

