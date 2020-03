Retour à Raccoon City, encore une fois

Capture d’écran: Capcom

Il est temps de retourner à Raccoon City, encore une fois. (Encore une fois.) Resident Evil 3, le remake, est sorti cette semaine et je suis prêt à fuir dans la peur du grand garçon lui-même, Nemesis.

On dirait qu’il y a seulement quelques années, lorsque Resident Evil en tant que franchise avait l’impression de mourir. Il y avait quelques bons jeux sortis ici et là, comme Revelations, mais pour la plupart, ce n’était pas au bon endroit. Puis RE7, RE2 et maintenant RE3 chutent tous en quelques années et la série est de retour et meilleure que jamais. Espérons que le succès de ces jeux récents mène à un incroyable Resident Evil 8 et à un remake de Code Veronica à l’avenir.

Au-delà de Resident Evil 3, d’autres choses sortent également. Consultez la liste complète ci-dessous:

Lundi 30 mars

What The Box | SwitchStealthscape | PCMemory | PC, MacRushberry Mercs | PCKill Yourself | PC

Mardi 31 mars

Bubble Bobble 4 Amis | SwitchCreature dans le puits | PS4Persona 5 Royal | PS4Operencia: Le soleil volé | PS4, SwitchMount et Blade II: Bannerlord | PCLe complexe | Xbox One, SwitchTreachery à Beatdown City | Switch, PCCurious Expedition | PS4TY Le tigre de Tasmanie | SwitchZombie Army Trilogy | SwitchChapeau | SwitchStones Of The Revenant | Vol SwitchMeldoy | PCFates d’Ort | PC, MacCork Le volcan | PCAbacus Finch | PCSwatch Out! | PCSoldat | PC

Mercredi 1er avril

Objets perdus: Golden Island | Service de livraison totalement fiable sur Xbox One | PS4, Xbox One, Switch, PCWurroom | PS4. SwitchStimuli | PCStacks On Stacks (Sur piles) | Puzzle PCEasy: Ponts | PCXenogunner | PC

Jeudi 2 avril

Expédition curieuse | SwitchSnakeybus | PS4, SwitchMazM: Jekyll et Hyde | Switch, PCMetaChampions | SwitchRascal Fight | SwitchPocket Harvest | SwitchJunk Jack | SwitchHorror Bundle Vol. 1 | SwitchL’Empire Otterman | SwitchSpelunKing: The Mine Match | PC, MacMadrun | PCLonecastle | Puzzle PCEasy: Rues | PCDeadtides | PCLock ‘N Load Tactical Digital | PC, Mac

Vendredi 3 avril

Pode | PCResident Evil 3 | PS4, Xbox One, PCHyperParasite | PS4, Xbox One, SwitchHorror Of The Deep | Expédition Xbox OneCurious | Arcade Xbox OneDrift Zone | SwitchIn Other Waters | SwitchSpace Force | SwitchBusiness Wars – Le jeu de cartes | PC, MacDogs de Wallstreet | PCOrbit of Death | PC.