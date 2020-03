Retour des tournois Cash Cup avec les formats Duo et Solo

Les Cash Cups sont de retour et sont un peu différents de ce que nous avons vu dans le passé.

Le 9 mars 2019 a été une journée passionnante pour les joueurs et fans de Fortnite compétitifs du monde entier. Epic Games est sorti chaud dans le chapitre 2 de la saison 2 avec la révélation d’une autre série de champions Fortnite (https://estnn.com/duos-fortnite-champion-series-chapter-2-season-2-announce/). Cela a été une longue attente depuis la fin du dernier FNCS, et maintenant une nouvelle compétition est là, cette fois au format duo. Parallèlement à l’annonce du FNCS, le retour des tournois Cash Cup, souvent polarisants. Nous avons déjà vu des Trio Cash Cups dans le passé, mais pour le chapitre 2 de la saison 2, Epic Games accueillera des Solo et Duo Cash Cups.

Nouvelle saison, format familier

Le compte Twitter @FNCompetitive n’a fait aucune référence officielle au retour des Cash Cups. Au lieu de cela, un article de blog a fait surface dans la section des nouvelles compétitives de Fortnite avec des règles et règlements pour les compétitions à venir. C’est comme d’habitude en termes de système de notation où les seuils de placement accordent trois points pour la 11e à la 15e place, cinq points pour la 6e à la 10e place, septième points pour la 2e à la 5e place et dix points pour la Victory Royale. Chaque élimination gagnée dans un match donné rapportera un point à chaque duo ou solo. Les Cash Cups auront lieu les mercredis et jeudis à partir du 18 mars et se terminant le 22 avril.

Que sont les gobelets Ghost et Shadow Cash?

Photo via Epic Games.

L’un des changements les plus importants dans la nouvelle chaîne de Cash Cups est qu’il existe deux types différents. Les Ghost and Shadow Cash Cups suivent le thème de l’agence du chapitre 2 de la saison 2, mais chaque camp recevra des tournois séparés. Par exemple, Platform Cash Cups pour l’Europe comportera une version Ghost and Shadow avec la même structure de paiement. Chaque compétition se déroulera également simultanément à l’autre.

Les règles n’indiquent pas explicitement si les duos et les solos se verrouillent dans Ghost ou Shadow une fois en file d’attente pour leur premier jeu. Théoriquement, cela signifie que les joueurs pourraient basculer dans les deux sens avec l’espoir de doubler leur argent. Bien que la limite de temps et de matchs existe toujours, il est étrange qu’Epic Games ait décidé d’organiser quatre Cash Cups par semaine au lieu de deux.

Pools de prix

Comme d’habitude, la région européenne possède des cagnottes plus robustes que d’autres régions. Les Platform Cash Cups distribueront 2,5K $ USD au vainqueur chaque semaine et paieront jusqu’à la dixième place, qui recevra 200 $ USD. Chaque tournoi récompensera les dix premiers pour l’Europe et NA Est, les six premiers pour NA Ouest et Brésil et les trois premiers pour toutes les autres régions compétitives.

Les Duo Contender Cash Cups débourseront 1,5K $ USD au duo européen gagnant. Les joueurs qui terminent jusqu’à la 50e place repartiront avec 400 $ USD ou 200 $ USD par joueur. NA East versera les 25 premiers, NA West et tous les autres verseront les cinq premiers. Nous pouvons multiplier en toute sécurité chaque prize pool par semaine par deux en tenant compte des événements Ghost et Shadow séparés, comme mentionné précédemment. Reportez-vous au petit échantillon de prix ci-dessous pour l’Europe dans les coupes en solo et en duo.

Europe Platform Cash Cup (Solo)

Rang Prix1er 2500 $ 2e 1500 $ 3e 9004e 8005e 7006e $ 6007e 5008e $ 4009e $ 3009e 1010 $ 200 $

Europe Contender Cash Cup (Duo)

Rang Prix1er 1500 $ 2e 13003e 11004e 9505e 8006e $ 6507e 6008e 5509e $ 530 $ 10e-14e 48015e-25e 420 $ 266e-50e 400 $

Plus de contenu et plus d’opportunités

Le dernier effort concurrentiel de Fortnite semble un peu décevant du point de vue du prize pool. La réalité de la situation est que ce que nous avons vaut mieux que rien du tout. Les joueurs compétitifs ont survécu à des paris, des tournois tiers et des canevas personnalisés infatigables. Les Cash Cups ne ruineront en aucun cas la banque, mais nous avons vu émerger des talents exceptionnels la saison dernière à travers ces tournois.

Les goûts de Khanada et UnknownArmy se sont solidifiés en tant que meilleurs joueurs grâce aux Solo Cash Cups. À tout le moins, les concurrents ont quelque chose à générer du contenu avec le prochain Duo FNCS. Nous pouvons voir encore plus de talents cachés éclater avec la prochaine série de compétitions. Les Cash Cups ne sont en aucun cas au niveau d’une Fortnite World Cup 2, mais avec un peu de chance, cela va baisser au cours des prochains mois.

Image et source en vedette: Epic Games