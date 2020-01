Retrouvez la présentation de Byleth de Sakurai pour Super Smash Bros.Ultimate

Plus tôt dans la journée, le producteur de Smash Bros Masahiro Sakurai a organisé une présentation spéciale en direct pour Super Smash Bros.UltimateDernier personnage DLC: Byleth de Fire Emblem: Three Houses!

Si vous avez raté le tout, vous pouvez maintenant rattraper la vidéo de 38 minutes ci-dessous. Dans ce document, Sakurai détaille de nombreux aspects clés des attaques du personnage, leur scène d’accompagnement, de nouveaux costumes Mii, et bien plus encore!

REDMOND, Washington .– (BUSINESS WIRE) – La classe de combat est en cours! Byleth, le célèbre mercenaire et professeur de la série Fire Emblem, est prêt à donner aux joueurs de Super Smash Bros.Ultimate une leçon de bataille. Dans une vidéo publiée aujourd’hui, Masahiro Sakurai, le réalisateur de Super Smash Bros.Ultimate, a dévoilé pour la première fois le personnage de Fire Emblem endurci au combat, qui entrera dans l’arène le 28 janvier en tant que nouveau combattant du jeu. Sakurai a démontré le style de jeu à distance unique de Byleth et a révélé la scène du monastère Garreg Mach et 11 nouveaux morceaux de musique de la série Fire Emblem, tous à venir dans le jeu Super Smash Bros.Ultimate pour la console Nintendo Switch plus tard ce mois-ci.

Tout ce nouveau contenu sera disponible pour les joueurs qui possèdent le Super Smash Bros.Ultimate Fighters Pass ou achetez le Challenger Pack 5 séparément. * En plus de la révélation de Byleth, de nouveaux détails ont été annoncés sur le Super Smash Bros.Ultimate Fighters Pass Vol. 2, qui comprendra six autres combattants actuellement en cours de développement. En achetant Fighters Pass Vol. 2 pour un prix de détail suggéré de 29,99 $, les joueurs auront accès à six autres packs Challenger encore à être annoncés lors de leur sortie. Chaque pack comprend un nouveau combattant, une scène et plusieurs pistes musicales. Ceux qui achètent Fighters Pass Vol. 2 recevra également un costume exclusif pour Mii Swordfighter, l’ancien équipement du soldat du jeu Legend of Zelda: Breath of the Wild, disponible dans le jeu à partir du 28 janvier.

“Alors que Super Smash Bros.Ultimate continue d’inspirer une compétition amicale et des matchs passionnants sur Nintendo Switch, l’ajout de Byleth de la série Fire Emblem bien-aimée, ainsi que l’annonce de six autres combattants à venir, représente notre engagement à soutenir le jeu avec de nouveaux contenus cela enrichit davantage l’expérience globale », a déclaré Nick Chavez, vice-président directeur des ventes et du marketing de Nintendo of America. «Super Smash Bros.Ultimate continuera à accueillir à la fois les nouveaux venus et les joueurs vétérans pour profiter du frisson de la bataille tout en explorant sa gamme inégalée d’icônes de jeu.»

Byleth rejoint les rangs en tant que 80e personnage de jeu vidéo légendaire inclus en tant que combattant jouable dans Super Smash Bros.Ultimate, qui présente le plus grand croisement de personnages de jeux vidéo de l’histoire. S’appuyant sur les exploits chevaleresques de Byleth, leur inclusion dans la liste changera le cours de chaque bataille dans laquelle ils apparaîtront, avec des choix stratégiques intelligents motivant chaque posture défensive et attaque offensive dans leur ensemble de mouvements. Avec une épée, une hache, une lance et un arc à la main, l’emporter au combat revient souvent à sélectionner les bons moments pour tenir le terrain ou avancer.

La scène qui l’accompagne, le monastère Garreg Mach, présente également une variété de camées de personnages populaires de la série Fire Emblem, notamment Edelgard des Black Eagles, Claude du Golden Deer et Dimitri des Blue Lions.

Super Smash Bros.Ultimate recevra également un nouveau Spirit Board, qui présente certains des autres personnages populaires de la série Fire Emblem, ainsi qu’une nouvelle route en mode classique, “A Heroic Legacy”, qui met en évidence les étapes classiques de Fire Emblem tout au long de la série. ‘histoire légendaire.

De plus, de nouveaux costumes Mii Fighter inspirés de Cuphead, Rabbids, Altair et divers jeux Mega Man seront disponibles à l’achat le 28 janvier. Les joueurs qui achèteront le costume de Cuphead Mii Fighter recevront également un nouveau morceau de musique, Floral Fury, qui était à l’origine en vedette dans la bataille de boss classique Cagney Carnation du jeu.

Enfin, deux combattants de Super Smash Bros.Ultimate auront des figurines amiibo disponibles à l’achat chez certains détaillants à partir du 17 janvier: le mystérieux doppelganger de Samus, Dark Samus, et le chasseur d’écho à fouet de Simon Belmont, Richter.

De nouveaux combattants, scènes et musique supplémentaires arriveront également dans Super Smash Bros.Ultimate via le Super Smash Bros.Ultimate Fighters Pass Vol. 2. Les joueurs peuvent également continuer à acheter le Fighters Pass actuel au prix de détail suggéré de 24,99 $ pour accéder aux cinq premiers Challenger Packs. Les combattants jouables Joker, Hero, Banjo & Kazooie et Terry Bogard sont tous disponibles dès maintenant, Byleth rejoignant le 28 janvier. Pour seulement 5,99 $, les joueurs peuvent également acheter les packs individuellement.

