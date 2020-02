Return Digital confirme sa présence à l’E3 2020 Que nous prépareront-ils cette fois?

La prochaine édition du salon fera déjà les victimes de Sony et du journaliste Geoff Keighley.

Les pertes sont une constante pour l’E3 2020. La prochaine édition du salon de Los Angelesa perdu certains des noms les plus populairesde votre organisation C’est d’abord Sony qui a dit que ce ne serait pas le cas, et plus récemment le présentateur Geoff Keighley a confirmé son absence. Cependant,il y a une entreprise qui ne manquera pasà sa nomination avec l’industrie, etc’est le retour numérique.

L’éditeur indépendant nord-américain fréquente l’E3 depuis quelques années, aveccertaines des conférences les plus follesQue cette foire ne nous a jamais donné. Quelques présentationsplein d’humour, dans lequel ils ne lésinent pas sur les blagues envers l’industrieet les tendances les plus controversées du moment.

Bien sûr, et comme il est de coutume dans Return,l’annonce a été faite le plus simplement possible. Un message sur twitter de seulement cinq mots, dans lequel ils affirment que “l’E3 est toujours debout”.

Avec l’absence de Sony pour la deuxième année consécutive, et certaines grandes entreprises comme Electronic Arts qui organisent un événement distinct depuis plusieurs années,Il sera intéressant de voir comment se déroulera le prochain E3 2020dans une année de changement générationnel. Bien que nous en parlions dans cet article d’opinion: Sony, EA, Keighley et même l’ESA elle-même, qui souhaite mal l’E3 2020?

