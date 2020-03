Révéler combien de temps Animal Crossing: New Horizons a eu lieu

Même si Animal Crossing: New Horizons a été confirmé pour le Nintendo Switch En septembre 2018, sans surprise, le jeu était en développement depuis plusieurs années avant d’être annoncé au public. En fait, le concept de l’île déserte a commencé à être pensé depuis 2012, peu de temps après Animal Crossing: New Leaf fera ses débuts pour la 3DS au Japon.

Dans la même interview avec Le Washington Post, Aya Kyogoku, directeur de jeu, et Hisashi Nogami, producteur, a discuté de la rapidité avec laquelle le développement de New Horizons a commencé après la sortie de New Leaf, et bien avant Nintendo Switch n’existait même pas. Fait intéressant, alors que l’équipe était occupée à penser à son prochain match, elle travaillait toujours sur la fonction Amiibos pour New Leaf.

Kyogoku a réaffirmé comment le développement de De nouveaux horizons commencé avant même que l’équipe ne considère l’existence d’un matériel hybride Nintendo. En d’autres termes, cela fait presque huit ans que l’idée de ce nouvel épisode a commencé à se poser.

Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible pour Nintendo Switch Et ici, vous pouvez découvrir pourquoi c’est l’un des meilleurs jeux sur la console grâce à notre revue écrite et vidéo.

