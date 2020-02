Révélez l’abonnement mensuel de Fire Emblem Heroes et vaut plus que Switch Online

Il y a quelques années, Nintendo a annoncé qu’il prendrait les jeux sur les appareils mobiles et, par conséquent, il y en a déjà 6 sur le marché. Tout le monde ne jouit pas de la même popularité, car celui qui se distingue depuis longtemps est Fire Emblem Heroes, qui, année après année, est la source de la plupart des revenus du secteur mobile Nintendo. Pour profiter de cette préférence de ses utilisateurs, il a été révélé aujourd’hui qu’il y aura bientôt un service d’abonnement mensuel qui accordera divers avantages.

À travers une vidéo avec de nombreux détails sur ce qui arrive à Fire Emblem Heroes, les développeurs de jeux ont révélé dans le cadre du 3ème anniversaire le Feh Pass, un service d’abonnement qui permettra aux utilisateurs d’avoir accès à 5 avantages. Le plus intéressant est que les abonnés recevront des héros resplendissants, qui se composeront de 2 personnages avec des tenues spéciales et des statistiques améliorées par mois. Les premiers seront Lyn et Cordelia, qui seront disponibles respectivement du 5 au 24 février et du 24 au 9 mars. Les prochains héros seront distribués les 10 et 25 de chaque mois.

De même, il y aura des missions spéciales pour les abonnés deux fois par mois et ils pourront obtenir des Orbes et des Graal héroïques. D’un autre côté, cela apportera un nouveau gameplay, car les personnages de soutien pourront assister à plus de personnages, et les fonctions Re-Act (utilisation illimitée) et Auto-Start seront incluses dans divers modes de jeu.

Le Feh Pass peut être renouvelé mensuellement, arrivera le 5 février avec la mise à jour 4.2 et coûtera 9,49 USD, un prix bien supérieur au coût d’abonnement de Mario Kart Tour (4,99 USD) ou de Nintendo Switch Online (3,99 USD). Ainsi, il existe déjà 3 jeux mobiles Nintendo qui ont un service d’abonnement, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp et Mario Kart Tour.

Il s’agit d’un mouvement naturel de Nintendo, compte tenu du fait que dans les titres mobiles, il est très courant de voir ce type de services. De plus, il est important de dire que Fire Emblem Heroes est le jeu qui génère le plus de profits pour Nintendo, nous ne doutons donc pas qu’avec le Feh Pass, les revenus augmenteront.

Fire Emblem Heroes a fait ses débuts il y a pratiquement 3 ans et est actuellement disponible sur les appareils mobiles avec iOS et Android. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

