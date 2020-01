Revenant confirmé comme nouveau personnage d’Apex Legends

Après l’annonce de la nouvelle légende d’Apex Legends, Forge, un mystérieux personnage est apparu, certains identifiés comme Revenant, qui l’a assassinée et lui a fait penser qu’il remplacerait son espace dans les jeux Apex. Après quelques jours d’incertitude, Respawn Entertainment a confirmé aujourd’hui que ce serait Revenant qui rejoindrait Apex Legends.

Le développeur a partagé une vidéo aujourd’hui dans laquelle elle révèle le passé de ce nouveau personnage. Selon la description, il était le meurtrier le plus reconnu de l’Union Mercenaire. Mais à un moment donné, sa programmation a échoué et lui a fait prendre conscience de son état et de ce que Hammond Robotics avait fait de lui, “un cauchemar ambulant de chair et d’acier”, en le ramenant à la vie et en effaçant ses souvenirs.

Ainsi, sachant que le retour de Hammond Robotics en Outlands a ravivé sa soif de vengeance qui a commencé il y a des siècles et ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas fait payer à l’entreprise ce qu’il a fait, comme le montre la vidéo ci-dessous, qui est un cas C’est arrivé il y a 25 ans.

Bien qu’un gameplay vidéo du personnage (qui devrait arriver plus tard) n’ait pas été montré, nous pouvons anticiper quels seront les mouvements de ce personnage. L’une des plus caractéristiques sera d’utiliser son bras comme une arme pour tuer ses ennemis à bout portant, en plus d’une classe de compétence qui le fait fumer et lui donne une sorte d’invulnérabilité.

De plus, Respawn Entertainment a détaillé quelques nouvelles fonctionnalités qui viendront avec la saison 4: assimilation. L’une des plus frappantes est la nouvelle arme Sentinel, un fusil de sniper qui peut être rechargé avec une batterie de bouclier porteur pour un coup supplémentaire.

En plus de cela, le prochain Battle Pass a été confirmé qui donnera accès à des armes légendaires exclusives et à plus de tenues pour les légendes. Il y aura également des packages Apex, des augmentations d’XP, des métaux à construire, des pièces Apex, des packages musicaux, des écrans de chargement, des blagues et plus encore dans le cadre des récompenses des défis quotidiens et hebdomadaires.

D’un autre côté, la carte connaîtra de nombreux changements, notamment influencés par «les péchés du passé et du présent de Hammond Robotics», en leur sein que Planet Harvester arrivera pour extraire des ressources du bord du monde.

Nous ne vous en disons pas plus et mieux nous vous laissons avec la bande-annonce dont nous avons parlé au début et qui présente Revenant.

Maintenant que vous l’avez vu et après avoir suivi la révélation de Revenant dans les derniers jours, dites-nous, qu’avez-vous pensé de la façon de la présenter? Pensez-vous que Respawn a suscité un intérêt accru pour ce personnage? Le choisirez-vous? Qu’attendez-vous le plus de la saison 4: assimilation? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous avez manqué tout l’événement de révélation de Revenant, nous vous invitons à jeter un œil à l’annonce de Forge et à l’attaque préparée par Revenant.

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Saison 4: L’assimilation débutera le 4 février. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.