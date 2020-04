Revenez à Skyrim avec Greymoor, la nouvelle extension de The Elder Scrolls Online à laquelle nous avons déjà joué

La nouvelle extension de The Elder Scrolls Online approche à grands pas et nous avons déjà pu lire le nouveau contenu du MMORPG Bethesda. Dans nos impressions Greymoor, nous vous disons ce que cette extension TESO offre dont la grande nouveauté est de nous ramener à Skyrim.

Depuis sa mise en vente en 2014, The Elder Scrolls Online Elle n’a cessé de croître. A cette époque, l’équipe de ZeniMax Online Studios Il a publié plusieurs mises à jour pour compléter son produit et offrir aux joueurs une meilleure expérience de jeu, nous transportant même dans des régions aussi mythiques que Morrowind ou plus récemment, Elsweyr. Maintenant, TESO se développera à nouveau avec Greymoor, une expansion ambitieuse du contenu qui nous mènera retour au territoire Skyrim pour vivre de nouvelles aventures passionnantes à partir du 18 mai PC, et à partir du 2 juin PS4 y Xbox One. Que pouvons-nous attendre de ce nouveau titre?

Après avoir passé quelques heures à explorer le nouveau contenu de Greymoor, et avoir également discuté avec certaines de ses créatrices, nous pouvons vous dire que le voyage fantastique qu’il propose va rendre les fidèles adeptes de l’univers de The Elder Scrolls beaucoup plus agréables, avec des nouvelles franches intéressant qui promet d’améliorer les sensations avec ce MMORPG déjà remarquable. La grande attraction, bien sûr, sera de retourner au nord de Tamriel pour explorer le passé des terres de Skyrim, face à de nouveaux ennemis incarnés le long du chemin, en particulier dans une armée de vampires que cela ne nous facilitera pas la tâche dans cette nouvelle et sombre saison de contenu appelée Coeur sombre de Skyrim. Prêt à vous lancer dans une autre grande mission? Il ne reste plus grand-chose, mais si vous le souhaitez, vous pouvez déjà profiter d’un essai gratuit pour une durée limitée qui vous permet de jouer au prologue Greymoor.

Retour à Skyrim

TESO Greymoor Il est situé dans la partie ouest de Skyrim environ un millier d’années avant les événements qui ont eu lieu à The Elder Scrolls V. Par conséquent, nous visiterons des terres que nous connaissons déjà du dernier chapitre numéroté de la franchise comme La solitude, qui sera notre base d’opérations, mais nous ne les verrons pas exactement de la même manière. Comme nous l’a dit le directeur créatif de cette expansion, Rich LambertNotre mission sera d’aider les habitants du Nord à combattre une nouvelle menace qui a provoqué l’apparition de créatures sombres sur leurs terres. Il y aura une petite référence à TESVMais l’histoire est indépendante et vous n’avez pas besoin d’avoir joué à Skyrim pour en profiter.

L’extension place son action 1000 ans avant les événements de The Elder Scrolls V: Skyrim.De cette façon, Greymoor présentant des vampires, des sorcières et des loups-garous dans l’univers de The Elder Scrolls Online. Tous, dirigés par un redoutable seigneur vampire. C’est à nous de découvrir qui est ce Seigneur et quels sont ses vrais plans. Comme Rich Lambert l’a expliqué, l’introduction de ces créatures est directement liée à celle des dragons qui a eu lieu lors de la saison précédente. Ce mouvement a très bien fonctionné pour Bethesda et c’est pourquoi l’équipe de ZeniMax J’ai décidé de continuer à explorer la mythologie TES avec cette nouvelle extension.

Oui, l’apparition de ce Lord vampire Cela rendra tout beaucoup plus sombre dans l’intrigue et nous devrons faire face à des dangers qui jusqu’à présent nous étaient inimaginables. Et c’est que Greymoor racontera une histoire de nature gothique qui promet d’offrir de nombreuses surprises au fur et à mesure que nous avançons dans son 30 heures de jeu Estimé. De plus, tant d’obscurité a donné à ZeniMax l’opportunité d’explorer de nouveaux territoires à l’intérieur de Skyrim occidental, nous allons donc également visiter de nouveaux endroits dans cette extension. Pour mettre en évidence parmi les nouveaux endroits Grottes souterraines de Skyrim, qui donnera naissance à tout un monde souterrain connu sous le nom de Blackreach, qui à son tour servirait de quartier général au seigneur vampire pour faire éclore ses plans diaboliques contre les habitants du Nord. Ces grottes seront un grand contraste par rapport au monde extérieur et grâce à cela, nous passerons de voir des montagnes et des forêts enneigées à des catacombes sombres infectées par toutes sortes de créatures de l’enfer. En bref, bien qu’à Greymoor nous ne visiterons que la partie ouest de Skyrim, nous ne serons pas du tout petits.

Combattre les êtres infernaux

Les vampires seront notre principal ennemi, mais nous nous affronterons également avec d’autres êtres tels que des loups-garous ou des sorcières. Heureusement, nous aurons également une bonne poignée de de nouvelles capacités de vampire qu’en plus, ils seront disponibles pour toute la communauté même s’il y a des joueurs qui décident de ne pas faire le saut vers cette nouvelle extension. Ces compétences nous aideront à combattre les créatures commandées par le Seigneur des vampires et seront la clé du succès dans les événements que ZeniMax prépare, bien qu’à aucun moment nous ne soyons obligés de les apprendre ou de devenir des vampires si nous ne le voulons pas.

Greymor arrive avec Aegis de Kyne, un nouveau défi de groupe.

Chez Greymoor, nous pouvons profiter d’un nouveau procès de 12 joueurs connu sous le nom de Kyne’s Aegis. Dans cet événement PvE, nous devrons défendre les villageois contre l’invasion de gigantesques créatures marines. Pour ce faire, nous allons faire équipe avec 11 autres joueurs et combattre côte à côte jusqu’à vaincre les multiples vagues d’ennemis et les trois derniers boss qui les commanderont. Pour aggraver les choses, Greymoor nous donnera également accès à des événements mondiaux appelés Harrowstorms. Dans ces événements, une mystérieuse tempête apparaît sur le territoire de Skyrim pour drainer l’énergie vitale des habitants et les transformer en zombies et autres monstres. Ainsi, nous devrons essayer de survivre aux côtés de joueurs du monde entier et lutter contre ces créatures dans le but de préserver l’esprit de Skyrim devant les forces infernales toujours croissantes qui envahissent le monde.

Bien sûr, en plus de ces événements spéciaux de groupe, le nouvelle extension pour The Elder Scrolls Online ont également des missions et du contenu conçus pour être joués seuls. Nous serons donc en mesure de traverser les terres occidentales de Skyrim en remplissant toutes sortes de missions, en surmontant des donjons et en faisant face à des défis de toutes sortes à la surface et sous terre.

Greymoor racontera une histoire gothique qui promet d’avoir de nombreuses surprises dans ses 30 heures de jeu estiméesMais la plus grande nouvelle de Greymoor est peut-être son nouveau Système des antiquités. Dans ce nouveau contenu, nous deviendrons également des archéologues et nous pourrons tout explorer Tamriel À la recherche d’anciennes reliques qui nous dévoileront les plus anciens secrets du monde des Elder Scrolls. Lorsque nous découvrons l’emplacement de l’une des anciennes reliques de Tamriel, nous pouvons y aller et les dénicher. Lors de l’exécution de cette tâche, nous devrons surmonter plusieurs mini-jeux qui testera notre agilité mentale, nous donnant ainsi une pause de tant de bataille contre les êtres surnaturels.

Harrowstorms est une autre nouveauté du MMO, des tempêtes qui transformeront les habitants en redoutables créatures.

Les reliques seront cachées sur tout le continent, nous ne nous limiterons donc pas à rechercher uniquement dans Skyrim et plus nous en trouverons, plus nous recevrons de récompenses. Comme Rich Lambert nous l’a expliqué, ces récompenses seront les mêmes pour tous les joueurs TESO Greymoor, mais l’emplacement des reliques sera aléatoire. Les récompenses seront des souvenirs et des objets décoratifs que nous pourrons mettre dans les maisons de nos personnages pour démontrer que nous sommes les meilleurs explorateurs du lieu. D’un autre côté, explorer les donjons et le monde extérieur du nouveau territoire de The Elder Scrolls Online nous offrira également des récompenses intéressantes. Parmi les prairies enneigées de Skyrim occidental on ne trouve rien de plus et rien de moins que six ensembles d’armure, en plus de nombreux autres objets qui seront d’une grande aide dans notre nouvelle aventure.

Comme vous voyez Greymoor apporter un grand nombre de nouvelles à The Elder Scrolls Online. N’oubliez pas que ce sera le 18 mai quand il pourra être acheté sur PC et Mac, et que sur PS4 et Xbox One, nous devrons attendre jusqu’au 2 juin. De plus, nous vous informons que TESO Greymoor a plusieurs éditions et que nous pouvons mettre la main sur sa version physique si nous le souhaitons.