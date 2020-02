Review- Wargroove: Double Trouble | Atomix

Wargroove a été l’un des jeux les plus drôles de l’année dernière. Chucklefish a réussi à nous livrer un successeur spirituel d’Advance Wars comme aucune autre entreprise ne l’a fait. Non seulement il a revitalisé un genre qui manque de popularité aujourd’hui, mais il a également offert les outils nécessaires pour construire une communauté en ligne qui, jusqu’à aujourd’hui, un an après son lancement sur Switch et PC, est encore assez forte. Pour célébrer le premier anniversaire de ce titre, un DLC gratuit, appelé Double Trouble, est arrivé pour étendre l’expérience de tous les joueurs.

De nouvelles cartes, une histoire supplémentaire, trois commandants supplémentaires, deux unités supplémentaires et des outils sans fin pour créer des cartes et des campagnes, voilà ce que propose cette extension.

Actuellement, pratiquement chaque nouvelle version est accompagnée d’un abonnement de saison qui coûte la moitié du jeu de base. Parfois, ce contenu supplémentaire n’est pas apprécié par les fans, ou ne propose tout simplement aucune nouveauté ou mécanique qui justifie son achat. Nous voyons rarement une entreprise AAA proposer un contenu post-lancement qui ne fait pas enrager la communauté d’une manière ou d’une autre.

Cependant, la scène indépendante a adopté une approche différente du DLC. Prenez Hollow Knight comme exemple, qui nous a donné trois extensions entièrement gratuites, chacune élargissant l’histoire de Hollownest et introduisant de nouveaux objets et emplacements à explorer. C’est l’une des bonnes façons d’offrir au public plus de contenu sans avoir à dépenser plus de poids.

Maintenant, sur quel spectre tombe Wargroove? Est-ce que ça vaut le double problème? Ce DLC élargit-il l’expérience principale? Si vous n’avez jamais apprécié le jeu de base, cette extension vous convaincra-t-elle de l’essayer? Découvrez la réponse à ces questions et à bien d’autres dans notre revue Atomix.

Wargroove 101

Avant de parler librement de ce DLC, vous devez revoir le jeu de base.

Wargroove est arrivé sur Nintendo Switch et PC le 1er février de l’année dernière, et depuis lors, il est disponible sur PS4 et Xbox One, et si vous n’avez pas eu l’occasion de l’essayer, faites-le immédiatement. Semblable à la série Advance Wars, Wargroove transforme la guerre en jeu de stratégie et lui donne une touche visuelle, narrative et sonore suffisamment enfantine pour attirer toutes sortes de publics.

Vous savez, un combat simple à l’étranger et compliqué une fois que vous entrez dans les détails. Le jeu propose un large catalogue d’unités, chacune avec ses faiblesses, ses forces et ses formes de déplacement. Pour enrichir le gameplay, nous avons également des commandants, chefs de faction, qui ont plus de force et de défense qu’un soldat traditionnel, ainsi que des capacités spéciales qui peuvent changer le cours d’une confrontation en un seul tour.

L’objectif est simple, vous devez capturer des villes pour obtenir de l’argent, utiliser ces ressources pour acheter des unités et répéter ce processus jusqu’à ce que vous créiez une grande armée et vainciez votre adversaire, soit en détruisant leur base, soit en éliminant le commandant ennemi. Jusqu’à présent, tout semble assez standard, cependant, le jeu présente deux concepts qui distinguent Wargroove des autres.

Les premiers sont les commandants. Ces unités sont assez puissantes, car elles ont une compétence appelée groove, qui est activée lorsque vous attaquez et défendez. Au total, il y a 17 commandants, et chacun a un pouvoir différent, certains se concentrent sur l’offensive, d’autres sur la défensive, certains fournissent des unités supplémentaires, certains offrent une plus grande mobilité, chacun en vaut la peine, et vous trouverez certainement celui merci

Le deuxième concept est celui des coups critiques. Contrairement à d’autres jus, les critiques de Wargroove ne sont pas aléatoires. Chaque unité doit répondre à certains critères pour frapper un coup extrêmement fort, qu’elle se positionne dans une certaine zone, attaque avec une autre unité ou ait plus de défense. Ce mécanicien vous fera réfléchir à deux fois sur chacun des mouvements possibles et tiendra compte de la synergie entre les différents soldats à votre disposition.

Le jeu de base propose une campagne assez longue, entre 10 et 15 heures. L’histoire est divisée en missions, chacune introduisant de nouveaux concepts qui sont nécessaires pour sortir victorieux à certaines occasions. Certains ont plusieurs objectifs pour briser la monotonie, ou en mettant davantage l’accent sur le récit, bien que la plupart restent «détruire l’ennemi».

Parallèlement à tout cela, Wargroove dispose d’un large catalogue d’outils pour créer des cartes et des campagnes, que vous pouvez partager en ligne avec tout le monde. Également multijoueur local et en ligne. Dans l’ensemble, le jeu de base offre des centaines d’heures de divertissement, et avec l’extension gratuite, Double Trouble, le titre est devenu plus robuste.

Mo argent Mo problèmes

Double Trouble se concentre sur un aspect pratiquement nouveau pour Wargroove, et que nous voyons rarement dans le genre de la stratégie: le multijoueur en coopération. Du nom de l’extension, en passant par la mécanique, les outils de création et même l’histoire, ce DLC a ce thème au centre et le jeu n’a pas peur de le présenter de cette façon.

Parmi les nouveautés disponibles, nous avons trois nouveaux commandants, qui jouent dans une nouvelle campagne. Contrairement au jeu de base, le récit n’est pas axé sur l’arrêt d’une entité maléfique déterminée à détruire le monde. En fait, nous assistons à une histoire de famille plus détendue, mettant en vedette les bandits gris que nous avons parfois vu dans le récit original.

Nous prenons le contrôle de Wulfar, chef des bandits, et Errol & Orla, les enfants de Wulfar, qui doivent voler tout l’argent des quatre nations du jeu de base, dans le but de payer la rançon d’un autre petit membre de sa famille, qui a été kidnappée par le maléfique Vesper. L’histoire se termine par un grand moment qui prend le meilleur du récit de base et donne la touche coopérative qui caractérise tellement cette expansion.

Ne vous attendez pas à la grande histoire ou aux heures de contenu. L’intrigue compliquée et pleine de personnages qui sont constamment introduits, a été remplacée par des interactions charismatiques entre les différents commandants de chaque nation. Bien que le conflit initial semble quelque peu faible, il nous donne un aperçu plus détaillé d’un groupe d’ennemis qui étaient unidimensionnels dans le jeu de base. Parce que nous avons déjà l’expérience du récit principal, la progression Double Trouble est ouverte, c’est-à-dire que vous pouvez choisir l’ordre des missions. Chacun a une mécanique centrale, des objectifs et un mini-arc narratif différents à compléter.

Les missions du jeu de base étaient déjà phénoménales, car elles ajoutent constamment de nouveaux objectifs et l’histoire maintient un rythme intéressant. Maintenant, Chucklefish a pris cette idée centrale et a ajouté la coopération, quelque chose qui peut sembler une mauvaise idée, mais elle est exécutée de manière excellente.

Un problème doublé

Chaque mission est construite autour de deux équipes. Dans certains cas, chaque commandant a son propre objectif, dans d’autres, ils commencent au même point, mais ils effectueront des tâches différentes, le cas contraire existe également. L’un de mes moments préférés a été de créer une distraction avec la grande grande armée de Wulfar, tandis qu’Errol et Orla s’infiltrent dans un château, où ils doivent résoudre une série d’énigmes pour avancer. Dans ce cas, le rythme et la durée du niveau sont dictés par la capacité mentale de votre partenaire, et non pas tant par l’avancement militaire d’un autre joueur.

À d’autres occasions, les unités sont mixtes et les joueurs doivent travailler ensemble pour atteindre différents objectifs en même temps. De même, les compétences de groove de Wulfar et Errol & Orla se complètent parfaitement pour ce style de jeu. Le chef des bandits peut lancer des unités ennemies et des alliés dans différentes zones de la carte et créer une zone de dégâts, ou simplement placer un soldat dans l’eau et l’éliminer d’un seul coup. D’un autre côté, les jumeaux ont deux capacités uniques, la première d’entre elles crée une zone de soins qui rétrécit constamment, tandis que l’autre commence un feu qui se dilate à chaque tour et élimine n’importe quelle unité en un instant.

Les deux compétences se complètent et donnent lieu à des stratégies différentes, à la fois offensives et défensives. Bien que les deux commandants soient conçus pour des affrontements coopératifs, ils ont le pouvoir d’être une option viable dans les combats 1v1.

Mais ce n’est pas tout, Double Trouble introduit deux types de nouvelles unités, chacune se sent comme une extension du gameplay original et est liée au thème des bandits. Le premier d’entre eux est le voleur. Contrairement à d’autres soldats, ce fugitif de la loi ne peut pas attaquer, cependant, il a une grande mobilité et peut voler tout l’argent d’un village ou d’une caserne et les laisser libres pour une occupation. Le deuxième d’entre eux est le fusilier, le seul soldat avec une arme à feu, qui a un grand pouvoir destructeur qui est limité par sa portée d’attaque.

Les deux unités ont une installation spéciale et ne peuvent pas être générées dans une seule caserne. Chacun de ces éléments est utilisé à son plein potentiel dans la campagne, et ils modifieront constamment votre stratégie de combat.

Doublement adorable

Mais ce n’est pas tout. En plus d’une nouvelle histoire, de trois commandants et de deux unités supplémentaires, les outils de création de cartes et de campagnes ont été élargis de façon exponentielle. L’éditeur de contenu lui-même était déjà suffisamment robuste dans son état d’origine, mais grâce à Double Trouble, vous pouvez maintenant construire votre chef-d’œuvre de la même manière que les développeurs ont créé ce jeu.

Désormais, chaque mission peut avoir des objectifs différents et avoir l’apparence d’unités supplémentaires lorsqu’un certain événement est réalisé. Les outils sont assez complexes et peuvent proposer des campagnes de 10 heures ou plus. Sans hésitation, ce mode est à égalité avec Mario Maker.

Quant au mode en ligne, les lobbies tant attendus sont enfin disponibles. Vous pouvez rejoindre plusieurs parties en même temps et vous serez averti quand ce sera votre tour. Le seul point négatif de ce département est que la campagne principale est strictement coopérative locale.

Maintenant, si vous n’avez jamais joué à Wargroove, ce titre a un style visuel et sonore similaire à Advance Wars, mais avec une touche médiévale européenne. Chaque faction s’inspire d’une culture de société du XIVe siècle. Wulfar et Errol & Orla représentent clairement les Écossais. Les quelques dialogues vocaux présentent un accent irlandais. La musique met en œuvre la cornemuse et élargit le son du luth sur la bande sonore. Il est agréable de voir ce type de représentation qui n’est pas si courant dans le climat actuel des jeux vidéo.

Wargroove vaut le double problème

Wargroove propose un excellent package, et Double Trouble est en charge d’étendre l’excellent jeu de base. Ajoutez suffisamment de contenu pour justifier votre expérience. Il propose plus d’unités et les outils nécessaires pour que vous et vos amis puissiez vous amuser pendant des heures et des heures. Introduisez de nouveaux concepts et présentez-les de manière spectaculaire. La campagne prend les éléments familiers et les mélange avec de nouveaux objectifs et une coopérative bien intégrée.

Cependant, si vous n’avez jamais donné une chance à Wargroove depuis le début, Double Trouble ne changera pas votre perception. C’est tout simplement la même chose, et cela ne pose aucun problème. Espérons que Chucklefish continuera avec cette franchise et fournira une suite ou un autre DLC à l’avenir.

