Revue «Animal Crossing: New Horizons»

2020 a commencé, maintenant oui, pour la Nintendo Switch. La plateforme a enfin ouvert ses portes au premier titre fort de l’année, et c’est le retour de l’une des franchises les plus appréciées des joueurs. Animal Crossing: New Horizons est déjà parmi nous après une longue attente, accompagnée d’attentes qui se sont envolées vers les nuages ​​après des avancées sans fin. Répond-il à cette attente? Vous le découvrirez dans cette revue.

Peu de jeux vidéo sont capables de faire autant de bruit aujourd’hui, et Animal Crossing: New Horizons est devenu l’un d’eux en un clin d’œil. Peut-être alimenté par l’isolement de la pandémie, le dernier titre de Nintendo c’est sur toutes les lèvres, même de ceux qui entrent dans la franchise pour la première fois. Les vétérans, quant à eux, attendaient depuis sept ans un nouvel épisode après la sortie d’Animal Crossing: New Leaf sur la 3DS. Le début de la saga sur console provoquera toujours trop d’illusions, et je dois vous dire que New Horizons répond aux attentes.

Bien que les tranches précédentes soient déjà très riches en propositions et en contenu, elles conservaient encore une marge d’amélioration dont Nintendo a très bien su tirer parti dans New Horizons. Comme son nom l’indique, le jeu veut atteindre de nouveaux horizons grâce à des mécaniques qui en font encore un titre plus complexe. Les innovations, bien que peu nombreuses, sont suffisamment importantes pour changer complètement notre façon d’en profiter. Parfois, en fait, cela ressemble à une expérience écrasante et sans fin.

Animal Crossing: New Horizons est une évolution qui embrasse la mécanique très populaire aujourd’hui

Au début, nous trouvons un système de personnalisation des caractères assez simple; vous sélectionnez votre nom, la couleur de la peau, les yeux, les cheveux, le nez et le tour est joué, ce qui suit. Mais ne soyez pas déçu par ce qui précède, sa faible profondeur a une raison d’être: à l’avenir, vous aurez de nombreuses options pour modifier son apparence. Tom nook, l’homme d’affaires visionnaire, est de retour pour vous proposer une aventure unique: déménager sur une île déserte et créer progressivement une petite ville avec services et infrastructures de base. Une fois que vous avez choisi le nom de la scène, votre voyage sans fin commencera.

Vous pouvez sentir que les progrès initiaux sont trop lents, mais cette sensation s’estompe peu de temps après.

Curieusement, pendant les premières heures, vous ressentirez une sensation de vide qui, heureusement, disparaîtra assez rapidement si vous le souhaitez. Chez New Horizons tu commences avec rienA tel point que Tom Nook n’hésitera pas à vous offrir un premier prêt pour payer votre séjour sur l’île. Oui en quelques minutes vous aurez une énorme dette que vous devez payer si vous avez l’intention d’accélérer votre progression, et ce ne sera pas le seul. Bienvenue dans le capitalisme. Ne prenez pas ce qui précède comme un point négatif, mais comme l’un des défis que vous êtes tenu de surmonter.

New Horizons n’a pas un récit profond, cependant, il n’est pas nécessaire car c’est vous-même qui marquez quels sont les objectifs suivants à remplir. Comme je l’ai mentionné précédemment, votre objectif est de stimuler la croissance d’une ville à partir de zéro, mais vous avez besoin de ressources, des baies – la pièce Animal Crossing – aux éléments naturels et animaux. L’île a un véritable cycle de 24 heures qui, en fait, est synchronisé avec l’heure de votre région. Il est plus que suffisant de collecter la quantité écrasante d’objets que la scène conserve.

Lorsque vous les aurez exploités et qu’ils seront partis, vous devrez attendre le lendemain pour reprendre l’activité de collecte, au moins sur votre île. Il existe une alternative pour continuer avec le butin, mais j’en parlerai plus tard. Par conséquent, peut-être qu’à divers moments, vous ne trouverez pas de raisons de continuer à jouer et il est préférable d’attendre. Cela pourrait évidemment être une nuisance pour certains joueurs, comme ils sentiront que les progrès sont lents et ennuyeux. S’il y a une chose que je recommande aux nouveaux arrivants à Animal Crossing, c’est avoir de la patience, surtout dans la phase initiale de l’aventure. Avec New Horizons, il ne fait pas exception.

Maintenant, l’activité de collecte n’est pas aussi simple qu’il y paraît, vous aurez besoin des bons outils pour chaque tâche: canne à pêche (capturer les espèces marines), hache (obtenir du bois de chauffage d’arbres ou des minéraux dans les pierres), filet (capturer les insectes) ou pelle (déterrer les fossiles et les trésors), entre autres. Chacun a des variantes plus résistantes. Ils ne tomberont pas du ciel, vous devrez recourir à mécanique artisanale pour les faire. Le jeu comprend un grand nombre de projets avec lesquels vous pouvez construire toutes sortes d’objets – des outils susmentionnés aux objets décoratifs pour votre maison – à partir des matériaux que vous collectez.

Semble-t-il complexe? Elle l’est, et croyez-moi, elle grandit au fil des jours. Malheureusement, l’espace d’inventaire deviendra un ennemi temporaire lors de la collecte d’objets. Vous aurez la possibilité de l’augmenter à l’avenir, et c’est là que l’une des nouveautés les plus importantes d’Animal Crossing entre en jeu: New Horizons, le Système Miles Nook, qui pourrait le définir comme deuxième pièce du jeu. Cependant, le processus pour les obtenir, ainsi que les articles qui vous permettent d’acheter avec eux, sont quelque peu différents des baies.

Nook Miles est la deuxième monnaie du jeu. Avec eux, vous pouvez acheter des objets de valeur supérieure, des mécaniques améliorées et des voyages vers d’autres îles

Contrairement à la devise principale, les miles sont obtenus en effectuant des activités sans fin sur l’île; presque tout ce que vous faites vous récompense, comme interagir fréquemment avec vos voisins, vendre une certaine quantité d’oranges ou attraper cinq poissons. Ce ne sont là que quelques exemples des dizaines de tâches à accomplir. Étant tellement nombreux, les développeurs les ont organisés dans une liste où nous pouvons voir leurs progrès et leur récompense respective en miles. Une grande partie des activités peuvent être répétées à un autre moment une fois que vous les avez terminées, de sorte que la source de miles est inépuisable.

Nook Miles peut être échangé, via un guichet automatique, contre des articles cosmétiques de plus grande valeur, soit pour votre maison ou pour le personnage. Cependant, le plus attrayant est le l’accès à la mécanique qui facilitera vos activités quotidiennes. Plus tôt, j’ai mentionné que l’inventaire deviendrait un ennemi de votre progression, mais n’ayez crainte, car vous pouvez rapidement utiliser vos miles pour augmenter leur espace. Une autre amélioration est la accès rapide à vos outils avec les bras croisés du contrôle, même si honnêtement je ne comprends pas pourquoi cette mécanique n’est pas intégrée dès le départ; est essentiel.

Voyager vers d’autres îles est l’une des principales nouveautés. En eux, vous pouvez continuer la session de pillage

Dans les paragraphes précédents, j’ai mentionné qu’il y avait une autre façon de poursuivre la séance de pillage, malgré le fait que les ressources de l’île avaient été épuisées. Eh bien, les miles vous permettent également d’acheter des billets pour voyager dans d’autres îles. Bien sûr, dans ces endroits, vous trouverez plus de matériaux et d’animaux, certains encore plus précieux. C’est un excellent moyen d’étendre votre expérience au-delà des limites de votre île – de nouveaux horizons. Malheureusement, son apparence n’est pas générée de manière aléatoire, vous vous retrouverez donc à plusieurs reprises avec un paramètre que vous avez déjà visité.

Les îles, en plus d’être une source supplémentaire de ressources, ont également la présence d’autres visiteurs, qui n’hésiteront pas à prolonger leur amitié. Votre objectif sera de les emmener sur votre île et faites-en vos nouveaux voisins, et je vous suggère de le faire dès que possible. Quelle est l’utilité d’aider à construire des routes, des musées et des magasins s’il n’y a pas d’habitants? Je le répète, soyez patient, au fur et à mesure que les jours passent, tout devient plus intéressant et amusant. Si vous voulez changer un peu le cours de votre aventure, vous pouvez recourir à la multijoueur local ou même visiter les îles de vos amis en mode en ligne, cependant, dans ce dernier, vous ne serez pas autorisé à looter.

Bien que le contenu de New Horizons soit écrasant, donnant même l’impression qu’il ne cesse de croître, Nintendo a réussi à tout organiser de manière correcte, et très à la mode avec la tendance actuelle. Votre personnage, pratiquement depuis le début, possède un curieux smartphone, le Nookofono, qui organise de nombreuses options jouables avec lesquelles vous interagissez quotidiennement. Par exemple, depuis l’appareil, vous accéderez aux activités qui vous récompensent avec des miles, la “Capturapedia” pour analyser toutes les espèces que vous avez capturées et comment les retrouver, les projets disponibles et même une caméra pour capturer vos meilleurs moments .

Et pour les curieux qui veulent exploiter leur créativité, un mini application pour faire des designs simples et les capturer dans des vêtements ou du maquillage. Le but de l’entreprise, bien sûr, est que vous vous sentiez vraiment comme si vous contrôliez un personnage qui vous représente, de toutes les manières. Les maisons, bien que de l’extérieur, elles n’aient pas trop d’options de personnalisationÀ l’intérieur, il est possible de les décorer avec plaisir avec des tissus d’ameublement sur les murs, des types de sols et, bien sûr, des meubles, trop de meubles. Il est bon de se rappeler que vous avez commencé avec une petite tente et que vous vous êtes retrouvé avec une maison avec de la place à revendre.

Quant à la section technique, ne vous attendez pas à voir des graphiques qui exploitent tout le potentiel de la console. Cependant, Animal Crossing n’a jamais présumé cela comme son point fort; franchement vous n’en avez pas besoin. Malgré ce qui précède, des choses comme la modélisation d’objets, qui sont des centaines, sont assez bien accomplies. En général, la facette visuelle est remarquable grâce à un travail artistique de premier ordre. La musique, quant à elle, est merveilleuse et toujours d’actualité. Les mélodies et les effets sonores changeront en fonction de la situation que vous vivez. La seule chose que je pourrais remettre en question temps de chargement, dont la présence ne fait pas défaut à l’entrée ou à la sortie des lieux. Enfin, il faut applaudir que Nintendo ait consacré des efforts pour localiser le jeu dans différentes versions de l’espagnol, c’est-à-dire qu’en Espagne et au Mexique, vous verrez des expressions familières qui vous feront sûrement sourire.

conclusion

Animal Crossing: New Horizons a répondu à la majorité des attentes générées après ses annonces. Nintendo a fait évoluer la franchise, mais sans compromettre son identité et ces mécaniques amusantes – et addictives – qui sont à la base de son succès. Ce n’est pas une proposition pour le public, oui, il arrive un moment où cela pourrait devenir trop complexe pour les plus petits.

En fait, depuis le lancement, la communauté a découvert un grand nombre de mécanismes qu’ils ne vous expliquent jamais en profondeur, et non pas parce qu’ils l’ont oublié, mais parce qu’ils prétendent que le joueur les découvre par lui-même. Tout au long de votre aventure, vous trouverez d’innombrables détails qui ont vraiment un impact sur l’expérience. C’est une pratique distincte de Nintendo dans tous ses jeux, cela ne devrait pas nous surprendre.

Si vous cherchiez une proposition qui pourrait vous divertir pendant longtemps, surtout maintenant que le monde traverse une période difficile en raison de l’isolement, New Horizons peut être votre meilleure alternative pour vous distraire. Vous passerez des heures et des heures à visiter votre île, à collecter des objets, des animaux et à construire petite ville virtuelle qui vit sur votre Nintendo Switch.

Avantages

La mécanique de collecte et de construction est très bien accomplie.

Nook Miles et les visites des îles vous permettent de prolonger l’expérience quotidienne.

La variété des outils, des ressources et des animaux est écrasante.

Les options de personnalisation sont infinies.

Sa section artistique est exceptionnelle.

Inconvénients

Les progrès sont lents au début.

Certaines mécaniques devraient être intégrées dès le début.