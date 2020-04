Revue de Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake conserve ses personnages principaux, mais ouvre des portes à de nouveaux visages

Plus important encore, les créatifs ne voulaient pas rater élargir l’expérience narrative. Ce dernier objectif est bien sûr un immense défi. S’il est déjà difficile de créer une histoire exceptionnelle, l’ajout de nouveaux composants sans nuire doit être une tâche titanesque, mais ils l’ont fait exceptionnellement. Pour éviter les spoilers majeurs, je peux mentionner que le titre a bien accueilli nouveaux personnages. Leur inclusion dans l’intrigue est l’une des façons dont ils ont résolu l’expansion de l’histoire, car chacun a son propre arc d’histoire. De plus, à un certain moment, ils commencent à nouer des relations entre eux. Cela nous amène à nous raconter des histoires intéressantes que nous ne connaissions pas auparavant, ou du moins pas en détail.

L’histoire de Final Fantasy VII Remake plonge plus profondément dans le récit de chaque personnage et leurs relations avec les autres. Aucun des ajouts ne se sent forcé

Et qu’en est-il des personnages de légende que nous connaissions déjà? Ne vous inquiétez pas, ils en ont également profité. L’emblématique Cloud Strife, Barret Wallace, Jessie, Tifa Lockhart, Biggs et Wedge, tous membres de l’organisation éco-terroriste Avalanche, sont de retour dans le même but: arrêter les plans d’exploitation du mako de Shinra Electric Power Company et bien sûr vaincre les méchants Sephiroth, qui occupe à nouveau la place d’antagoniste principal. Tetsuya Nomura, créateur de personnage pour le titre original et également impliqué dans le remake, a donné plus grande visibilité et profondeur narrative tous, même les personnages secondaires.

Par exemple, le président Shinra, leader de la société d’énergie susmentionnée, a maintenant une évolution plus profonde. Ce type de détail ne passe évidemment pas inaperçu, car enrichir l’expérience narrative globale et ils expliquent trop d’événements qui, dans le premier titre, sont passés inaperçus. Comme je l’ai mentionné plus tôt, les relations interpersonnelles qui se nouent entre tant de personnages nous ont permis d’étendre l’histoire sans se sentir forcé; Je pourrais même parier qu’en 1997, ils ont dû abandonner certaines idées qui se réalisent maintenant. Sans entrer dans la section technique pour le moment, l’introduction d’incroyables cinématiques est le pont qui relie tout ce qui se passe à Midgar.

Le moment est venu de laisser l’histoire derrière pour essayer une autre des principales nouveautés que le remake nous offre, son gameplay. Dans une décision qui a initialement provoqué la controverse, les développeurs ont été détachés de la bataille en temps continu (BTC), le système de combat au tour par tour dynamique qui distinguait ainsi l’œuvre originale. Sa place a été occupée par un système d’attaques, de blocages et un mouvement d’esquive qui fonctionnent temps réel. Cette décision, même si au début vous vous sentirez un peu étrange, il ne faut pas longtemps pour devenir votre meilleur allié pour profiter des obstacles de Midgar comme jamais auparavant. Préparez-vous à vivre rythme d’action mouvementé qui, cependant, continue de donner lieu à des répits.

Nous allons par parties. En ce qui concerne le système de attaques conventionnellesAffecté uniquement au bouton carré, je suis tombé sur la première déception de Final Fantasy VII Remake. Le fait que les attaques de base soient concentrées sur un seul bouton signifie que vous pourrez rarement apprécier différents mouvements ou combos complexes. Il est à noter que les créatifs ont voulu résoudre cette lacune en ajoutant une capacité unique pour chaque personnage jouable – affecté au bouton triangle -, sans oublier que plus tard vous pourrez améliorer votre arme principale ou en obtenir de nouvelles.

Je ne veux pas que l’explication que j’ai donnée plus tôt soit mal comprise. Bien que Final Fantasy VII Remake parie sur l’action, vous n’avez pas oublié la composante tactique qui vous propose de proposer des stratégies face aux ennemis. Sa place est encore assez importante, mais son fonctionnement n’est plus le même. Les personnages jouables ont maintenant un Barre BTC situé en bas à droite. Lorsqu’il est plein, il permet d’activer le “Mode tactique”, qui est essentiellement un panneau qui vous offre des attaques spéciales, des capacités et des invocations qui produisent un plus grand impact sur les rivaux.

Le “mode tactique” fournit une composante stratégique presque aussi importante que l’action, qui est le pilier du jeu

Le temps ralentit presque complètement lors de l’activation du “Mode tactique” – si vous avez joué à Final Fantasy XV, cette fonctionnalité vous semblera sûrement très familière – qui vous donne l’occasion de réfléchir à l’attaque ou à la capacité magique dont vous avez besoin selon les circonstances devant vous. Cependant, la barre BTV n’est pas infinie, elle s’épuise à chaque fois que vous utilisez l’un de ses mouvements. Pour le remplir, vous devez attaquer constamment les ennemis avec l’un de vos mouvements et capacités, de sorte que la mécanique vous oblige à rester en combat à tout moment.

Final Fantasy VII a trouvé un équilibre presque parfait entre action et stratégie. Peut-être qu’avec des adversaires de niveau inférieur, cela n’influence pas trop, avec des ennemis plus compliqués et des boss finaux le gameplay est exquis. Dans la grande majorité des cas, vous devrez analyser en détail le comportement des ennemis, car chacune de vos attaques et de vos sorts a un effet spécifique. Si vous ne faites pas le bon choix, vous aurez probablement non seulement gaspillé la barre BTC, mais vous mourrez également.

De plus, le “Mode tactique” est responsable du stockage de certains objets tels que les potions de soins, qui sont responsables de la régénération de votre santé ou de celle de vos compagnons. De la même manière, vous pouvez consommer de l’éther afin de restaurer le MP utilisé pour utiliser les sorts. Autrement dit, remplir la barre BTC ne suffit pas pour profiter de la gamme d’attaques magiques. Au fur et à mesure de votre progression, vous ajouterez de nouveaux objets à votre inventaire, mais je vous laisserai les découvrir vous-même. Presque tous, en fait, ont été sauvé du titre classique.

Peut-être que dans certaines situations, il n’est pas nécessaire d’avoir le ralentissement du temps du “Mode tactique”, et dans Square Enix ils en étaient conscients. Pour donner aux joueurs un accès plus rapide aux attaques, capacités et objets spéciaux, vous pouvez définir raccourcis personnalisés sur la télécommande à l’aide du bouton L1. Par exemple, j’ai attribué L1 + Triangle aux potions de guérison, car je fais partie de ces joueurs qui sont toujours préoccupés par la barre de santé. La fonctionnalité est ouverte pour être librement personnalisée en fonction de votre style de jeu.

Sans aucun doute, le système de combat finit par exploiter son éclat lorsque vous avez la possibilité de contrôler d’autres personnages dans la même bataille – en appuyant sur les boutons sur la traverse. Pour quelle raison? Chacun a ses propres capacités et attaques spéciales, il devient donc crucial d’apprendre non seulement comment contrôler ses mouvements, mais aussi comment leurs différents pouvoirs affectent les adversaires. Lorsque cela se produit, le reste sera contrôlé par l’intelligence artificielle. Bien sûr, ses performances ne sont pas à distance de le contrôler par vous-même. Il est de votre responsabilité de profiter des capacités de chacun; L’IA ne le fera pas pour vous.

Les boss finaux sont désormais plus complexes et difficiles à battre. Vous devrez étudier leur comportement et élaborer des stratégies pour les vaincre

Pour démontrer ce que je viens de dire, je vais utiliser le premier boss final de l’aventure comme exemple. Ses dimensions sont énormes – bien que non comparables à ce que vous verrez plus tard -, et dans certaines phases, il est capable de s’éloigner du champ de bataille et d’attaquer à distance. De toute évidence, l’épée de Cloud n’a rien à voir avec cela, mais les armes de Barret le font. Une fois le moment venu, passer à l’autre personnage vous permet de continuer à faire des dégâts. En tenant compte du fait que tout au long de l’histoire, vous pourrez contrôler différents personnages, les sensations de combat sont variées et magnifiques. Cela compense l’insuffisance du système d’attaque de base.

Et parler boss finaux, ils viennent également avec des changements évidents afin de les transformer en un défi encore plus compliqué. Je vous préviens désormais, les surmonter ne sera pas facile, et vous devrez probablement mourir plusieurs fois jusqu’à ce que vous sachiez quels sont leurs points faibles. Une fois identifié, la prochaine étape consiste à élaborer un plan d’attaque comprenant tous les personnages que vous avez. Tout devient un jeu de stratégie dans lequel vous devez étudier le comportement de votre rival et, en même temps, déterminer quel personnage et quelle capacité deviennent plus efficaces pour le vaincre.

Lorsque Square Enix a révélé que leur objectif était de transmettre à nouveau un sentiment d ‘«ampleur», il espérait personnellement que sa promesse se refléterait non seulement dans l’histoire et dans le système de combat, mais aussi dans Scénarios Midgar. Bien que les dimensions et semi-ouvert, dans les chapitres suivants, prenez un chemin positif et l’exploration commence à prendre un sens. Au-delà de la recherche d’objets et d’objets de collection, se promener dans les secteurs de la ville vous permettra d’interagir avec les personnages et d’accéder aux missions secondaires. Je ne vais pas vous mentir, aucun moyen de localiser une cible et de l’éliminer, ou de trouver un objet et de le rapporter à son propriétaire. Cependant, ils sont amusants et ils vous récompensent avec des récompenses juteuses.

Progresser dans Final Fantasy VII Remake est complexe, comme dans tout autre JRPG aujourd’hui. Les armes, comme je l’ai mentionné précédemment, peuvent augmenter leurs performances grâce à Points d’armes, dont l’obtention dépend de l’élévation du niveau des personnages eux-mêmes. Et comment ces améliorations vous profitent-elles? Les personnages bénéficieront de leurs attributs généraux tant qu’ils équiperont l’arme améliorée. Il est probable, mais pas sûr, que dans votre aventure, vous devez monter de niveau avant de faire face à de nouveaux défis de l’histoire, en particulier dans les difficultés les plus élevées. Ma recommandation est de profiter des missions secondaires pour ne pas repartir avec des inconvénients.

Un système qui complète le précédent et qui a été récupéré du jeu original est celui du sujets. Ces derniers, lorsqu’ils sont utilisés dans les rainures d’une arme ou d’une armure, augmentent respectivement l’attaque ou la défense élémentaire. Ils sont disponibles en différentes variantes – certains d’entre eux sont nouveaux et d’autres ont disparu – et ils peuvent être obtenus de plusieurs façons, à partir de Exploration de Midgar jusqu’à atteindre les objectifs des missions secondaires et principales. Chaque sujet a un avantage différent, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours plein liberté de les affecter, de les réorganiser et de les combiner selon vos besoins. De plus, les sujets peuvent augmenter leur niveau avec des points de compétence.

La section audiovisuelle est la plus remarquable de la génération actuelle. Répond à toutes les attentes

Lorsque nous entendons le mot “remake”, la première chose à laquelle nous pensons est une amélioration graphique garantie. Si d’autres sections du jeu ont fait un bond de géant, dans le section audiovisuelle Je ne pouvais pas attendre moins, cependant, rencontré et même dépassé mes attentes. Final Fantasy VII Remake est spectaculaire dans tous les coins de Midgar. Les effets d’éclairage et de particules, ainsi que la modélisation des personnages, des objets et des décors, parviennent à offrir l’un des meilleurs jeux de la génération visuellement.

La MusiquePour sa part, il n’est pas loin derrière, récupérant les mélodies originales mais les adaptant aux temps modernes à l’aide d’un orchestre. C’est une bande sonore épique qui intervient en temps opportun à tous les moments de l’histoire. Si le spectacle visuel d’une bataille finale contre un boss ne suffit pas, les thèmes joués en arrière-plan augmentent votre enthousiasme pour ce qui se passe à l’écran. Rien à reprocher à la section audiovisuelle, n’est remarquable.

Concernant la durée, beaucoup dépendra de votre style de jeu; avec moi atteint le non négligeable 30 heures, environ. Cependant, ce nombre peut augmenter si vous faites attention à toutes les missions secondaires. Dans le fin de partieBien sûr, vous pouvez à nouveau profiter de l’un des chapitres disponibles, réaliser les objectifs alternatifs que vous avez oubliés, continuer à chercher des objets de collection ou même en profiter. mini-jeux. Explorer à nouveau Midgar sera toujours une grande expérience.