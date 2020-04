Revue de Gears Tactics: stratégie tour à tour frénétique

Microsoft et The Coalition ont accompli l’impossible: concevoir des “ Gears of War ” au tour par tour avec des combats tout aussi excitants que les jeux de tir à la troisième personne.

Avec cinq jeux, un spin-off et un remastering, Gears of War a atteint un point où vous pouvez (et devriez) explorer d’autres horizons pour étendre la franchise. Après avoir tenté leur chance dans le domaine des mobiles avec Gears Pop!, Ses créateurs se plongent dans la stratégie au tour par tour avec Gears Tactics, un jeu qui capture l’essence de la saga et s’inspire d’autres grands représentants du genre, comme XCOM.

Gears Tactics se situe dans l’un des moments clés de la guerre contre le Criquet pèlerin: la destruction de Sera par le coup du Marteau de l’Aube. Quelques minutes avant l’impact, le sergent Gabriel Díaz – le personnage principal et père de Kait – accepte une mission importante du détesté Prescott, qui commencera son aventure pour arrêter l’un des méchants les plus imposants sur le front ennemi: Ukkon.

De manière générale, Gears Tactics est similaire à d’autres jeux de stratégie au tour par tour, XCOM étant la référence la plus proche. Loin d’opter pour une version du classique Firaxis mais avec un autre skin, les gens de Splash Damage et The Coalition ont opté pour améliorer la formule sans négliger les éléments qui rendent Gears of War génial.

Le jeu rejette la grille, afin que nos personnages puissent se déplacer librement à portée. Il y a trois tours comme base qui peuvent être utilisés pour déplacer, tirer ou effectuer des actions spécifiques pour chacune des cinq classes proposées par le jeu.

Améliorer la formule «XCOM»

Bien qu’il existe des mouvements tels que Overwatch ou des couvertures d’icônes qui nous rappellent XCOM, Gears Tactics rejette une grande partie des restrictions que nous voyons dans les jeux 2K Games et c’est important. Loin de ressembler à un jeu de société, la proposition de Microsoft ressemble à un véritable changement de vitesse.

Pour atteindre ce dernier, les développeurs ont utilisé les piliers de la franchise, qui consistent en combats frénétiques avec plusieurs ennemis en profitant de chaque espace de couverture. L’histoire est racontée d’une manière similaire à d’autres jeux comme Gears 5 où nous voyons cinématiques entre chaque mission dans lequel l’histoire se déroule.

Gears Tactics est divisé en trois actes avec plusieurs missions. Parfois, nous devrons passer par un niveau du début à la fin pour atteindre un point clé, tout en éliminant les hordes de criquets. Sur scène, il y a un décen de points de couverture et de zones d’attaque qui nous permettent de profiter de nos capacités.

Le jeu comprend trois héros – quatre, si l’on inclut Augustus “Train” Cole – et une variété de personnages secondaires. Chaque mission offrira recruter des soldats de différentes classes que nous pouvons améliorer en combattant. Chaque personnage possède un arbre de compétences qui est déverrouillé en fonction des points d’expérience et définit une sous-classe.

Options de personnalisation étendues

Si vous aimez l’offensive, vous pouvez créer des chars en mettant l’accent sur les grenades ou couvrir le feu, que vous pouvez soutenir avec des médecins ou des stratèges qui améliorent votre objectif. Le les compétences sont une caractéristique frappante et permettent de poser différents scénarios de bataille, ou de les utiliser dans missions axées sur une certaine classe.

Ajouté à l’arbre de compétences, le options de personnalisation ils sont aussi bons ou même mieux que XCOM. Nous pouvons passer de l’aspect physique à l’équipement en sélectionnant des améliorations aux armes que nous pouvons obtenir en capturant des coffres dans les scénarios. Le seul point contre est que chaque classe a une arme définie, donc si nous voulons équiper Gabe d’un tireur d’élite ou d’un fusil de chasse, ce ne sera pas possible.

L’une des choses que j’ai le plus appréciées chez Gears Tactics est que il n’y a pas de stress constant de perdre l’un de vos soldats. En tombant au combat, il est possible de les faire revivre, avec leur pénalité respective, et au cas où l’un des personnages de soutien mourrait, dans la prochaine mission, vous en recruterez un autre avec suffisamment de points d’expérience pour compenser la perte.

Le peur de “partir de zéro” ou simplement avoir un de vos soldats à l’infirmerie parce qu’il a été ressuscité au combat ne se produit pas ici. C’est un élément réaliste qui est apprécié de XCOM, mais qui dans Gears Tactics ne s’applique tout simplement pas parce que certains héros sont indispensables dans chaque mission et le jeu s’assure qu’ils vont bien.

Des missions attractives, quoique moins variées

En termes de gameplay et de stratégie, les missions sont attrayantes, même si pas si varié dans les objectifs. Les principaux nécessitent d’atteindre le côté «x» et de sécuriser ou de détruire un objet, tandis que dans les secondaires, nous pourrons sauver des soldats, contrôler des points ou échapper au bombardement tout en capturant des ressources.

La petite variété il est compensé par le grand nombre d’ennemis et de stratégies qui s’appliquent pour essayer de nous éliminer. Alors qu’un drone se cachera ou tentera de nous flanquer, le tireur d’élite peut nous épingler. Les Wretches attaquent en groupe et chercheront à vous mettre à couvert pour vous exposer afin qu’un Theron vous déchire en morceaux avec sa flèche explosive.

Parfois, l’intelligence artificielle se sent encore mieux que les engrenages conventionnels, avec Locust soutenant leurs pairs en vous entourant et menaçant si vous quittez la couverture en appliquant Overwatch. C’est le plus frappant, car les combats sont effrénés et ils exigent que nous utilisions la stratégie pour pouvoir avancer.

Exécutions finales et patrons, le meilleur de «Gears Tactics»

Le jeu ne pourrait pas être considéré comme un Gears s’il n’avait pas le exécutions avec la Lancer et cela est bien utilisé par les concepteurs. Les les ennemis tomberont et vous pourrez les exécuter, accordant un point d’action supplémentaire à votre équipe. Le jeu vous permet d’accumuler jusqu’à 10 actions en effectuant des exécutions en chaîne, bien que vous devriez l’apprécier car la destruction d’un criquet pourrait vous exposer.

Un autre élément clé est les patrons qui apparaissent à la fin de chaque acte. Le Brumak ou le Corpser sont de grosses bêtes avec des points faibles qui nous obligent à nous déplacer sur la scène. Ce sont les batailles Gears Tactics les plus complexes car elles nécessitent d’analyser chaque mouvement et de s’assurer que vos personnages ne sont pas vulnérables. Le problème ici est que des renforts peuvent arriver ou ouvrir des “trous d’urgence” où plus d’ennemis sortiront pour compliquer les choses.

Gears Tactics est conçu pour un seul joueur et la campagne est suffisamment longue pour nous divertir pendant environ 30 heures ou plus, selon le nombre de fois que vous répétez la mission. Il est important de mentionner qu’il existe des boîtes à butin, mais celles-ci sont collectées dans chaque mission et non par microtransactions.

Le seul point que certains pourraient ressentir est que les besoins en équipement sont élevés si vous voulez la meilleure qualité visuelle. Le jeu peut être apprécié avec une manette Xbox One et bien l’expérience est meilleure avec le clavier et la sourisCette fonctionnalité indique que Microsoft n’aurait aucun problème à le lancer sur la console.