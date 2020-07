Revue de la légendaire collection Borderlands

Le 29 mai, 2K Games a décidé de rendre public tout cet amour pour Nintendo Switch qu’ils disaient avoir et que jusqu’à ce jour, cela ne se manifestait qu’avec la NBA 2K, Civilization VI et une WWE 2K18 qui se sont plutôt mal passées. La lettre d’amour très appréciée, qui a fait une brèche dans la dernière Nintendo Direct Mini, était en fait l’annonce de l’arrivée de XCOM 2 Collection, Bioshock The Collection et The Legendary Collection of Borderlands. Après plus de cent dix heures entre Pandora et sa lune Aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’analyse de ce dernier pack, l’un des plus complets sur Nintendo Switch. Un pack plein de folie, des millions d’armes et un robot particulièrement ennuyeux.

Dans ce texte, nous allons parler de l’expérience complète de la collection légendaire Borderlands, c’est-à-dire la version physique qui comprend:

Borderlands: Édition Jeu de l’année Renforcée– Le seul jeu qui vient dans la cartouche, nécessitant un téléchargement ultérieur pour compléter les quatre extensions (Zombie Island du docteur Ned, Underdome Riot de Mad Moxxi, Secret Arsenal du général Knoxx et New Robot Revolution de Claptrap). Il peut être acheté seul dans l’eShop au prix de 29,99 € et pèse environ 14 gigaoctets.Borderlands: une très belle collection: Disponible dans l’eshop pour 39,99 € qui nécessite 35 gigaoctets à télécharger dans son intégralité et comprend à son tour:Borderlands 2: Édition Jeu de l’année: inclut le jeu de base et PRESQUE tout le contenu téléchargeable payant pour cet épisode, c’est-à-dire ses quatre extensions (Captain Scarlett et son butin pirate, Bloody Pickle de M. Torgue, Great Hunt de Sir Hammerlock et Tina Chiquitina agressent le donjon of the Dragon), les classes jouables du Mecanomancer et du Psychopath, tous les add-ons cosmétiques payants, les deux extensions de niveau maximum, le contenu supplémentaire de l’édition collector et les cinq mini-extensions de « Headhunter ». Le seul DLC manquant est l’extension « Commander Lilith and the Fight for Sanctuary » qui a été lancée pour unir l’histoire du deuxième épisode avec le troisième en 2018.Borderlands La pré-suite! : Edition ultime: comprend le jeu de base et tout son contenu téléchargeable, c’est-à-dire le pack Double the Jack the Handsome, le siège de l’Holocome, le pack de mise à niveau Ultimate Seeker, le pack Lady Hammerlock the Baroness, The claptatic journey, le pack de mise à niveau vers Ultimate Seeker 2 et l’arène Shock Drop Slaughter Pit.

Avec autant de contenu, cela va être une longue analyse et aussi une analyse particulière où vous parlerez d’abord de chaque jeu, en vous concentrant sur les mécanismes jouables dans le premier épisode car c’est celui qui jette les bases, en parlant des améliorations que chacun apporte des suites pour ensuite parler des points communs des trois matchs.

Attention: ce jeu vidéo est classé PEGI 18, donc les mineurs ne devraient pas lire cette critique.

Borderlands: Édition Game of the Year Enhanced – «Donc, vous voulez entendre une histoire sur les chasseurs de trésors. J’ai une belle histoire. Pandora «

« Je pense que Borderlands est un excellent exemple d’un jeu qui devrait avoir sa propre fenêtre de lancement en solo et ne pas prendre d’autres choses. Ils ont absolument le même public cible que les jeux qui vous entourent au lancement. Je ne pense pas que ce soit aussi RPG qu’ils veulent nous le faire croire. Si c’est un RPG, Dragon Age va lui botter le cul, et si c’est un jeu de tir, Call of Duty sera le seul à le botter. Ils l’ont envoyé mourir. Michael Pachter, analyste.

Tels étaient les mots de notre «cher» Michael Pachter dédié à Borderlands avant d’être publiés en 2009. En février 2020, la franchise a vendu plus de 58 millions d’unités, dont près de 25 millions n’étaient que des copies du deuxième opus. La même année, GOTY était Borderlands et c’est la franchise qui a établi la coutume de relancer le jeu chaque année avec tout son contenu téléchargeable dans ce qui est connu aujourd’hui comme l’édition GOTY, une pratique que presque tous entreprises. Mais la réalisation la plus importante de Borderlands n’était ni plus ni moins que d’être l’un des tireurs les plus influents de la dernière génération de consoles. Nous expliquerons mieux cela plus tard.

Dès le premier instant, Borderlands a été présenté comme un jeu combinant des éléments de RPG avec un jeu de tir et peu de gens en doutaient, mais le mélange fonctionnait comme une certaine boisson gazeuse gazeuse au cola. Des tireurs, c’était évident à l’époque et c’est encore plus vrai aujourd’hui, Boire directement de Call of Duty: même contrôle, même sensation avec les armes, mais mélangez-le avec des éléments de Halo Comme les boucliers auto-rechargeables, Gearbox a porté la première aventure du Master Chief pas pour rien. Et précisément en raison du poids et de la netteté de tout l’aspect du tireur, il peut sembler que les éléments RPG sont toujours en arrière-plan, cachés sous la couche des photos, mais la réalité est qu’ils affectent pratiquement tout depuis le premier moment que nous choisissons à l’un des quatre chercheurs de chambre, chacun avec ses statistiques, ses capacités uniques et arbres de compétences de monter au fur et à mesure que nous obtenons des niveaux, ce qui différencie vraiment les personnages. Brick, le Berserker, est bien plus qu’un combat au corps à corps et peut résoudre pratiquement n’importe quel problème avec des coups de poing ou des lance-roquettes, tandis que Mardochée est beaucoup plus sur les armes à longue portée et l’utilisation de votre animal pour distraire et attaquer les ennemis. Mais c’est que même au sein du même personnage, il n’y a rien à voir avec un Lilith spécialisé dans la promotion de toutes sortes de dégâts élémentaires afin que les ennemis fondent à cause de la corrosion pendant la combustion et l’électrocution, avec des dizaines de nombres sautant en raison des dommages continus de chacun Element, une Lilith qui se spécialise dans sa capacité à se rendre invisible toutes les quelques secondes pour entrer dans les rangs ennemis, à déclencher une tempête de balles et des attaques de mêlée renforcées, et à réapparaître avec sa compétence unique de tir de salade.

L’objectif de ces chercheurs de chambre, cet endroit légendaire qui n’a jamais vu d’armes et de richesses et qui donnera gloire et pouvoir à ceux qui l’ouvrent, est de l’ouvrir, mais le chemin n’est pas exactement facile. Dans des situations normales, ce ne serait pas facile simplement parce qu’un trésor de ce calibre attire l’attention de tout le monde, y compris les grandes entreprises de fabrication d’armes qui contrôlent la galaxie, mais c’est aussi que Pandora n’est pas la planète la plus civilisée de la galaxie de base. . Marcher autour de Pandora est l’équivalent d’un jour de marcher sur la planète Mad Max où tout le monde s’est levé du mauvais pied et où la faune était des extraterrestres et des prédateurs. Des bandits partout, qui ont perdu la tête il y a de nombreuses années et qui veulent juste faire du vélo de viande et faire des pizzas à la main; la faune que tout ce qui est imaginatif est dangereux avec des animaux qui traversent le ciel, la terre et l’air et beaucoup, beaucoup de salauds qui poseront beaucoup de problèmes sur le chemin de notre objectif, mais qui seront aussi une nuisance pour tous les PNJ qui nous donnent missions dans différentes villes et colonies.

Tous ces problèmes se terminent généralement de la même manière: en utilisant l’une des 16 164 886 armes du jeu. Parce que l’autre grande composante du RPG en dehors des capacités, les statistiques et les missions sont précisément les armes et l’équipement. Des fusils à gogo qui sortent littéralement de sous les pierres, avec différentes raretés indiquées par le même code couleur standardisé avec Diablo, et différentes statistiques comme les dégâts, la précision, la cadence de tir ou les éléments eux-mêmes (selon le type d’ennemi, un élément ou un autre est plus efficace) qui affecte les tirs. Et précisément l’âme de la franchise Blizzard est évidente dans tout le nombre d’armes qu’il y a à collecter dans Pandora et cela nous fait changer d’équipement de temps en temps pour mieux nous adapter aux nouveaux niveaux des ennemis, mais aussi à nos goûts.

Malheureusement, le jeu date de 2009 et ses lacunes sont notées. Pour commencer le rythme de l’action est assez lent et passé, surtout si nous le comparons avec des tireurs plus actuels bien que vous finissiez par vous y habituer un peu, et malgré une variété de scénarios, (la planète est segmentée en de très larges zones reliées les unes aux autres), il est vrai qu’il est très présent (pour le mal) que Elle est de l’ère des « jeux avec quatre nuances de brun comme palette de couleurs » avec ce premier opus de la saga. Intelligence artificielle C’est aussi celui d’il y a plus de dix ans: ennemis qui ils courent vers tuils se cachent rarement et ils veulent juste que vous jouiez avec eux au tir au pigeon d’argile, sans parler de leur variété assez limitée. L’histoire est une autre des plus grandes qui ont souffert ici, car c’est toujours un fil conducteur qui se développe entre les personnages jouables et les PNJ. C’est simplement une chose qui est là pour nous remettre mission après mission sur le chemin de la Chambre. Heureusement pour que l’histoire soit prise un peu plus au sérieux, il n’était pas nécessaire d’attendre la suite et dans chacune des quatre extensions incluses Le monde et ses personnages se développent un peu plus. Mais bien que l’histoire ne soit pas aussi remarquable que dans les épisodes suivants, il est vrai qu’elle jette les bases de ce qu’est son univers, les terminologies et un arrière-plan plutôt intéressant tout en continuant à fouiller dans les prochains épisodes. Il y a deux autres éléments qui définissent la franchise en général et qui sont ici. Son aspect graphique avec une finition cell-shading et ce qui donne le ton aux dialogues de cet épisode et des suivants: cet humour voyou, un peu noir parfois qu’il a des premières mesures du jeu jusqu’à la fin de la dernière extension.

Quant à l’édition Nintendo Switch Il convient de noter que bien qu’il soit officiellement appelé le jeu Borderlands Edition de l’année, nous parlons d’un port adapté de la version Enhanced, malgré le manque de béquille, sorti l’année dernière pour Playstation 4 et Xbox One avec tous ses ajouts et améliorations de la qualité de vie tels que l’inclusion de la minicarte, de nouvelles armes et des ajustements ici et là pour améliorer le jeu en général.

Borderlands 2: Édition Jeu de l’année. – «Je viens d’acheter un poney diamant. Parce que je suis riche. Tu sais déjà. »

Prenez un dictionnaire, recherchez «suite manuelle» et à côté de la définition «plus grand, plus fort, plus rapide. Mieux »vous avez sûrement l’image de Borderlands 2. La deuxième partie de la franchise prend absolument tout ce qui a fonctionné depuis la première, l’autonomise au point d’épuisement, améliore ces points faibles et les transforme en points forts (ou du moins bons), ajoutant quelques nouvelles choses de chez nous le chemin.

Que l’histoire était faible dans le jeu original? Ne t’inquiète pas, ça Anthony Burch vient à la table pour écrire des scripts, des situations, un ton général encore plus hooligan et mieux joué et une poignée de nouveaux personnages. Et de minuscules personnages! Les PNJ récurrents et les anciens chercheurs de chambre développent leur personnalité du début à la fin, chaque personnage étant plus unique et reconnaissable que le précédent. Mentions spéciales pour Tina Chiquitina, une adolescente de treize ans qui aime les explosifs et les bandits kidnappeurs pour prendre le thé avec ses poupées et le grand antagoniste, un méchant si beau et croyait tellement qu’il s’appelle Beau Jack et qu’il est impossible de ne pas tomber amoureux de lui et de le haïr en même temps. Jack gaspille le charisme, la personnalité, la joue et l’argent. Et d’où vient un tel méchant venu de nulle part et conquérir la grande majorité de Pandore en seulement deux ans à compter du premier versement?

Eh bien, disons que les protagonistes du premier épisode ont tout donné sur un plateau. À l’ouverture de la chambre, Eridium, un minéral super précieux, a commencé à apparaître sur toute la planète, ce qui l’a aidé à devenir le patron d’Hyperion, l’un des plus importants fabricants d’armes de la galaxie. Avec tant d’argent, une position de pouvoir et toute la puissance militaire de l’entreprise, Jack vise à libérer Pandora des bandits et à unifier la planète afin que les gens puissent vivre en paix et en harmonie. Mais ses « bonnes intentions » ne sont en réalité qu’un front pour atteindre son véritable objectif: ouvrir une seconde Chambre pour saisir le pouvoir caché à l’intérieur et conquérir plus de planètes avec lui. Ai-je déjà dit qu’il est un enfant à part entière qui le fait finir par l’aimer? Pour arrêter ses pieds, les quatre personnages principaux du premier Borderlands s’associent avec les quelques personnes sensées restantes à Pandora pour organiser une rébellion contre le tyran. Le script n’est toujours pas une chose complexe et intelligente avec lequel d’autres jeux ont remporté des prix pour la narration, mais cela vous rend plus intéressé par ce qui se passe dans le monde, ses personnages, et surtout, il unit mieux les missions et justifie davantage d’être autour de Pandora.

Le saut graphique privilégié est notable entre autres pour une optimisation moteur, mais surtout pour une une plus grande variété de décors et une meilleure direction artistique cela donne lieu à des situations plus variées que dans la première. Des scénarios plus grands, mieux liés entre eux, donnant plus de cohésion à la planète et plus pleins d’éléments différents, de clins d’œil et de secrets. Aux landes et déserts du premier épisode, nous devons ajouter des montagnes avec des blizzards, des réserves biologiques, des usines, des bases militaires, des marécages, des tanières de pirates et même un monde médiéval basé sur une aventure de jeu de rôle avec l’expansion de Tina Chiquitina. Les principales extensions, comme avec le reste du jeu, sont plus grandes, plus complexes, avec des personnages qui resteront pour le reste de la franchise et prolongeront la durée de vie du jeu. Et si vous en savez encore peu sur les mini-extensions des « Headhunters », ajoutez cinq nouveaux emplacements avec leurs missions et un boss de raid chacune où la collaboration de trois ou quatre joueurs est nécessaire pour y faire face. Mais, encore une fois, nous parlerons du multijoueur plus tard.

Dans le jouable est plus rapide, plus dynamique, il y a beaucoup plus de types d’ennemis, de nouveaux types d’armes (avec un total de 17 750 000), un nouvel article qui augmente les dégâts du reste des éléments et de nouvelles monnaies telles que l’Eridium, les clés d’or ou les cristaux de séraphin et des jetons spécifiques des extensions avec lesquelles obtenir le butin, les armes et l’équipement de mieux en plus rares. Un nouvel appareil photo nécessite de nouveaux moteurs de recherche, dans ce cas, il y a six Et bien que vous puissiez plus ou moins faire un parallèle avec le premier jeu, la vérité est que des capacités et des arbres de compétences uniques rendent les différences entre les personnages encore plus visibles. Dans cet aspect, je veux faire deux mentions spéciales. Le premier est la mécanomancienne et son robot tueur avec un arbre de compétences dédié exclusivement à l’aggravation de l’objectif, tirant beaucoup, réduisant la taille des chargeurs mais en retour faisant rebondir les balles et lorsqu’elles frappent les dégâts, c’est tellement exagéré qu’il n’y a plus d’ennemi debout. Et le second est Krieg, le psychopathe. Oui, c’est tout ce que j’ai à dire sur la possibilité de gérer un personnage de la classe d’ennemis la plus emblématique de la série et qui est si différent (et amusant) en ce qui concerne le jeu qu’il vaut la peine d’être découvert par vous-même. même.

Borderlands The Pre-Sequel!: Ultimate Edition – Cibler la Lune

Il y a quelques paragraphes, je louais le personnage de Jack le beau et c’est que je ne pense vraiment pas qu’il y ait quelqu’un qui puisse le connaître et ne pense pas qu’en tant que méchant, il est l’un des meilleurs nés de la dernière décennie. En fait, Gearbox le sait et c’est pourquoi Borderlands The Pre-Sequel! C’est l’excuse parfaite pour clore cette trilogie. Fonctionnant à la fois comme suite du premier Borderlands et comme préquelle du deuxième opus, Cette « pré-suite » raconte comment un triste ingénieur d’Hyperion nommé John est devenu le Handsome Jack, clarifiant les choses des deux autres épisodes en cours de route.. Une histoire qui au début peut donner l’impression d’être bourrée, car cela n’a pas beaucoup de sens de raconter tout cela après le deuxième épisode, mais qui réussit à bien le faire et qui finit par être intéressant. Le script entier joue pour démasquer ce Jack qui a dominé Pandora avec une main de fer et qui connaissait l’équité de son passé et qui, paradoxalement, a fini par se masquer.

Malheureusement, si l’histoire finit par convaincre de générer de l’intérêt personnel, Elpis, la lune de Pandore où se déroule l’essentiel de cette tranche, ne génère pas autant intérêt. Une lune est par définition un morceau de terre aux caractéristiques plus ou moins géographiques, mais ne peut pas avoir la même variété de biomes qu’une planète, quelque chose qui fait des ravages. Pourtant, il parvient à offrir de temps en temps différents environnements soit en entrant dans de grandes installations, des navires de guerre abandonnés, soit sur Helios, le satellite Hyperion qui survole Pandora et qui est envahi par la société ATLAS. En réalité la clocheBien que cela puisse facilement aller de vingt heures si vous êtes distrait par les lycées, est plus court que la tranche précédente et avec une seule extension supplémentaire, mais quelle folie d’expansion. Ceux d’entre vous qui connaissent le Claptrap imaginent à quel point son esprit doit être particulier … et ceux d’entre vous qui ne le connaissent pas encore pourront bientôt l’imaginer, heureusement ou malheureusement.

Mais en même temps qu’il ne contribue pas beaucoup en termes de variété de scénarios, le fait d’être sur le satellite offre un nouveau niveau jouable. La gravité est beaucoup plus faible, permettant des sauts plus longs et plus hauts, qui sont beaucoup plus augmentés avec le nouvel équipement, le kit oxygène. Ce nouvel objet agit comme un jetpack, avec une atmosphère portable afin de ne pas se noyer dans les zones où il n’y a pas d’oxygène et Cela nous donne également une nouvelle attaque, attaquant les ennemis avec leur onde de choc respective ou autre. Tout cela se traduit par des étapes plus grandes (parfois plus vides) avec une approche beaucoup plus verticale que le reste des tranches. A tous ces petits changements dans la façon de jouer il faut ajouter des lasers et des armes cryogéniques, (le chiffre de l’armement s’élève cette fois à 34.527.769), pour nous retrouver à la fin avec un gameplay qui boit beaucoup de Borderlands 2, mais qui trouve quand même ces petites choses qui vous aident à vous différencier suffisamment pour remarquer la différence lorsque passer d’un jeu à l’autre.

Quant aux personnages, ils diffèrent cette fois presque complètement des Camera Seekers des précédents épisodes et chacun est plus particulier que le précédent. Bien que, malheureusement, certains d’entre eux manquent presque complètement de charisme, car ils peuvent se développer peu pour les choses à partir des intrigues d’autres jeux. Mais des personnages comme Athéna, le gladiateur qui apparaît dans l’une des extensions du premier jeu, avec son bouclier de style Captain America capable d’absorber des tirs, de soigner des alliés, puis de monter un saignement pour rendre tous ces dégâts; le double de Jack the Handsome ou, celui qui attire le plus l’attention en raison de la façon dont il est chaotique et aléatoire, le Claptrap, compensent ce problème de charisme.

La naissance d’un genre et de choses en commun

C’est curieux quand on est confronté aux jeux qui ont commencé un genre. Il est vrai que dans Gearbox « ils » ne mettent que des pistolets dans Diablo, mais quelque chose ferait bien quand ce mélange finit par inventer le terme shooter looter. Le genre de prise de vue tout en collectant de nouveaux équipements plus rares et en améliorant le personnage à l’infini est sans aucun doute l’un des plus réussis de cette génération de console.. Des jeux comme Destiny, The Division, Anthem et quoi diable! en grande partie aussi la Battle Royale, serait tout à fait différente sans les Chercheurs de la Chambre entre faire place et jeter les bases du genre. Tous les éléments de ces jeux sont ici: missions principales, missions secondaires, une variété presque infinie d’équipements, améliorant de plus en plus le personnage, la possibilité de jouer avec des amis et de compléter les différents personnages spécialisés dans différents domaines et ces boss. de raids géants qui donnent le meilleur équipement mais soit avec des amis et une stratégie bien pensée ou mieux que vous ne vous approchez même pas d’eux.

Et en tant que bon apprenti de la saga Blizzard, aucun des trois versements ne se termine par des crédits. On pourrait dire que c’est là qu’ils commencent réellement. Après avoir terminé l’aventure dans le trio de jeux un mode de difficulté supplémentaire est débloqué, avec de meilleures armes et équipements, la possibilité de continuer à améliorer les personnages grâce à de nouveaux ennemis plus durs et de continuer à s’améliorer et sauter des nombres de plus en plus grands en tirant sur les ennemis. Donc, jusqu’à ce que le deuxième tour soit terminé, puis débloquez un troisième mode de difficulté avec encore plus d’équipement et de qualité, plus de niveaux, etc., etc. Et je n’ai même pas mentionné le «Gammes Cabronazo»Que ce sont de petits objectifs qui nous donnent des points avec lesquels améliorer les différentes statistiques des personnages de façon permanente et qui sont partagés entre tous nos personnages, en mettant encore une fois la limite sur ce que chaque Camera Finder peut améliorer presque dans le infini.

Et bien que vous n’amélioriez pas les personnages avec des têtes, il est possible de jouer en solo l’un des jeux en attribuant un peu les points de compétence au tuntun, mais c’est quand tu joues avec des amis quand les choses commencent à exploser. Surmonter des campagnes solo est bien, mais lorsque plusieurs chercheurs de maison se réunissent, c’est là que ça devient sérieux. Pour commencer, ils sortent plus d’ennemis sont durs et plus les joueurs jouent ensemble. Des ennemis plus coriaces signifie plus de butin et de meilleure qualité, plus de chaos et une meilleure coordination avec les autres joueurs en entrant dans un camp de bandits pour donner une bonne salade de tir. C’est à ce moment-là que les spécialisations de l’arbre de compétences ont plus de valeur que jamais, et il est toujours bon d’avoir une équipe plus ou moins équilibrée, de sorte que lorsque les choses tournent mal et qu’un psychopathe géant utilise une porte à laquelle trois nains sont liés comme bouclier vous tue, au lieu de s’énerver il y a des rires. Utilisez la capacité améliorée de Maya pour attirer des ennemis jusqu’à un certain point et lui infliger tous les dégâts élémentaires, tandis qu’Axton déploie deux tourelles de dynamitage nucléaire près d’eux et Salvador canards dans la mêlée brandissant un lance-roquettes dans une main, une fusil de chasse qui tire des lames qui explosent dans l’autre, causant les dégâts restant de tuer un ennemi à appliquer dans le prochain coup et Krieg marche avec sa hache à la main à travers le champ de bataille en tirant des boules de feu sur tous ceux qui osent le tirer , C’est quelque chose qui vaut le détour et qui laisse ce bon arrière-goût dans la bouche d’avoir généré un petit chaos contrôlé.

Si je n’ai pas encore abordé le sujet de la section son de chaque jeu, c’est parce que cela valait la peine d’en parler dans la section commune, car ils partagent tous une bande-son assez particulière, mêlant musique occidentale, musique rock, musique industrielle, musique country et tout ce qui dépend de la région dans laquelle nous sommes et si nous nous battons ou non. Mais si chacun des Borderlands se démarque est dans l’emplacement et le doublage. Las referencias a películas, a actores, a series como Los Simpson o Futurama o al mismísimo Andrés Montes no serían ni la mitad de efectivas sin unos actores de doblaje escogidos a la perfección y que le dan vida a cada uno de los personajes, ya tengan un papel protagonista, secundario o los psicópatas con frases como «Me dijeron que trajera fiambrera, pero contigo tengo suficiente fiambre» o «No puedes matarme, ya he muerto mañana». Diálogos que flirtean con el humor negro a veces que seguro que no serían lo mismo si detrás no hubiesen voces conocidas de series y películas interpretándolos.

ET en cuanto a los ports en sí mismo he de confesar que no tenía ninguna esperanza al respecto. La última vez que vimos algo de Borderlands portátil fue la segunda entrega para PS Vita cuyo port iba a 20 fotogramas por segundo, tuvieron que recortar el número de enemigos en pantalla y limitar el multijugador a tan solo dos jugadores, afectado al diseño del juego en sí. Por suerte todos mis temores eran infundados y estamos hablando de un trabajo que entra por méritos propios al top de los ports a Nintendo Switch. Más allá de conformarse con coger las versiones de Playstation 3 y Xbox 360 y darle a «guardar como .Switch» los ports son de las versiones de Playstation 4 adaptados a las capacidades de Nintendo Switch. Nos quedamos sin texturas a 4k, el juego va a 30 frames por segundos sin caídas notables salvo en alguna situación súper específica incluso jugando con otra persona en pantalla partida tanto en televisión como en portátil donde las resoluciones son 1080p y 720p respectivamente. Por desgracia de lo que no nos podremos librar en la vida es de esas texturas que a veces tardan en cargar más de la cuenta al estar los tres títulos en Unreal Engine 3, aunque no llegue a ser nada preocupante ni molesto a excepción quizás de The Pre-sequel! donde sí que es algo un poco más común. Pero sobre todo tiene eso que le pedimos a todos los shooters en la híbrida de Nintendo control por movimiento que funciona de maravilla a la hora de apuntar con las armas de largo alcance y para corregir el retroceso de algunas armas, siendo sin duda una de las cosas que más se agradecen de la versión de Nintendo Switch y que afectan a la jugabilidad para bien.

La Colección Legendaria de Borderlands – No hay descanso para los malvados

Aunque algunas de las colecciones que ha traído 2K Games a Nintendo Switch tengan más años a sus espaldas que otra, la realidad es que no se les puede recriminar el trabajo bien hecho. La colección Legendaria de Borderlands contiene todo lo necesario para entrar en la saga, no sé si de la mejor manera posible, pero sí de una manera totalmente válida, portátil y adaptada a la perfección a Nintendo Switch. Pandora lleva siendo durante más de diez años un planeta al que me gusta volver regularmente por lo que ofrece y al que, tras una maratón de 110 horas, sigo dispuesto a volver en su versión para Nintendo Switch si se da la oportunidad de juntar a 3 amigos e ir a buscar Cámaras, botín y matar a unos cuantos cabronazos por el camino.

Hemos analizado La Colección Legendaria de Borderlands gracias a una copia en formato físico cedida por 2K Games España. Versión analizada de Borderlands Edición Juego del Año: 1.0.1. Versión analizada de Borderlands 2 Edición juego del año: 1.0.0. Versión analizada de Borderlands The Pre-Sequel!: Ultimate Edition: 1.0.1

Pues sí que es una colección legendaria

La Colección Legendaria de Borderlands es la oportunidad perfecta para (re)descubrir los juegos que inventaron el género de los Shooter Looters donde uno quiera gracias a unos ports la mar de dignos. Pisar Pandora es caminar por tierras hostiles, pero la mar de divertida y aquí hay Pandora y Elpis para muchas muchas horas ya sea solo o acompañado.

PROS

Tres juegos completos con todo su contenido descargable que son de las mejores experiencia multijugador con amigos que personalmente recuerdo

El trabajo de doblaje y localización es para aplaudir

Si te empeñas a mejorar el personaje y conseguir el mejor equipamiento, puedes echarle toda una vida a este pack

CONTRAS

O tienes una tarjeta de memoria grande o vas a tener problema para jugarlos. Tan solo el primer juego viene en el cartucho de juego y aún así hay que bajarse las expansiones y los doblajes en idiomas que no sean inglés. Borderlands 2 y The Pre-Sequel vienen solamente en formato digital

Para ver el máximo potencial de las especializaciones y hacer los jefes de incursión es necesario tener 3 colegas más

A pesar de que The Pre-sequel tiene su propia personalidad y novedades, es cierto que se parece más de lo que le gustaría a Borderlands 2

