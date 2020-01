Revue de la première saison de Call Of Duty Modern Warfare

Image: Activision

La première «saison» de contenu de Call of Duty: Modern Warfare a été une offre solide de cartes et de modes, mais elle a été freinée par des récompenses et des bugs terne.

La saison a commencé le 3 décembre et avec une brève prolongation, la saison devrait maintenant se terminer le 11 février. La première saison a apporté des changements positifs dont Call of Duty avait désespérément besoin, mais j’espère que les développeurs du jeu à Infinity Ward et l’éditeur Activision espérons utiliser les commentaires de la communauté pour faire une deuxième saison plus forte.

L’une des actions les plus intelligentes d’Activision a été de rendre toutes les cartes DLC gratuites pour tout le monde. C’était un changement pour une franchise qui vendait des packs de cartes payants pour les jeux Call of Duty depuis des années. Ces dernières années, ces packs de cartes étaient exclusifs à la console sur PlayStation, ce qui était ridicule. Avec la nouvelle approche saisonnière gratuite, toutes les plateformes reçoivent en même temps le nouveau contenu de Modern Warfare.

Les nouvelles cartes multijoueurs ont été bonnes. Les cartes de lancement de Modern Warfare n’étaient pas géniales et ont été critiquées pour avoir une grande disposition encombrée qui favorisait le camping. Il est facile de faire l’éloge des nouvelles cartes de la première saison, car elles sont en fait remasterisées les classiques Crash, Vacant et Shipment de l’original Modern Warfare. Certains joueurs détestent les cartes remaniées, mais j’ai adopté ces remakes de mes favoris. Et même si je suis presque certain que nous verrons des emplacements plus familiers revenir cette année, j’espère que Infinity Ward pourra fournir de nouvelles cartes pour la saison deux.

De plus, le mode Guerre terrestre 32v32 a reçu la carte “Port de Verdansk”, qui a récemment été un peu un cauchemar avec des apparitions horribles, ainsi que de nombreux points d’exploit qui ont permis aux joueurs de se faufiler dans les murs et sous la carte pour des attaques à bas prix .

Image: Activision «Crash»

Le mode 2f2 Gunfight, l’un des atouts les plus puissants de Modern Warfare, a reçu de nouvelles cartes avec Cargo, Atrium, Shipment et une variante de carte Winter Docks. Je joue beaucoup à Gunfight, donc j’adore voir la variété des cartes ici. Mon seul souhait est qu’Infinity Ward ajoute un système de vote par carte à Modern Warfare. Contrairement aux précédents jeux Call of Duty, vous ne pouvez pas voter entre les cartes. Il y a des nuits où je ne joue qu’une ou deux cartes, et je pense que ramener le vote favoriserait un meilleur mix.

La rotation des modes à durée limitée a été un point fort pour aider à garder le gameplay frais dans Modern Warfare. Nous avons vu des options 1v1 et 3v3 arriver à Gunfight, et des modes comme Gun Game, Infected et Cranked insufflent un peu de vie au multijoueur standard. Cranked, qui déclenche un chronomètre de 30 secondes et charge les joueurs d’enchaîner les tues et les aides ensemble pour éviter d’exploser, était l’un de mes favoris. Il modifie le rythme des matchs notoirement stagnants de Modern Warfare en forçant les joueurs à rechercher des fusillades dans un délai ou à risquer la mort par explosion. Chaque fois que Cranked apparaît dans la rotation de la liste de lecture, je serai là.

Malheureusement, les missions Spec Ops supplémentaires de la saison 1 continuent de manquer. Le mode coopératif à quatre joueurs est toujours l’expérience la plus exténuante et la moins gratifiante que Modern Warfare puisse offrir. Spec Ops charge une équipe de quatre personnes pour accomplir un ensemble d’objectifs de mission, et les performances sont classées de une à trois étoiles selon la vitesse à laquelle vous terminez les missions. Contrairement aux Spec Ops de Modern Warfare 2, il n’y a pas de difficulté à régler. C’est juste une randonnée frustrante à travers des ennemis qui se reproduisent presque à l’infini, où vous luttez et vous faites tirer dans le dos tout en essayant d’atteindre des objectifs de base comme sécuriser des otages, désactiver des tanks ou collecter des informations.

Mon expérience avec les Spec Ops de Modern Warfare a été boguée et tortueuse. J’ai vu mes armes disparaître de mes mains à la mi-fusillade, j’ai mis des marqueurs d’objectif sur écoute et des tonnes de gel et de crash sur ma PlayStation 4 Pro. Même sans tous les bugs, ce ne serait probablement pas une expérience amusante. La lutte ne vaut certainement pas la récompense d’un seul élément comme une carte de visite ou un autocollant. Au lieu d’en ajouter plus, je pense vraiment qu’Infinity Ward devrait chercher des moyens de réorganiser toute l’expérience Spec Ops pour les futures missions et repenser la qualité des récompenses. Dans l’ensemble, Modern Warfare pourrait certainement utiliser un meilleur butin.

L’un des plus gros ratés de la saison est le nouveau système de classement d’officier saisonnier, qui remplace le système de mise à niveau de longue date «Prestige» de la série. Bien que je pense que le changement ait été intelligent, je pense que l’incitation des joueurs doit encore être plus élevée. Auparavant, les joueurs pouvaient atteindre le niveau maximum dans un jeu Call of Duty, entrer en «mode Prestige» pour réinitialiser leur rang au niveau 1, puis rincer et répéter plusieurs fois jusqu’à atteindre le rang «max prestige». Chaque prestige offrait un emblème sophistiqué, et de nombreux joueurs dévoués aimaient montrer leur engagement envers la mouture. Prestiguer était une chose cool à faire dans Call of Duty comme il y a une décennie, mais maintenant, les joueurs ont plus faim que jamais.

Un officier du MW S1 se classe sur YouTubeScreenshot: synysterSK8R

Le système de classement des officiers de Modern Warfare a le potentiel de se sentir plus gratifiant. La limite de niveau souple est de 55, mais chaque saison offrira un ensemble de 100 défis de grade d’officier à compléter. Les défis varient de l’obtention d’un nombre spécifique de victimes avec diverses armes ou séquences de mise à mort à l’utilisation d’accessoires ou d’équipements tactiques spécifiques. En terminant un défi, vous gagnerez un ruban d’officier et plus de points d’expérience pour continuer à monter de niveau. Tous les 10 rubans collectés débloquent un nouvel emblème pour la saison, mais ceux-ci sont assez basiques par rapport aux années précédentes des emblèmes Prestige. Terminer les 100 défis de la saison 1 récompensera la variante cosmétique de mitrailleuse légère «M91 Warhead», mais je ne sais pas combien de joueurs l’utiliseront même. J’aimerais voir quelque chose comme des camouflages flashy qui ne sont pas spécifiques à une arme ou des skins d’opérateur uniques à chaque saison.

Le Season One Battle Pass est un autre changement que j’apprécie, mais je souhaite également que la mouture offre une meilleure récompense. Modern Warfare a abandonné le système de boîte à butin flagrant de la série et rénové le Battle Pass de Call of Duty. Comme Fortnite, le Modern Warfare Battle Pass comprend des flux de contenu gratuits et premium. Le chemin du contenu gratuit a certainement moins de récompenses, mais il inclut tous les pistolets DLC supplémentaires. (L’arbalète récemment ajoutée ne fait pas partie du Battle Pass, mais peut être gagnée simplement en terminant un défi avec les fusils de tireur d’élite.)

Activision a pris la décision horrible dans Black Ops 4 de verrouiller les armes DLC derrière la chance des boîtes à butin, donc c’était absolument le bon appel à Modern Warfare pour que toutes les armes DLC soient réalisables en jouant au jeu. Ma critique avec le Season One Battle Pass est des récompenses ternes pour le flux premium. À 10 $ et une longue mouture de 100 niveaux, aucun des cosmétiques ne se démarque vraiment. J’espère que des camos funky arriveront sur le pass de la saison deux.

Dans l’ensemble, Modern Warfare a apporté des changements positifs pour mieux répondre à la demande croissante de flux de contenu de la communauté, et les cartes gratuites sont excellentes. Maintenant, le jeu a juste besoin de plus de cartes qui ne sont pas recyclées et de meilleures incitations pour moudre Call of Duty de cette année, au rythme plus lent et rempli de campeurs.

.