Revue de la semaine 1 d’Overwatch League

Nous décomposons toute l’action de la première semaine de la OWL.

La Ligue Overwatch est enfin là! Cette nouvelle saison apporte son lot de changements avec l’introduction de jeux à domicile et d’interdictions de héros. Pour vous aider à rattraper League, ESTNN résume les nouvelles les plus importantes du week-end et met à jour son classement de puissance avec les derniers résultats.

Les hôtes de cette semaine étaient New York Excelsior et Dallas Fuel. Ils ont accueilli Toronto Defiant, Paris Eternal, London Spitfire, Los Angeles Gladiators et Los Angeles Valiant.

New York Excelsior

New York Excelsior a joué à domicile ce week-end, le public les encourageant. Ils ont affronté le London Spitfire pour leur premier match, et même s’ils ont gagné, ce n’était pas aussi facile que prévu. Londres a fait tout un combat, remportant même la tour de Lijiang 2-0 contre le favori du domicile. New York a finalement gagné 3-1 devant son public.

Le deuxième match a été plus facile pour l’Excelsior. Ils ont affronté leurs ennemis historiques, Boston Uprising. Alors que le public a hué les joueurs de Boston, ils ont tout de même fait de leur mieux pour vaincre New York. Mais Jong-ryeol “Saebyeolbe” Park sur Tracer et Seung-jun “WhoRU” Lee sur Genji n’ont laissé aucune chance à l’équipe, et NYXL a remporté la victoire avec 3 cartes à 0.

Dallas Fuel

Le premier week-end a été difficile pour Dallas Fuel. Malgré l’organisation de ces matchs ce week-end, Dallas a lutté contre Los Angeles Valiant et San Francisco Shock, terminant avec un dossier de 0-2. C’est un coup dur pour l’équipe, qui espérait que jouer à domicile pour les premiers matchs leur donnerait un avantage dans la compétition.

William «Crimzo» Hernandez a fait ses premiers pas sur la scène principale, Benjamin «uNKOE» Chevasson étant malade. Malgré un début difficile lors du premier match contre Los Angeles Valiant, Crimzo a semblé plus à l’aise lors du deuxième match contre San Francisco Shock. Bien qu’il y ait encore place à l’amélioration, il semble capable de gérer la pression et de bien s’intégrer dans l’équipe.

Dallas Fuel est dans une position compliquée, car l’équipe est dans la même division que les champions et les finalistes des Grand Finals 2019. Plusieurs jeux ont également été annulés en raison du coronavirus, sans aucune information sur la façon dont cela se déroulera avec les familles chinoises.

Toronto Defiant

Pendant le week-end d’ouverture, Toronto Defiant a joué contre Paris Eternal. Malgré la perte de la première carte face à l’équipe de France, Toronto a rapidement réagi et a remporté le match 3-1. Lane “Surefour” Roberts et Brady “Agilities” Girardi ont assuré la victoire avec des choix clés, tandis qu’Adam “Beast” Denton a trouvé sa place dans l’équipe en tant que char principal.

Surefour avec le sourire après la victoire de Toronto

L’équipe a eu quelques problèmes lorsque Paris Eternal a apporté une programmation non conventionnelle sur la tour Lijiang. Ce manque de flexibilité peut être corrigé avec une formation et des efforts du personnel d’entraîneurs. Les compétences individuelles au sein de Toronto Defiant sont là, elles ont juste besoin d’un peu de sauvegarde pour que les stratégies montent encore plus haut.

Paris Eternal

Paris Eternal a ouvert la saison avec un match contre Toronto Defiant. Ils ont remporté la première carte, mais ont perdu le match 3-1. Pour leur deuxième match, Paris Eternal a affronté son ennemi historique, le London Spitfire. Contre la plupart des pronostics, Paris a remporté le match sans faute, marquant le premier 3-0 de la saison.

Deux jeunes joueurs de Paris Eternal se sont fait un nom ce week-end: Gihyo «Xzi» Jung et Brice «FDGod» Monscavior. Xzi a essuyé des équipes entières avec son McCree. Une autre performance notable vient de Nicolas “NiCOgdh” Moret, qui a sauvé un Benjamin “BenBest” Dieulafait endormi de Se-won “BERNAR” Shin’s D.Va bombe avec un bloc de glace.

BLOC DE GLACE 300IQ @NiCOgdh | #FiatLux pic.twitter.com/rA6FdaX77q

– Paris Eternal (@ParisEternal) 9 février 2020

Paris Eternal a réalisé une bonne performance, même si leur recrue star DPS Yeong-han “Sp9rk1e” Kim est encore mineure. Ils ont encore du travail à faire pour surclasser les meilleures équipes de la Ligue, mais le personnel d’entraîneurs semble y travailler.

London Spitfire

Pour leur premier match, le London Spitfire a affronté le New York Excelsior, dans la ville natale de leurs adversaires. Bien que la foule applaudisse New York, Londres avait l’air solide, bien coordonnée et a même remporté la première carte. Cependant, cela ne semblait pas être suffisant, l’équipe ayant perdu 3-2 sur Kings Row, 2-1 sur Horizon et 3-0 Junkertown.

Le London Spitfire a rencontré Paris Eternal pour leur deuxième match. Ils semblaient moins organisés, jouant plus individuellement mais perdant leur 1c1 et laissant mourir leurs coéquipiers. Paris Eternal est sorti plus fort que prévu et a remporté une victoire parfaite de 3-0.

Dernier entraînement avant de sauter sur la scène principale

Les attentes autour de l’alignement du London Spitfire 2020 étaient faibles, mais les joueurs semblaient prometteurs. Leur performance en équipe était décente, ils jouent déjà en équipe malgré le fait qu’ils soient tous des recrues assez nouvelles. Au niveau des compétences individuelles, la plupart ont montré qu’ils avaient ce qu’il faut pour jouer dans la grande ligue, mais ils n’ont pas l’expérience pour bien performer sous pression. Globalement, London Spitfire pourrait mieux performer que prévu avec un peu plus d’expérience.

Gladiateurs de Los Angeles

Les Gladiators de Los Angeles ont affronté les Titans de Vancouver pour leur premier match de la saison. En dépit d’être les outsiders, les Gladiators de Los Angeles se sont battus contre Vancouver, perdant le match 2-3.

L’équipe a réussi à s’accrocher et à gagner plusieurs combats en équipe, avec Roni “LhCloudy” Tiihonen brisant l’équipe ennemie. Indy “SPACE” Halpern a également brillé ce week-end, annulant plusieurs ultimes et plaçant des bombes D.Va mortelles. Bien que Los Angeles ait de nombreux joueurs talentueux, ils manquent toujours de cohérence et de stabilité. Espérons qu’ils y travailleront avant leur prochain match.

Los Angeles Valiant

Los Angeles Valiant est l’une des équipes les plus surprenantes de ce premier week-end de l’Overwatch League. Mené par deux chars agressifs, Rick “GiG” Salazar et Caleb “McGravy” McGarvey, le Valiant a gagné 3-1 contre Dallas Fuel le jour de l’ouverture, et a lutté davantage contre les stables Titans de Vancouver, perdant 0-3.

Le duo DPS de Kyle “KSF” Frandanisa et Kai “KSP” Collins fonctionne bien. Sur la ligne de support, Jung-won “Lastro” Mun et Jae-ho “RaiN” Park trouvent leur rythme. Malgré de bonnes performances individuelles ⁠— et certains des moments les plus impressionnants du week-end d’ouverture, Los Angeles Valiant doit être préparé pour des équipes avec une défense solide qui pourraient maintenir leur style de jeu agressif.

Soulèvement de Boston

Pour leur premier match de la saison, Boston Uprising est entré en territoire hostile en affrontant le New York Excelsior dans son homestand. Si les joueurs de Boston se moquaient de cette entrée sur scène, ils ont rapidement cessé de sourire contre le gameplay de New York Excelsior.

Allons-y! #BostonUp

📺: https://t.co/TFq4iODamq pic.twitter.com/BoFJN7Z2sZ

– Boston Uprising (@BostonUprising) 9 février 2020

Même si Boston Uprising a sorti une composition de plongée convaincante, ils sont ensuite passés à une composition à double bouclier qui n’a pas fonctionné. New York a pris l’avantage et a remporté le match 3-0.

Dans l’ensemble, Boston Uprising a apporté des résultats mitigés. Les performances individuelles n’étaient pas si mauvaises, mais la composition et la cohésion de l’équipe n’étaient pas là. C’est au personnel d’entraîneurs de remettre l’équipe dans la bonne forme.

Choc de San Francisco

Les champions de la grande finale 2019 entameront la saison contre Dallas Fuel, lors du match à domicile de Dallas. Alors que la foule n’encourageait pas San Francisco, le Shock a battu Dallas Fuel 3-1 après une bataille acharnée. Les matchs ont été plus serrés que prévu et San Francisco a dû compter sur Nam-jo «Striker» Kwon pour assurer les jeux d’embrayage.

Ne tournez pas le dos à @STRIKER_OW! Il prend notre premier jeu à grande vitesse @NETGEARgaming de la semaine! pic.twitter.com/RVKyH9CQJY

– San Francisco Shock (@SFShock) 10 février 2020

Avec seulement deux supports sur leur gamme, les fans et les analystes se sont demandés qui remplirait le rôle si Grant “moth” Espe ou Minki “Viol2t” Park ne pouvaient pas jouer. San Francisco Shock a répondu à cette question lors de leur tout premier match, alors que Min-ho «Architect» Park intervenait et choisissait Ana. Bien que San Francisco Shock n’ait pas écrasé Dallas Fuel, ils sont toujours l’une des équipes les plus redoutables de l’Overwatch League. Leur flexibilité est un atout pour cette saison, car les interdictions de héros briseront toutes les méta.

Titans de Vancouver

Les Titans entament la saison avec deux victoires, face aux Los Angeles Gladiators et Los Angeles Valiant. Les deux matchs étaient assez serrés, Vancouver ayant respectivement gagné 3-2 et 3-0 – ce dernier score ne représente pas tout à fait le combat qui s’est déroulé sur scène.

Un joueur s’est particulièrement illustré pour les Titans de Vancouver: Hyojong “Haksal” Kim. Son Genji joue des allumettes à l’envers, aidé par un brillant Ryu Jehong “ryujehong”. Haksal a même obtenu un 5K contre les Gladiators de Los Angeles sur Hanamura.

Les plans des Gladiators ont été piratés par nul autre que @ RunawayHaksal2 avec les lames! ⚔️ #ForceOfNature # OWL2020 pic.twitter.com/kfkSBJ2FOC

– Overwatch League (@overwatchleague) 8 février 2020

Les Titans de Vancouver comptent de nombreux joueurs prometteurs, aux talents incontestables. Ils doivent améliorer leur synergie en tant qu’équipe pour exploiter pleinement ce potentiel et pourraient gravir les échelons de la Ligue s’ils parviennent à agir comme un seul.