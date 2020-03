Revue de Resident Evil 3: Nemesis Remake

Capcom revient avec un autre grand remake, mais laisse les énigmes pour récompenser plus d’action et de cinématiques, sans oublier un récit au niveau de la franchise et des connexions exceptionnelles avec le précédent Resident Evil 2: Nemesis Remake.

Capcom a placé la barre très haut pour les remakes avec la relance de Resident Evil 2. La société a précisé que quand il s’agit de faire des remakes, ils sont toujours les meilleurs, et la vérité est que dès le deuxième épisode de la franchise de survie et d’horreur Il a fait une apparition, des rumeurs à propos de faire de même avec le Nemesis ont commencé à circuler.

Un an plus tard, Resident Evil 3 Remake faisait une apparition avant un lancement en avril que, malgré les circonstances qui secouent le monde, la société a maintenu à tout moment. Maintenant, au moment de vérité, le troisième opus, via remake, arrive dans les rayons (plus numérique que physique), remettre sur la table que la nostalgie vend. Et beaucoup.

Pour ceux qui ont eu l’occasion de jouer la démo, qui est apparue il y a quelques semaines, ils auront pu vérifier l’habileté de ce nouveau remake qui nous ramène dans les rues de Raccoon City, aux luttes contre le désastre de la Virus T, et les complots de parapluie.

Resident Evil 3 Nemesis reprend la formule de son prédécesseur et inclut des mécanismes initiaux et très limités, que nous avons vus dans le Resident Evil VII innovant, mais il change de formule à la fois, laissant la survie un peu plus et pariant beaucoup plus sur l’action de surveillance, l’effet des cinématiques et les courses en avant.

Alors que les RE2 et RE3 d’origine répétaient la formule avec un peu plus d’action dans le Nemesis, le remake fait encore la même chose, mais de manière beaucoup plus agressive, dans un titre qui a peut-être trop misé sur le spectacle graphique et tranchant l’histoire ici et là, qui bien qu’elle reste relativement fidèle à l’original, les similitudes entre les deux se sont estompées dès le départ.

Cet engagement à l’action a abouti à un jeu qui, bien qu’il soit exceptionnel, a perdu ce sentiment d’écrasement constante dans une course contre la montre, et en cours de route une partie de l’essence comparative qui a fait de l’original une référence dans l’industrie a été oubliée.

Et c’est que l’une des absences les plus importantes du jeu, et qu’elle a été résolue de manière beaucoup plus lâche dans le remake de Resident Evil 2, ce sont les énigmes. Le remake de Resident Evil 3 a juste le bon nombre de défis -qui ne sont pas des combats- qui peuvent être comptés d’une seule main, et bien sûr, la plupart optionnels pour terminer le jeu. En échange, il nous laisse une partie de la Les confrontations les plus spectaculaires que la franchise est capable d’offrir.

Bien que, en termes comparatifs entre les originaux de Resident Evil 3, l’action ait prévalu davantage, elle a maintenu les éléments clés de la survie – flou, manipulation d’objets et retour en arrière -, dans le remake, cela a été exacerbé: la plupart des défis d’exploration sont extrêmement évident, et comme nous le disons dans ce cas il n’y a pas de puzzle qui nous limite pour continuer le jeu ou cela représente un défi spécial ou nous fait jeter notre cahier pour signaler des indices éparpillés sur la carte ou nous casser la tête; en supprimant les deux évidents qui peuvent être vus dans la démo et nous éviterons les détails pour des raisons évidentes.

Bien sûr, cela a un impact significatif sur la durée du jeu. Comme il n’y a pas de défi plus pur que celui du combat, lié au besoin limité de revenir en arrière du jeu et à sa différenciation par zones à travers les mini-bacs à sable dans lesquels se déroule chaque section du jeu, les heures de jeu En ce qui concerne les deux, il s’effondre, et les joueurs relativement qualifiés seront surpris de la facilité dans laquelle le jeu peut être terminé en difficulté standard.

Bien que la durée puisse être louée en augmentant la difficulté du jeu, elle est quelque peu artificielle en ce que le contenu lui-même ne change pas au-delà de quelques détails, en plus de réduire la quantité de munitions disponibles ou de déplacer certaines choses. Cela a peut-être à voir avec la gestion des ressources pendant le développement, mais la vérité est que nous aurions aimé voir un peu plus de défi lors de l’exploration de l’exploration et les énigmes, ainsi que l’existence d’un seul “scénario”, ce qui limite la rejouabilité du jeu.

Ceci – celui de la durée et le manque de défis en termes d’exploration – C’est peut-être le plus gros inconvénient du jeu, qui est remarquable à tous égards. Peut-être que regarder Resident Evil 3 Remake à travers le prisme des originaux est un peu injuste, mais ce dernier et le remake de Resident Evil 2 sont les repères que nous devons comparer, et dans chacun d’eux l’exploration et la résolution d’énigmes forment sa colonne. vertébrale.

Cela ne signifie pas que le remake de Resident Evil 3 Nemesis ne nous oblige pas à explorer la carte, à chercher des objets ici et là pour suivre notre chemin, mais tout est placé à l’endroit le plus évident, en plus de ce que nous disons chaque étape du jeu est résolue dans son propre bac à sable et, contrairement à 2, nous ne pourrons pas revenir en arrière une fois que nous aurons changé de région pour faire du backtraking. La bonne chose est qu’en termes de développement de l’intrigue, cela est très bien résolu, et le jeu nous indique clairement, à travers l’action, les raisons de ne pas revenir en arrière.

Concernant le combat, est identique à Resident Evil 2 RemakeSeulement cette fois, notre personnage est un peu plus agile et se déplace plus rapidement. De plus, le mouvement d’esquive signifie que pour les ennemis plus faibles tels que les zombies, il n’est pas nécessaire de dépenser des munitions pour les tuer, il est beaucoup plus facile de les éviter. Attention, il y a certains ennemis dans le jeu qui sont mortels d’un seul coup et esquiver ne suffit pas. C’est là qu’une partie de l’action de ce remake brille: chaque ennemi a un point faible très différent entre lequel nous oblige à repenser la stratégie face à chaque ennemi, l’arme à utiliser ou à porter à tout moment dans l’inventaire . Cependant, différents ennemis ils sont principalement limités à des domaines spécifiques et ils ne sont généralement pas répétés tout au long du jeu.

Quant à l’histoire, dont nous allons ignorer les détails pour des raisons que tout le monde comprendra, elle conserve la plupart des éléments du jeu original (sauf les décisions), et comme deux Il modifie quelque peu certains scénarios et en introduit de totalement nouveaux. En général, l’histoire est similaire, ainsi que le développement de l’intrigue, et est magistralement liée aux événements que nous avons vus dans Resident Evil 2 Remake avec de nombreux détails, à la fois cachés et à l’œil nu, tandis que les trois se produisent chronologiquement avant les événements de deux. C’est dans cette section où il brille particulièrement et rend obligatoire de jouer à Resident Evil 3 Remake si vous avez joué à Resident Evil 2 Remake.

Sans aucun doute, c’est un jeu obligatoire pour les fans de la franchise dans laquelle ils manquent, les énigmes et la prise de décision, mais il offre de nouveaux éléments, scénarios et une action plus frénétique qui satisfera sûrement la majorité. mais il laissera les amoureux du titre original orphelins.