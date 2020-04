Revue de Resident Evil 3 Remake – Pour vivre et mourir dans Raccoon City

Les heures d’ouverture de Resident Evil 3 sont incroyablement efficaces pour vous mettre sur le bord. Un remake du jeu original de 1999, Resident Evil 3 met le conflit volatil et intense entre la protagoniste Jill Valentine et la force implacable de la nature, Nemesis, à l’avant et au centre – laissant la place à de forts moments d’horreur de survie qui montrent le meilleur de ce la série peut offrir. Mais après ce départ solide, cette revisite à une époque révolue perd non seulement la trace du type de jeu d’horreur que Resident Evil était autrefois, mais perd également de vue ce qui a rendu l’original si mémorable.

Tout comme Resident Evil 2 de 2019, le remake de Resident Evil 3 interprète le jeu d’horreur de survie classique à travers un objectif moderne, repensant les lieux et modifiant les événements clés pour s’adapter à une histoire significativement révisée. Resident Evil 3 ne s’écarte pas trop de la formule définie par le remake de RE2, mais il penche plus profondément dans l’inclinaison axée sur l’action que la version originale de RE3 avait, vous donnant de plus grandes compétences défensives pour survivre. L’introduction de RE3 est forte, transmettant un sentiment rampant de paranoïa et d’effroi qui est synonyme de la série, et Jill Valentine se révèle une fois de plus être un protagoniste confiant pour tout prendre de front.

RE3 est en grande partie une pièce complémentaire du jeu précédent, servant de préquelle et de suite simultanée qui clôturent la saga de Raccoon City. Il y a même des points clés de l’histoire qui s’attendent à ce que vous connaissiez des personnages ou des lieux antérieurs liés au remake précédent. Bien que vous ne manquiez de rien de vital pour ne pas avoir joué à RE2, certains des moments les plus poignants du jeu précédent reçoivent plus de sous-texte dans RE3. Vous finirez par croiser des personnages de soutien comme le mercenaire Carlos Oliveira, le deuxième personnage jouable du jeu, ainsi que d’autres individus peu recommandables qui cherchent à profiter du chaos.

C’était amusant de voir Jill et ses alliés maintenir leur confiance et même montrer un peu de snark tout au long de l’incident, ce qui garantit que le jeu n’est pas toujours aussi sérieux. Les deux protagonistes bénéficient également de moments clés tout au long de l’histoire qui montrent davantage leurs compétences et leur personnalité, ce qui est amusant et satisfaisant à voir jouer. Mais malheureusement, l’histoire de RE3 arrive à son terme après une campagne de six heures rapide, qui est aggravée par une finition terne qui m’a laissé à désirer. Bien que cela soit comparable au jeu original, la portée rétrécissante de l’intrigue et des emplacements du remake rend son court terme encore plus apparent.

Tout au long du jeu, Jill Valentine est une survivante capable, plus que Leon et Claire, et elle est bien adaptée pour gérer les morts-vivants et d’autres monstruosités d’armes biologiques comme le Nemesis qui parcourent la ville. En plus d’esquiver les attaques, elle peut également exécuter des lancers évasifs au ralenti qui ouvrent un tir net au point faible de l’ennemi, ce qui peut être particulièrement satisfaisant pour réussir lors d’une rencontre intense.

Il y a un accent plus prononcé sur l’action et les réflexes rapides dans RE3, ce qui peut rendre la boucle de tir, de survie et d’exploration un peu plus engageante et réactive. Bien que cela vous donne finalement une plus grande sensation de contrôle sur le terrain, ce n’est pas suffisant au point que cela facilite les rencontres avec les morts-vivants voraces ou Némésis. Donc, même si vous êtes capable, il est souvent préférable de jouer en toute sécurité. Resident Evil 3 essaie de s’en tenir aux principes du gameplay d’horreur de survie et est généralement beaucoup plus difficile que RE2, en raison de sa plus grande concentration sur la gestion des stocks et la fabrication de munitions. Cependant, les points de sauvegarde et les points de contrôle généreux garantissent que vous ne subirez pas de pertes trop importantes après la mort.

Resident Evil 3 réalise également de nombreux succès du remake de Resident Evil 2, ce qui lui donne une longueur d’avance pour sa propre sortie. Comme pour les jeux précédents, RE3 est une question d’escalade, vous obligeant à faire face à une diminution des ressources alors que les monstres – et Nemesis – mettent la pression. Contrairement à Resident Evil 2, qui vous a rapidement fait sortir des rues de Raccoon City, vous passez plus de temps dans RE3 à explorer les routes principales, les ruelles et d’autres points d’intérêt de la ville.

RE3 possède un niveau de détail impeccable pour les lieux et l’action au cours de sa campagne de six heures, jusqu’à l’atmosphère tendue et la violence macabre. La brutalité et la dévastation de Raccoon City sont démontrées efficacement grâce aux détails vifs et grotesques lorsque vous explorez la ville en ruine. Le jeu attire également votre attention sur les nombreux endroits qui font référence au classique Resident Evil, qui est non seulement amusant à voir, mais parvient à tirer sur les cordes nostalgiques.

L’un de mes domaines préférés de RE3 est Downtown Raccoon City, qui montre le meilleur du remake. En tant que carte étendue, elle a non seulement des emplacements diversifiés et de nombreux morts-vivants, mais elle montre également la nature dynamique de la véritable star du jeu – Nemesis. L’imposant méchant s’impose rapidement comme une force rusée lorsqu’il est découvert en plein air.

Le Nemesis a de nombreux trucs dans sa manche, comme utiliser ses tentacules pour vous faire trébucher ou transformer d’autres zombies en horribles mutations, qui sont toutes inquiétantes à voir. Il vous suivra activement et vous suivra dans des endroits que vous pensiez autrefois sûrs – contournant les règles tacites d’engagement dans l’horreur de survie pour établir sa présence plus loin. Nemesis fait apparaître M. X de RE2 comme un goon portant un fedora, et même lorsque vous vous trouvez dans un espace sûr, vous pouvez avoir un aperçu du méchant qui attend dehors pour que vous partiez – ce qui fait partie des plus moments troublants du jeu.

D’autres personnages du passé de Resident Evil ont un nouveau look dans ce remake.

Cependant, au fur et à mesure du jeu, il devient clair que Resident Evil 3 a du mal à maintenir son équilibre lorsque la portée commence à se rétrécir, et à quel point le jeu repose sur le recyclage de nombreux tours et tropes de RE2, qui se sentent maintenant moins intéressants. Cela a à voir avec l’accent mis par le jeu sur l’élan. Juste au moment où vous vous habituez à un endroit, en particulier au centre-ville vaste et varié, un battement d’histoire se produit qui vous amène à la zone suivante, empêchant votre retour. Le penchant de la série pour les puzzles est également rare dans le remake de RE3, mettant davantage l’accent sur l’exploration et le combat qui peuvent finalement devenir épuisants.

Il peut être difficile d’équilibrer les éléments de l’horreur de survie et du gameplay d’action, car l’un peut facilement saper l’autre, et malheureusement, cela apparaît dans RE3. Il y a de nombreux moments où les forces du jeu pour l’action et l’horreur brillent, en particulier dans les zones plus ouvertes où le Nemesis est en marche. En général, bien que – en particulier vers la seconde moitié – ses tentatives d’équilibrer les deux puissent sembler maladroites et sans intérêt, et au pire, elles peuvent être choquantes. Cela est particulièrement vrai avec les nombreuses rencontres de décors élaborées, où vous contrôlez Jill alors qu’elle parcourt des séquences Uncharted-esque qui sont des moments de gameplay hautement scénarisés qui visent l’effet cinématographique. Ils se traduisent souvent par un coup de fouet tonal, alors que vous passez généralement dans le rythme d’horreur de survie plus lent juste après.

Cela est particulièrement évident dans la représentation de l’antagoniste principal du jeu. Nemesis est à son meilleur lorsqu’il vous traque dans les rues. Mais ces sections – bien que terriblement engageantes – sont éphémères. Nemesis ne vous chasse activement que pendant la section d’ouverture du centre-ville de Raccoon City. La majorité des rencontres avec Nemesis se produisent dans des séquences scriptées qui mènent à des combats de boss. Dans le jeu original, les apparitions aléatoires de Nemesis vous ont gardé à l’affût. En revanche, l’utilisation du remake de Nemesis dans le jeu de milieu à tard vous fera probablement lever les yeux à la perspective d’une autre rencontre longue et fixe.

Cependant, au fur et à mesure que le jeu avance, il devient clair que Resident Evil 3 a du mal à maintenir son équilibre lorsque la portée commence à se rétrécir …

Nemesis est sans aucun doute l’un des méchants les plus emblématiques de la série, et il est frustrant et décevant de le voir effectivement mis à l’écart, se présentant plus comme un boss Resident Evil standard qui surgit au rythme de l’histoire. Un autre effet secondaire du manque de rencontres avec Némésis dans le jeu est qu’il attire l’attention sur le manque de diversité ennemie. Bien que les zombies réguliers de la série soient abondants, la plupart des autres types d’ennemis n’apparaissent pas aussi souvent, ce qui rend les éléments de combat et de survie obsolètes vers la fin.

Conformément aux jeux précédents, terminer RE3 ouvre des fonctionnalités supplémentaires lorsque vous le terminez, qui se présentent sous la forme d’une boutique dans le menu principal qui vous permet d’acheter de nouveaux costumes, armes et autres objets. Cela vous permet de personnaliser essentiellement votre prochaine partie, vous donnant certains éléments clés plus tôt que prévu ou augmentant votre puissance d’attaque et vos capacités défensives. Bien que ces changements puissent être amusants pour une revisite, il n’y a pas grand-chose d’autre en termes de contenu bonus pour vous permettre de continuer, à part un nouveau jeu dans le mode de difficulté cauchemardesque du jeu qui augmente encore la pression.

Le remake comprend également Resident Evil: Resistance, un mode en ligne asymétrique opposant quatre survivants à un seul joueur dans le rôle de l’antagoniste superviseur. En substance, c’est une version plus accessible de l’expérience précédente de la franchise avec l’horreur en ligne, Resident Evil Outbreak, avec des échos d’autres jeux asymétriques comme Dead by Daylight ou Left 4 Dead. Quatre joueurs utilisent leurs différentes compétences pour combattre des monstres et atteindre des objectifs pour atteindre la sortie de la scène. Pendant ce temps, un joueur ennemi observera l’action à travers des caméras de sécurité pour poser des pièges, invoquer des monstres et manipuler l’environnement pour mettre fin rapidement à l’évasion du groupe.

Jouer en tant que survivants se sent plus proche du Resident Evil traditionnel, où les ressources sont rares et les enjeux deviennent de plus en plus importants. L’utilisation efficace des compétences de chaque survivant peut être utile lors d’un combat difficile, vous épargnant ainsi qu’à votre équipe les tactiques du cerveau. Au fur et à mesure que vous investissez du temps pour incarner les différents personnages, vous augmenterez votre rang et débloquerez différentes compétences et cosmétiques pour eux. En terminant des défis quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’en terminant des matchs, vous obtiendrez des RP dépensés dans des boîtes à butin qui rapportent des objets bonus pour le groupe de survivants et l’ensemble des cerveaux jouables.

Resistance a des idées intéressantes quand il s’agit de mettre en ligne le gameplay d’horreur de survie de la série, et il fait un travail adéquat pour vous mettre au courant avec des tutoriels solides. Pourtant, l’exécution globale des mécanismes du jeu se révèle souvent maladroite et insuffisamment cuite. Pendant les moments de pointe de l’action, les commandes des survivants ne réagissent pas, surtout lorsque vous essayez de frapper clairement des cibles se déplaçant rapidement. La résistance n’a pas de personnalité propre, s’accrochant étroitement aux références et aux œufs de Pâques aux autres entrées de la série. Bien que chaque survivant ait une histoire, ils tirent principalement sur des clichés et des archétypes de films d’horreur, et ils parlent rarement pendant le jeu réel, ce qui peut rendre difficile la connexion avec eux.

Le plus amusant à avoir dans Resistance est de jouer le rôle de cerveau, où vous pouvez voir le gameplay d’horreur de survie se dérouler de l’autre côté. Certains des moments les plus satisfaisants viennent de réduire les défenses des survivants et d’arracher leurs derniers vestiges d’espoir alors qu’ils tentent leur dernière évasion. À son meilleur, c’est une astuce stratégique en temps réel sur la formule d’horreur de survie, mais généralement, le gameplay déjà maladroit du jeu se met en travers.

La résistance n’a pas retenu mon attention longtemps, et bien que Resident Evil 3 soit le plus fort des deux, c’est toujours décevant. En repensant à ma première partie du remake de RE3, il était clair que le jeu avait atteint son apogée tôt et avait lentement perdu de son élan à l’avenir. Avec les défauts du remake à l’esprit, il est facile de faire des comparaisons avec l’approche du jeu original. En plus de présenter une Nemesis plus dynamique et présente, l’odyssée de Jill avait plus d’endroits à visiter. Il est impressionnant de voir des endroits classiques comme le centre-ville et l’hôpital recréés, mais certains autres endroits de l’original, comme la tour de l’horloge et le parc, sont absents. Bien que cela ne signifie pas grand-chose pour les nouveaux arrivants, et que le remake contourne cela en organisant des rencontres élaborées avec Nemesis, l’ampleur décroissante du jeu diminue l’impact de son intrigue et de ses événements. Il est clair que ce remake de Resident Evil 3 manque des rythmes cruciaux qui auraient pu offrir une histoire plus efficace et plus satisfaisante.

En tant que remake, Resident Evil 3 est non seulement loin d’honorer sa source, mais il ne colle pas tout à fait l’atterrissage comme une expérience d’horreur autonome. Même sans tenir compte du jeu original ou de son prédécesseur, RE3 a du mal à suivre son rythme au milieu d’un affrontement d’éléments d’horreur de survie et d’action standard. Bien qu’il ait un bon départ et donne à son méchant principal de bons moments, cette répétition tronquée du jeu de conclusion de la trilogie originale Resident Evil ne lui rend pas justice.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Revue vidéo de Resident Evil 3