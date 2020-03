Revue de Resident Evil 3 Remake – un pas en arrière

Resident Evil est meilleur quand il fait de vous un résident, le joueur.

Vous commencez chaque match à tâtonner autour de ses maisons hantées – qu’il s’agisse de manoirs extravagants ou de musées transformés en postes de police – et finalement vous vous familiarisez tellement avec eux qu’ils se sentent comme chez eux. Resident Evil 3 Remake ressemble plus à une chambre simple dans un Travelodge.

Le département de police de Raccoon City de Resident Evil 2 Remake était si bien réalisé qu’il allait toujours être difficile de surmonter, mais cette suite ressemble à un pas en arrière dans presque tous les sens.

Plutôt que quelques espaces complexes mais grands, il y a plus de zones avec moins de complexité. Vous suivez souvent un chemin linéaire vers la prochaine cinématique, dont il existe de nombreux. Si Resident Evil 2 Remake est une maison hantée, Resident Evil 3 Remake est une montagne russe à Alton Towers – disons Nemesis pour la cohérence thématique.

Némésis est le nouveau Mr. X, un ennemi impossible à tuer qui vous traque tout au long du jeu. Vous pouvez le retarder en le blessant, mais il revient encore pour gâcher votre journée. Étrangement, il n’est actif que dans des séquences émergentes pour une infime partie du jeu, et apparaît principalement dans des scènes scénarisées ou des combats de boss. Il est terriblement sous-utilisé. C’est probablement pour le mieux, faites attention, car il fait ressembler M. X à M. Motivator.

Non seulement Némésis est plus rapide et plus agile que Mr. X, il peut vous tirer vers lui à distance avec ses vrilles charnues. Il peut sauter par-dessus votre tête et couper votre itinéraire. Il peut courir après vous et vous frapper à l’arrière de la tête, comme une piqûre. C’est un cauchemar, au fond. Pas un bon cauchemar non plus. Un de ces cauchemars ennuyeux qui n’ont aucun sens, comme un trou de mine terrifiant.

Cela n’aide pas non plus qu’il y ait beaucoup plus de zombies dans les rues de Raccoon City que dans RCPD. Ils sont partout et les éviter est souvent la meilleure solution. Vous pouvez en tuer autant que vous le souhaitez, mais les rues continueront à ramper lorsque vous reviendrez plus tard.

Resident Evil 2 Remake vous a permis d’atténuer une partie de cela en bloquant les fenêtres ou en effaçant les routes, mais cette suite n’a rien de tout cela. En dehors de la gestion des articles, vous ne pouvez pas préparer les sections suivantes.

Les règles ne sont pas non plus aussi cohérentes. Lorsque vous revenez au poste de police de Resident Evil 2 – un minuscule itinéraire linéaire à travers le couloir ouest – les zombies peuvent frapper à travers les portes pour vous rejoindre. C’est la même chose à l’hôpital. Mais dans les rues de la ville et dans les appartements et les magasins disséminés, ils oublient apparemment comment utiliser les portes.

Ensuite, il y a le gore, qui n’est pas aussi développé qu’il l’était dans Resi 2. Dans ce jeu, la viande de zombie glisserait de l’os si vous tiriez un bras. Les membres se briseraient et se briseraient lorsque les balles coupaient les os. La plupart de cela a disparu et la prise de vue semble moins impactante. Comme Resident Evil 3 Remake est beaucoup plus orienté vers l’action, vous espérez que le combat soit amélioré, mais il ne semble pas aussi satisfaisant – une grande honte lorsque vous abattez 20 zombies avec un fusil d’assaut qui ressemble à un tireur de pois.

Le seul autre changement au combat est que votre couteau et vos grenades ne peuvent plus être utilisés comme sauvegarde de dernière chance lorsqu’un zombie vous attrape. Ici, vous avez à la place un jet de combat lorsque vous incarnez Jill, vous pouvez donc échapper aux attaques entrantes. Faites le bon moment et le temps ralentit, vous permettant de vous éloigner. Lorsque vous jouez en tant que Carlos, le jet est remplacé par un coup de poing, qui est fonctionnellement le même, mais il vous prépare à un jeu de tir au ralenti à la place.

C’est dans ces deux protagonistes que Resident Evil 3 Remake se sent réellement comme une amélioration. Carlos et Jill semblent humains, où Leon et Claire ressemblaient à des poupées sexuelles. Ils agissent et émotent même de manière humaine, à part cette fois où Carlos dit: «Voilà, dickface» à un lécher. Carlos est un petit salaud assoiffé tout au long, et Jill est un dur à cuire sans compromis. Je donnerais aussi n’importe quoi pour les cheveux de Carlos. En fait, je suis toujours énervé qu’il n’y ait pas de mode où vous échappez à la ville comme ses cheveux. Comme le tofu jouable de Resident Evil 2, mais juste des cheveux avec un pistolet. Cheveux. Avec. Un pistolet. Capcom, engagez-moi.

En parlant de Tofu, c’est une autre chose qui manque dans Resident Evil 3 Remake – modes déblocables à la fin. L’une des meilleures choses à propos de l’original PlayStation était son mode Mercenaires de style arcade, mais ce n’est pas inclus. Au lieu de cela, vous avez une série de défis en jeu qui rapportent des points à dépenser en armes, tenues, objets, buffs et autres éléments que vous pouvez utiliser dans les parties suivantes. Mais la structure plus linéaire du jeu rend difficile de se soucier de jouer plusieurs fois – c’est trop prévisible.

Bien que cette critique se concentre sur le mode solo, je dois mentionner qu’elle est également fournie avec Resident Evil: Resistance, un mode multijoueur asynchrone où les survivants tentent d’échapper à une carte tandis qu’un autre joueur tente de les contrecarrer avec des zombies et des pièges. Son inclusion ressemble à une reconnaissance de la façon dont le contenu éclaire l’attraction principale.

Cela vaut toujours la peine de jouer, mais Resident Evil 3 Remake est un pas en arrière pour Capcom, venant de l’arrière de l’un des meilleurs jeux de l’année dernière. C’est magnifique à regarder, les sauts de peur vous attraperont, et c’est comme entrer dans une paire de pantoufles confortables. Mais même si vos pieds sont confortables, vous ne vous sentirez jamais comme chez vous.

Version testée: PS4 Pro – une copie de révision a été fournie par Capcom.