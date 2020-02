Revue des rêves – Créer et jouer

Le premier jeu auquel j’ai joué dans Dreams était un joli jeu de plateforme de puzzle inspiré de Captain Toad appelé Pip Gemwalker. Il s’agit d’un paresseux qui doit collecter des joyaux cachés à travers sept niveaux de plus en plus complexes. Le deuxième jeu auquel j’ai joué était Blade Gunner, un jeu de tir à deux bâtons de style Resogun avec des mises à niveau, une boutique en jeu et des classements en ligne. Après cela, je me suis lancé dans l’Art-Thérapie, un jeu à la première personne où votre objectif, en tant qu’artiste mécontent brandissant une batte de baseball, est de vous frayer un chemin à travers un musée sans qu’aucun des gardes ne vous attrape en flagrant délit. Le quatrième était Shadows Dance at Olivetop Reach, un RPG fantastique avec un combat au tour par tour et un système de mise à niveau basé sur XP.

Chacun de ces jeux est très différent du précédent, non seulement en termes de genre et de mécanique de jeu, mais aussi de leur utilisation (ou de leur utilisation) des cinématiques, du doublage, du style artistique, de la musique, de la narration, etc. La seule chose qu’ils ont en commun est qu’ils ont tous été créés en utilisant exactement le même ensemble d’outils. Voilà Dreams en bref: une plate-forme où vous pouvez créer à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Le développeur Media Molecule a poursuivi le mantra de “jouer, créer, partager” qu’il a utilisé pour définir la série LittleBigPlanet et l’a appliqué à un concept beaucoup plus ambitieux avec une portée beaucoup plus large. Métaphoriquement parlant, si LittleBigPlanet est un seul pays, alors Dreams est l’univers entier. Il y a tellement de promesses et de potentiel pour la communauté naissante de Dreams de créer des œuvres d’art innovantes et inspirées, le tout en utilisant un ensemble d’outils intuitifs rendu accessible via une suite de création rationalisée et l’utilisation de tutoriels pratiques informatifs. Que ces créations prennent la forme d’un jeu vidéo d’une heure, d’un court métrage, d’un simple spectacle visuel ou de quelque chose d’aussi simple qu’un effet sonore qu’un autre joueur peut utiliser dans son propre projet. Les possibilités sont infinies, ce qui, je le sais, est un cliché fatigué, mais dans Dreams – plus que partout ailleurs – il s’applique réellement.

Dreams comporte deux parties qui se ramifient toutes deux comme des racines d’un arbre. DreamShaping est l’endroit où vous pouvez commencer à créer vos propres projets et trouver une myriade de tutoriels qui vous apprendront comment. DreamSurfing, quant à lui, vous permet de trouver les créations des autres et de les jouer par vous-même. C’est également là que vous trouverez les propres créations de Media Molecule, dont Art’s Dream. Si vous souhaitez construire un niveau dans LittleBigPlanet, vous êtes toujours confiné au modèle de base d’un jeu de plateforme 3D à défilement latéral. Inévitablement, certaines personnes ont trouvé des moyens inventifs pour contourner ce modèle, mais par rapport à ce que vous pouvez faire dans Dreams, il est trop restrictif. Pour démontrer le changement monumental entre LittleBigPlanet et Dreams, Media Molecule a créé une sorte de vitrine, plaçant Art’s Dream devant et au centre lorsque vous sautez dans DreamSurfing pour la première fois.

Art’s Dream est, faute d’un meilleur terme, le mode histoire ou campagne de Dreams. Ce qui le rend si fascinant, cependant, c’est que le jeu de deux heures a été entièrement réalisé en utilisant les mêmes outils de création disponibles pour tout le monde. Media Molecule n’a pas reculé ni triché avec de la magie de développement hocus pocus – à moins que vous ne comptiez une équipe de professionnels hautement qualifiés créant un jeu avec des outils qu’ils connaissent intimement comme de la triche. Le fait que l’ensemble d’outils de Dreams permette la création de quelque chose comme Art’s Dream est vraiment incroyable, mais c’est aussi une histoire touchante et mélancolique qui est complètement différente de toute histoire que Media Molecule a racontée auparavant. Le récit se concentre sur un contrebassiste en difficulté qui a quitté son groupe et a aliéné tous ses amis, conduisant à une vie de regrets. Ce n’est pas aussi déprimant que cela puisse paraître, joignant les notes les plus austères avec beaucoup d’espoir, de charme et de fantaisie à Media Molecule, mais c’est un conte particulièrement mature pour le studio.

Art’s Dream est divisé en trois parties disparates. Chacun fait partie intégrante de l’histoire racontée, mais ils sont également utilisés pour démontrer la variété qui est possible dans la suite de création de Dreams. Il y a une section de plate-forme axée sur le combat où vous jouez en tant que jouets d’enfance à travers une campagne surréaliste; un jeu de plateforme puzzle mettant en vedette un robot de style Astro Bot qui voyage à travers une techno-forêt; et une aventure pointer-cliquer qui comprend des choix de dialogue, des solutions de puzzle basées sur des objets et quelques fantastiques intermèdes musicaux. Le jeu entier parcourt ces trois parties au fur et à mesure qu’il avance, introduisant de nouvelles mécaniques et idées au fur et à mesure que vous avancez. Le changement entre les genres, les styles artistiques et les perspectives de la caméra est toujours impressionnant sans jamais se sentir décousu, principalement en raison de la narration convaincante de l’Art qui lie tout cela ensemble. Finalement, l’aventure atteint un crescendo final passionnant qui fusionne chaque fil de l’histoire en un seul et jette dans certaines sections Bullet Hell et coureurs sans fin juste pour augmenter la mise. En tant que création singulière, Art’s Dream est une aventure agréable de deux heures avec des visuels abstraits saisissants, mais c’est aussi une déclaration et une promesse de ce qui est réalisable dans Dreams.

Cela ne veut pas dire que vous créerez quelque chose d’aussi complexe et grandiose que Art’s Dream dans quelques jours, mois ou même un an. La suite de création DreamShaping est initialement une proposition intimidante. Avec la liberté de créer tout ce que vous pouvez imaginer, le jeu d’outils doit être exhaustif pour compenser, de sorte que votre premier coup d’œil dans DreamShaping est garanti d’être écrasant. Heureusement, l’atelier Dreams regorge de tutoriels informatifs qui parcourent chaque outil et technique fondamentale à votre disposition. Il existe des classes pour débutants qui se concentrent sur les bases du mode édition, de vous familiariser avec son schéma de contrôle à vous apprendre à placer des plates-formes, à redimensionner des objets et à cloner des éléments.

Cependant, le schéma de contrôle est définitivement un point d’achoppement. Il y en a trois parmi lesquels choisir, mais aucun n’est particulièrement intuitif. Naviguer dans un environnement 3D avec les manettes gauche et droite tout en utilisant les commandes de mouvement pour déplacer un curseur semble initialement lourd, en particulier lorsque vous essayez d’être précis et d’affiner les détails les plus fins. Le bouton Annuler est utile lors de ces instances, vous permettant de revenir en arrière et d’effacer instantanément votre dernière action, mais il est clair que DualShock a des limites inhérentes face à une suite de création aussi complexe.

Lorsqu’il s’agit de créer votre propre projet, Dreams vous donne la flexibilité de vous y installer.

Les contrôleurs PlayStation Move s’en sortent légèrement mieux quand il s’agit de sculpter, principalement parce qu’il semble beaucoup plus naturel de mouler et de façonner des objets avec vos mains. Par exemple, la capacité de faire glisser des éléments vers et loin de vous simplement en effectuant vous-même la même action physique se démarque à cet égard. Le schéma de contrôle Move comporte cependant ses propres nuances lourdes, ce qui donne au DualShock un avantage en ce qui concerne la navigation dans les menus et le contrôle de la caméra – ce qui, à son tour, fait de la conception des niveaux une expérience légèrement plus fluide avec le DualShock en main. Quel que soit le schéma de contrôle que vous choisissez, le mélange de contrôles de mouvement imparfaits et de contrôles réguliers imparfaits présente une courbe d’apprentissage supplémentaire. Plus vous vous y habituez, plus ils deviennent confortables, mais cela prend du temps à saisir.

D’autres didacticiels approfondissent des domaines plus spécifiques de la conception de jeux, avec des guides pas à pas sur la peinture et la coloration, des didacticiels sur la façon d’animer des personnages et des objets à la main, et des vidéos “How To” qui vous apprennent à assembler rapidement un niveau, entre autres techniques. Au-delà de cela, vous trouverez des didacticiels avancés, intermédiaires et de classe de maître qui vous apprendront à créer votre propre musique et son original ou à découvrir comment assembler des connecteurs et utiliser la physique. Il y a un tutoriel où vous apprendrez à créer des hitbox sur les ennemis qui réagissent aux projectiles, que ce soit une balle tirée dans un jeu de tir à la première personne ou un disque volant dans un jeu de plateforme. Bref, il y en a beaucoup.

Tout apprendre signifie consacrer beaucoup de temps, il est donc bon que les tutoriels soient incroyablement utiles et instructifs. Chacun plonge dans le fonctionnement interne de la conception de jeux d’une manière qui est facile à consommer sans qu’il ne soit jamais considéré comme condescendant, alors que les développeurs – à travers la narration – partagent leurs idées et leur expertise sur des sujets particuliers dans un cadre pratique qui guide progressivement vous le long. Le jeu d’outils est rationalisé par rapport à Unity ou Unreal Engine afin de rendre la suite de création légèrement plus accessible pour votre Joe moyen, mais les didacticiels fournissent une meilleure appréciation de la difficulté réelle du développement de jeux.

Ils maintiennent également la concentration de Dreams sur la créativité, vous encourageant activement à vous exprimer même lorsque vous apprenez comment fonctionne l’ensemble d’outils. Cela rend le travail à travers chaque tutoriel une expérience agréable lorsque les tutoriels peuvent si souvent être un frein. Prenons l’exemple de la création d’un personnage à partir de zéro. Il y a des étapes précises à suivre, y compris une vidéo montrant à quoi pourrait ressembler votre personnage, mais la narration vous encourage à ajouter vos propres fioritures et à créer une concoction unique à vous, tant que vous comprenez comment les outils fonctionnent le long de la façon.

Quand il s’agit de créer votre propre projet, Dreams vous donne la flexibilité de vous détendre car chaque élément ne doit pas être entièrement le vôtre. Media Molecule propose de nombreux préréglages, mais les autres joueurs peuvent également télécharger leurs propres créations, que ce soit un environnement entier, un seul personnage ou un morceau de musique, que vous pouvez ensuite télécharger et utiliser dans vos propres créations. Cela crée un sentiment tangible de communauté qui se fond dans tous les autres aspects de Dreams, de DreamShaping à DreamSurfing.

Beaucoup de jeux disponibles pour le moment étaient des efforts de collaboration, avec des personnages ou des objets conçus par différents joueurs. Vous pourriez ne pas avoir intérêt à créer un jeu entier vous-même, plutôt que de choisir un créneau créant des personnages, des bâtiments ou même de la musique que d’autres personnes peuvent utiliser dans leurs propres jeux. Je ne serai probablement jamais excellent en conception de niveaux, mais il y a une certaine satisfaction à glaner en utilisant le studio de son et de musique du jeu, les outils de peinture et le moulage de sculpture pour concevoir des créations sur mesure. Je vais peut-être créer un arbre que quelqu’un aime et utilise dans son propre jeu pour peupler une forêt, ou utiliser l’outil peigne et l’effet de flux pour former une rivière déchaînée. Je pourrais même combiner divers éléments sonores pour créer un grognement de baryton qu’un autre joueur applique à un monstre antagoniste dans son propre jeu. C’est cette approche communautaire qui m’inspire pour apprendre et créer plus.

Dreams est comme YouTube pour les jeux vidéo, où une seule heure peut vous emmener dans un voyage à travers tant d’expériences disparates et imaginatives.

Le simple fait de faire des trucs est tout aussi agréable à faire. Il y a une sensation tactile à utiliser les différents traits de peinture ou le moulage d’objets qui est satisfaisant pour jouer avec, saisir et tirer sur une sculpture pour établir une forme avant d’utiliser les traits du visage de la communauté pour créer un personnage peu orthodoxe. La façon dont vous créez du son et de la musique est de même forme libre, avec la possibilité de charger un instrument virtuel prédéfini que vous pouvez ensuite jouer avec en utilisant les entrées de bouton de base. Je ne connais peut-être pas la première chose à propos de la composition musicale ou de la conception sonore, mais j’ai suffisamment écouté pour savoir comment créer une mélodie rudimentaire – l’intuitivité du jeu d’outils le permet. Évidemment, la conception d’un jeu complet avec des mécanismes qui fonctionnent réellement est un processus difficile, mais la facilité avec laquelle vous pouvez simplement sauter et créer des objets et des sons signifie que la suite de création est attrayante à utiliser même si vous ne faites que jouer.

D’un autre côté, vous pouvez toujours ignorer complètement le côté création et tomber dans un trou de lapin en jouant le travail des autres. Dreams est comme YouTube pour les jeux vidéo, où une seule heure peut vous emmener dans un voyage à travers tant d’expériences disparates et imaginatives. Il y a les imitateurs habituels avec une myriade de recréations de niveaux comme Sonic the Hedgehog, Metal Gear Solid et Crash Bandicoot, mais il est également utile de voir ces personnages, environnements et mécaniques familiers recréés car cela offre un moyen facile d’évaluer ce que l’ensemble d’outils est capable de. Par exemple, il y a un remake de Dead Space qui présente une version primitive du démembrement des membres du jeu original, et un clone 3D Mario qui recrée authentiquement les animations distinctives du plombier moustachu. Certains de ces imitateurs sont également inspirés. On imagine ce que Silent Hills aurait pu être si Konami n’avait pas débranché la prise, ajoutant quelques interrogations à LA Noire au mélange, tandis qu’un autre met en vedette Morgana de Persona 5 dans un jeu de plateforme en 3D sur le vol de pizza qui convient naturellement au personnage anthropomorphe.

Southpaw Cooking

La majorité sont cependant des créations originales, et c’est leur diversité qui se démarque vraiment. Il y a un jeu appelé Southpaw Cooking qui “simule” la cuisine avec votre main gauche parce que votre droite est trop occupée à tenir un téléphone contre votre oreille. D’autres sont plus élaborés, comme Project Ikelos, un jeu d’action semblable à des âmes, ou le court clip Duo, qui présente un personnage jouant du ukulélé vert et un dinosaure rose avec un kazoo. Un de mes favoris personnels est Dog’s Run, un jeu où vous pouvez jouer en tant que chien de compagnie du créateur, Binkie. C’est un jeu de plateforme classique à collectionner comme Banjo-Kazooie, mais je l’ai trouvé étrangement réconfortant à cause de son protagoniste à fourrure. En fait, cela m’a inspiré pour essayer d’améliorer mes compétences inexistantes dans la suite de création, juste pour pouvoir un jour immortaliser mon propre chien dans Dreams.

Trouver chacun de ces jeux est relativement simple grâce à la belle curation de Media Molecule de la zone DreamSurfing. La page d’accueil comprend des créations tendances, des favoris choisis par Media Molecule lui-même et des recommandations basées sur votre historique de jeu. Il y a aussi les IMPY Awards annuels qui récompensent les meilleures créations de l’année, avec des listes de tous les gagnants dans des catégories comme les meilleurs visuels, le meilleur récit, la meilleure animation et le meilleur gameplay. Media Molecule héberge également des jams de jeu intermittents où la communauté est chargée de créer quelque chose adhérant à un thème particulier dans un court laps de temps. Vous pouvez vous impliquer et créer quelque chose vous-même ou simplement jouer les créations d’autres personnes et voter pour votre préféré. Si vous ne savez pas à quoi jouer, vous pouvez cliquer sur Autosurf et être transporté directement dans un jeu aléatoire, ou si vous voulez rechercher quelque chose de spécifique, il existe un moteur de recherche robuste qui vous permet de trouver ce que vous cherchez avec quelques simples mots clés. Media Molecule a fait en sorte que vous puissiez sans effort passer d’un jeu ou d’une expérience singulière à un autre et découvrir quelque chose de valable.

Dreams était en accès anticipé depuis moins d’un an, mais la petite communauté qu’elle a construite depuis a déjà créé des projets étonnants qui font preuve d’imagination, d’innovation et d’art. Maintenant que le jeu complet est sorti dans la nature, il va être fascinant de voir comment la communauté continue de croître et quelles créations découlent de cette croissance. Media Molecule a conçu quelque chose de vraiment spécial avec Dreams, plaçant un ensemble d’outils lourd entre les mains des joueurs où les seules limites sont vos compétences, votre imagination et votre temps. Il n’y a rien d’autre comme ça, et cela ressemble à l’aboutissement de tout ce que le studio a travaillé depuis le premier LittleBigPlanet. La présentation est trop charmante, les tutoriels trop informatifs, actifs et engageants, tout en jouant et en trouvant les créations des autres est un jeu d’enfant. Dreams est un constructeur raffiné pour créer une grande variété de jeux et une vitrine communautaire où d’autres peuvent les jouer. C’est une réalisation étonnante qui encourage une expression créative sans limites, un endroit où les gens peuvent se réunir, collaborer et explorer l’imagination de chacun. C’est un outil pour les imbéciles qui rêvent, et l’une des versions les plus innovantes depuis des années.