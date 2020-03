Revue des travaux sans issue – Nintendo Switch. Aspirez ces fantômes!

L’un des genres les plus addictifs que nous pouvons trouver dans l’industrie du jeu vidéo est sans aucun doute un voyou. Ce type de titres où nous pouvons trouver des niveaux littéralement infinis car ils sont générés au hasard et font de chaque jeu quelque chose de différent. L’objectif? Tenez aussi longtemps que possible. Cependant, il n’y a pas autant d’œuvres qui se démarquent dans ce genre, comme Enter the Gungeon, Dead Cells, entre autres. En regardant ces jeux, il est probable que la raison pour laquelle peu se démarquent est qu’il existe des chefs-d’œuvre authentiques qui ont été enregistrés dans le cœur de nombreux joueurs. C’est là qu’Ant Workshop Limited et Headup Games entrent en jeu avec son nouveau travail sans issue. Oui, c’est un autre voyou, alors ça ne vaut probablement pas le coup par rapport aux mastodontes que nous trouvons dans ce genre. Mais… Pensez-vous que ce sera comme ça? Continuez à lire!

Tirer, sucer et rire, surtout rire!

Avant de parler du gameplay de Dead End Job, vous devez parler de l’histoire, qui c’est court mais intense; intense car tu n’arrêtes pas de rire à tout moment. Sans aucun doute, c’est l’un des titres les plus drôles que j’ai jamais essayé, et il est apprécié non seulement qu’il soit traduit en espagnol, mais le travail de localisation est imbattable. Pour commencer, expliquons l’origine du nom: en anglais, lorsqu’un travail est décrit comme un cul-de-sac, il fait référence à un travail où il n’y a aucune aspiration à s’améliorer professionnellement ni de monter dans l’entreprise. Cela a beaucoup de sens avec le thème du jeu, bien que nous puissions ici remonter d’une manière très bien introduite dans le titre, bien que j’en parlerai quelques lignes ci-dessous.

Et oui, il y a de l’histoire, quelque chose d’inhabituel dans un voyou. À cette occasion, nous jouons Hector, un travailleur légèrement maladroit appartenant à la société Ghoul-B-Gone. Cette étrange compagnie gagne sa vie en se rendant dans certains endroits de la ville pour exterminer les fantômes qui s’y trouvent. Et c’est le travail d’Hector: nous devons aller dans les bureaux, les parcs, les restaurants et plus d’endroits avec notre arme qui tire simultanément des faisceaux de plasma pour nuire aux fantômes aussi est capable de fonctionner comme un aspirateur pour aspirer les entités, comme si c’était le manoir de Luigi. Eh bien, la collègue de Hector, Beryl, meurt dès que l’histoire commence, mais elle ne veut pas faire partie du reste des fantômes capturés, alors elle nous demande de l’aide afin que nous essayions de collecter de l’argent et de changer cette situation. C’est ici Je dois souligner l’humour si bien pensé que Dead End Job l’a fait. Dans tous les dialogues, il y a des blagues vraiment drôles, ou même lorsque nous montons de niveau (quelque chose que je détaillerai plus tard), chaque niveau a un nom très drôle, comme vous le voyez dans les images.

Hé fantôme, donne-moi de l’argent!

Surtout, cela va le reste du jeu, où nous effectuons jour après jour un travail (qui se traduit par des jeux) dans le but de lever progressivement de l’argent pour réaliser notre plan. Avec cet argent, nous débloquons jusqu’à cinq zones où, à leur tour, des emplois aléatoires avec différents niveaux de difficulté sont générés. Et c’est là que tout le jus de Dead End Job est pressé! Chaque jeu a des salles carrées ou des salles (plus grandes ou plus petites, selon la zone) et dans chacune nous devons éliminer une vague de fantômes. Il existe de nombreux types de fantômes, mais beaucoup! Certains vous tirent dessus, d’autres vous sautent dessus, d’autres laissent une boue collante sur le sol qui vous ralentit, d’autres guérissent leurs amis fantomatiques et une longue etcetera. Une chose qui est cool, c’est que, bien que nous jouions dans différents domaines, les fantômes se répètent, mais avec un design différent! Autrement dit, si nous jouons dans la zone du restaurant, certains fantômes seront des cuisiniers, des serveurs, etc. Pour chaque fantôme que nous battons, nous gagnons des pâtes d’oie!

Nous les affaiblissons, comme nous l’avons dit précédemment, avec notre fusil laser à fusil puis les aspirons sous vide. Mais il y a d’autres façons de nous nuire ou de nous bénéficier dans notre combat! Et c’est que dans chaque pièce il y a de nombreux objets destructibles qui peuvent tomber, en plus de l’argent, des objets que nous pouvons consommer. Il existe une incroyable variété de consommables, des objets qui guérissent aux objets qui tirent ou explosent, en passant par des objets inutiles, comme un téléviseur qui change simplement le filtre d’écran pour ressembler à un vieux téléviseur à tube, sans plus. Mais également, Hector peut également monter de niveau! En suçant des fantômes, nous acquérons de l’expérience et chaque fois que nous montons de niveau, nous pouvons choisir une mise à niveau permanente, qui ils ont le nom d’incitations (très bien choisi le nom d’ailleurs) où l’on peut améliorer l’année de notre arme, la faire tirer plus vite ou deux balles en même temps, que vous avez plus de chance quand il s’agit de trouver des objets, monter de niveau plus vite, et un laaaaargo et cetera. Bien sûr, si nous perdons toute notre vie et, par conséquent, notre jeu se termine, nous perdons toutes les incitations que nous avions obtenues!

Notre mission principale dans chacun des jeux est sauver des citoyens kidnappés par des fantômes, et quand on les sauve, ils font des commentaires plutôt drôles comme “il faudrait que je devienne autonome” (ok, ce n’est pas très drôle, mais dans le contexte du jeu c’est très ironique). Tous les citoyens et les phrases qu’ils disent, tous les fantômes que nous avons capturés, tous les objets que nous avons découverts et toutes les différentes incitations que nous avons sélectionnées lors du passage au niveau supérieur sont rassemblés dans un manuel et nous pouvons y jeter un coup d’œil à tout moment entre les matchs. Il y a aussi une description de tout, pour chaque fantôme, objet, etc. C’est très complet!

Nous pouvons également étendre notre expérience un peu plus ou, au moins, la rendre plus amusante ou avoir un objectif au-delà de l’histoire elle-même, grâce aux défis. Oui, nous pouvons accepter des défis qui, une fois terminés, nous donnent des récompenses qui peuvent être de l’argent ou billets. Les billets sont utilisés pour débloquer les arts et les croquis du jeu que les développeurs ont mis à la disposition du joueur. Et la vérité est qu’ils sont plutôt cool! Soit dit en passant, les défis sont généralement simples: sauver X villageois, nettoyer X chambres fantômes, terminer X emplois, etc.

Graphiques particuliers / Musique bestiale

L’aspect visuel de Dead End Job me semble très particulier. Il s’inspire largement des dessins animés des 20 dernières années, dont plusieurs récents. C’est quelque chose qui c’est un peu bizarre comme un voyou, ou du moins c’était pour moi. L’esthétique peut rendre l’expérience quelque peu répétitive car ce n’est pas trop voyant à mon goût et cela ne change pas malgré les différents réglages dans les différentes zones. Bien sûr, il convient de noter que 60 images par seconde convient à merveille à cette esthétique et qu’elle reste très stable, sauf en de rares occasions où les pièces sont remplies de nombreux fantômes et de prises de vue en même temps.

D’un autre côté, nous avons une musique brutale, que j’ai, en tant que rocker que je suis, vraiment apprécié. Il oscille entre Rock N ‘Roll et Blues Rock et a un rythme incroyable. Même si la qualité des effets sonores n’a rien d’exceptionnel (ce n’est pas mal non plus; il fait son travail). La musique crée une atmosphère totalement ironique et amusante qui donne à Dead End Job beaucoup de personnalité. Enfin, il convient de noter le magnifique travail de localisation de ce travail, car non seulement tous les textes sont traduits, mais les blagues et les blagues sont toujours très drôles en espagnol, montrant à quel point elles sont traduites.

Dead End Job – Un voyou presque à la hauteur des grands (mais très bon)

Dead End Job parvient à être tout ce que le studio a voulu que ce soit: c’est un voyou chargé à ras bord de personnalité, avec un gameplay addictif et qui vous encourage à continuer à jouer pour obtenir des incitations et éliminer plus de fantômes; une esthétique qui, bien que je ne l’aime pas trop (j’insiste, c’est quelque chose de personnel, vous pouvez déjà le voir par vous-même dans les images si vous aimez l’art), elle est très originale; et la musique qui a fait apprécier chaque choix de guitare. L’histoire est simple, mais nous ne parlons pas d’un The Legend of Zelda … nous parlons d’un jeu qui fait toujours semblant de rire, et cela réussit. J’ai vu peu de pièces qui traitent de l’humour ainsi que de Dead End Job. Malheureusement, comme il n’est peut-être pas aussi dynamique que les plus grands voleurs, il devient plus répétitif et en deçà de ceux-ci, mais quiconque aime le genre devrait garder un œil dessus car c’est amusant garanti pendant un certain temps.

Nous avons analysé Dead End Job grâce à un code numérique fourni par Headup Games. Version analysée: 1.01

Pur voyou: addiction et plaisir

Dead End Job est un jeu avec beaucoup de personnalité. Il est chargé d’humour, d’une histoire drôle et de détails hilarants, en même temps qu’il a un gameplay addictif digne de n’importe quel voyou, ce qui le rend totalement recommandé pour tout admirateur de ce genre à succès.

PROS

Un gameplay addictif, typique d’un voyou

Beaucoup de contenu à débloquer et à collecter

Plaisir et rires garantis

CONS

Il peut être répétitif à long terme

L’esthétique ne correspond pas bien au genre

