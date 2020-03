Revue du matériel: PC Engine Mini – toujours un goût acquis, même après 30 ans

© Nintendo Life

Konami – qui est maintenant le gardien de la marque PC Engine après son achat de Hudson Soft en 2011 – est peut-être un peu en retard à la fête avec son approche du concept de “ micro-console ” qui a démarré avec la Nintendo Classic Edition. ans en arrière. Depuis lors, nous avons vu SNK, Sony et Sega tous monter à bord du train d’argent rétro, souvent avec des degrés de succès très variables.

Cependant, alors que le Neo Geo Mini et Mega Drive Mini offraient tous les deux une sélection de jeux qui seront familiers même aux fans de jeux rétro les plus décontractés grâce au fait qu’ils ont été publiés (et réédités) sur une large gamme de vitrines numériques au cours de la dernière décennie, le PC Engine Mini (aux côtés de son homologue occidental, le TurboGrafx-16 Mini) propose une bibliothèque de jeux un peu plus hors des sentiers battus. Cela ne veut pas dire qu’il manque de qualité – bien au contraire, en fait – et avec l’expert en émulation M2 qui fait le gros du travail (comme il l’a fait avec la micro-console de Sega), l’authenticité est assurée.

Cependant, alors que le PC Engine Mini abrite incontestablement de beaux jeux, il ne fait aucun doute qu’il manque de la renommée et de la reconnaissance qui ont sans doute rendu les éditions NES et SNES Classic de Nintendo si populaires. Avec Nintendo, vous savez que vous obtenez Mario, Zelda, Metroid et bien plus encore, mais si vous arrêtiez la personne moyenne dans la rue et lui demandiez de choisir ses versions préférées de PC Engine / TurboGrafx-16, la plupart ne sauraient même pas de quelle console vous parliez. La console de Konami peut-elle surmonter ce problème épineux et s’imposer comme l’une des meilleures micro-consoles que l’argent puisse acheter? Bien que la version occidentale de la console ait été retardée par la récente épidémie de coronavirus, nous avons pu mettre la main sur une unité japonaise, alors découvrons-le.

PC Engine Mini Review: L’histoire

© Nintendo Life

Contrairement aux micro-consoles de Nintendo et de Sega, la gamme PC Engine est peut-être un peu moins connue du joueur moyen. Fruit d’une collaboration fructueuse entre la société japonaise de logiciels Hudson Soft et le géant japonais de l’électronique NEC, le PC Engine a fait irruption sur la scène en 1987, offrant aux joueurs un système domestique plus puissant que la Nintendo Famicom vieillissante (mais toujours dominante). Avec ses ports d’arcade fidèles et un support robuste de la part de Konami, Namco et Taito, il s’est rapidement imposé comme la deuxième console de jeux préférée du Japon – une position qu’il conserverait même après que Sega ait lancé son Mega Drive techniquement supérieur en 1988.

Une gamme vertigineuse de mises à niveau matérielles a suivi; le PC Engine a été doté d’un add-on de CD-ROM en 1988, et a subi une refonte “ Pro ” avant même que les consoles Pro ne soient une chose quand Hudson et NEC ont sorti le SuperGrafx malheureux en 1989 (seulement six jeux ont été sortis pour cela, et deux d’entre eux sont inclus sur le PC Engine Mini – Daimakaimura et Aldynes). Le PC Engine est sorti en Amérique du Nord sous le nom de TurboGrafx-16 en 1989, qui a eu du mal à suivre le rythme de Nintendo et Sega dans ce qui allait devenir une guerre de consoles mémorable. Malgré son nom, le système est alimenté par un processeur HuC6280 8 bits fabriqué par Hudson – cependant, le processeur graphique est 16 bits, c’est pourquoi les jeux PC Engine sont tellement meilleurs que les titres NES.

Bien qu’il n’ait pas fait vraiment impression en Amérique du Nord, dans son Japon natal, le moteur PC était encore assez populaire pour tenir Sega à distance et bénéficierait de plusieurs mises à jour matérielles supplémentaires; le PC Engine Duo combinerait la console de base avec un lecteur de CD-ROM et serait répété deux fois avec le Duo-R et Duo-RX, tandis que la puissance du système était augmentée à l’aide de “ cartes système ”, la plus notable étant la Arcade Card qui a activé des ports lisses tels que SNK Spécial Fury Fury et L’art de se battre. Il y avait même une variante peu coûteuse et conviviale pour les enfants sous la forme d’un PC Engine Shuttle d’aspect bizarre, et des éditions portables telles que le PC Engine GT et le PC Engine LT, cette dernière étant livrée avec un prix très intéressant. .

Le PC Engine sera finalement remplacé par le PC-FX en 1994 – une autre joint-venture entre Hudson et NEC – mais le système est un échec lamentable et ne sort jamais du Japon.

PC Engine Mini Review: le matériel

© Nintendo Life © Nintendo Life © Nintendo Life © Nintendo Life

La dénomination du PC Engine Mini est légèrement fallacieuse car elle n’est pas vraiment beaucoup plus petite que la vraie affaire. Le moteur PC d’origine était célèbre pour sa petite taille – il était beaucoup, beaucoup plus petit que des systèmes comme le NES, Mega Drive et SNES – il va donc de soi que Konami (via Hori, qui gère le côté matériel des choses avec ce projet ) avait toujours du mal à le réduire davantage pour cette édition 2020. À l’heure actuelle, le PC Engine Mini est environ 25 à 30% plus petit que le modèle de 1987, mais il a le même genre de dimensions que le NES Classic, SNES Classic et Mega Drive Mini. En fait, les avoir tous sur une étagère ensemble a l’air plutôt cool.

Du commutateur d’alimentation vert au fait que la console est livrée avec le couvercle de protection en plastique rouge “ EXT BUS ” à l’arrière (qui doit être retiré pour révéler les ports USB et HDMI), le PC Engine Mini est un match à part entière le système qui a révolutionné le marché japonais des consoles de salon à la fin des années 80. Cependant, il existe des différences notables; La marque NEC est complètement supprimée du système lui-même et de l’emballage. L’achat par Konami de la marque PC Engine a effectivement effacé NEC de l’image – ce qui est un peu dommage compte tenu de la contribution de l’entreprise à l’héritage du système, mais compréhensible dans le contexte de sociétés géantes engloutissant la propriété intellectuelle.

© Nintendo Life

De plus, certains puristes peuvent être contrariés par le fait qu’il n’y a pas de slot HuCard sur la console – où ces jeux de la taille d’une carte de crédit seraient insérés sur la console d’origine est simplement un espace vide sur le PC Engine Mini. Cependant, il s’agit d’un grognement cosmétique relativement mineur et n’a naturellement aucun impact sur la fonctionnalité du système. Si cela vous dérange, vous serez encore plus ennuyé par le fait que les prises AV et d’alimentation sur les côtés sont également vides.

Le contrôleur ressemble à un match un contre un avec l’original et est livré avec un généreux câble de 3 mètres. Le D-Pad roulant est brillant, tout comme les deux boutons faciaux. Malheureusement, il n’y a pas d’option autofire, comme c’était le cas avec le contrôleur PC Engine révisé publié après le lancement (c’était le pad avec lequel le TurboGrafx-16 a été lancé). Il y a deux ports USB à l’avant de la console (le moteur PC d’origine n’en avait qu’un), donc les jeux à deux joueurs n’ont pas besoin de matériel supplémentaire. Pour les jeux qui prennent en charge plus de deux joueurs (Bomberman, nous vous regardons), vous devrez acheter un adaptateur spécial.

La version que nous examinons ici est le modèle japonais. La version nord-américaine est renommée TurboGrafx-16 et présente une conception de boîtier différente, tandis que la variante européenne est basée sur la révision CoreGrafx du moteur PC japonais.

PC Engine Mini Review: les jeux

La gamme PC Engine Mini propose 58 jeux – soit 34 titres japonais et 24 jeux TurboGrafx-16 (américains) – mais certains d’entre eux sont en fait des doublons. Dans certains cas où il existe une version japonaise et nord-américaine, les deux versions sont incluses. Donc, Nectaris est disponible sous sa forme japonaise ainsi que Folie militaire, la version nord-américaine – et ceux-ci sont répertoriés comme deux jeux distincts dans le menu de la console. Il y a quelques exceptions – Soldat Blade n’est inclus que dans sa forme TG-16, malgré une version japonaise existante – mais dans ce cas, cela importe peu car les versions sont identiques entre les régions en raison du manque de texte japonais.

Bien que la gamme soit très similaire entre les trois variantes matérielles disponibles, il existe quelques différences; la console japonaise obtient Mémorial de Tokimeki et Tengai Makyō II: Manji Maru, tandis que le tireur de Konami Salamandre est exclusif aux éditions nord-américaine et européenne. La version de Splatterhouse présent est également différent selon le modèle que vous possédez; les versions occidentales ont la version nord-américaine censurée où Rick porte un masque rouge pour le faire ressembler moins Vendredi 13 Jason Voorhees, tandis que le modèle japonais a la version originale non censurée.

Il convient également de noter que certains jeux – tels que Soldier Blade – sont livrés avec des versions bonus basées sur les événements populaires “ Caravan ” qui ont fait le tour du Japon à l’époque. Ces versions sont généralement axées sur les scores et ont une limite de temps stricte, et sont accessibles en maintenant enfoncé le bouton «Sélectionner» tout en appuyant sur «Exécuter» pour démarrer le jeu.

© Nintendo Life

La gamme complète est la suivante:

Avec (presque) 60 jeux disponibles, le PC Engine Mini l’emporte sans doute sur ses rivaux de micro-console en termes de volume de logiciel pur, mais ce nombre ne raconte pas toute l’histoire. Alors que les machines Nintendo et Sega bénéficiaient de la profondeur et de l’étendue incroyables de leurs bibliothèques respectives, le moteur PC ne peut pas offrir tout à fait le même niveau de qualité. Il n’y a pas de plateforme 2D ici qui soit même proche de rivaliser Super Mario Bros.3, il n’y a pas non plus de RPG qui puisse correspondre La légende de Zelda: un lien avec le passé. De même, il n’y a aucun combattant à défilement latéral, ce qui signifie que le PC Engine Mini n’a pas de réponse au brillant Streets of Rage 2 sur le Mega Drive Mini. En termes de qualité logicielle pure, Nintendo et Sega ont remporté cette guerre il y a longtemps.

Cependant, il convient de souligner que plusieurs des titres du PC Engine Mini se classent parmi les meilleurs de l’époque. Dracula X: Rondo of Blood est largement considéré comme l’une des meilleures entrées de l’ensemble Castlevania série, tandis que Ys Book I & II est un JRPG classique avec de glorieuses scènes cinématographiques 2D et une bande-son épique. Daimakaimura – mieux connu des joueurs occidentaux sous le nom de Ghouls ‘n Ghosts – est présenté ici sous sa forme SuperGrafx, et est sans doute l’un des ports d’origine les plus proches disponibles. Alien Crush est une version brillamment tordue du flipper et un précurseur du tout aussi fantastique Devil’s Crushet le caveboy Bonk – sans doute le rival le plus évident du moteur PC pour Mario et Sonic – apparaît dans deux excellents jeux de plateforme à défilement horizontal.

Cependant, le PC Engine Mini brille vraiment dans ses tireurs. La console originale était célèbre pour son talent dans ce genre particulier, et à l’époque, les joueurs avertis des débats débattaient sans cesse sur quelle console était la meilleure pour ce genre d’expérience intense – le PC Engine ou le Sega Mega Drive. La compétence du système dans ce domaine est attestée par le volume de tireurs présents sur cette réédition miniature: Galaga ’88, Fantasy Zone, Dragon Spirit, Super Darius, Super Star Soldier, Aldynes, Seirei Senshi Spriggan, Spriggan Mark 2: Re -Terraform Project, Gradius, Gradius II: Gofer no Yabō, Star Parodier, Ginga Fukei Densetsu Sapphire, Psychosis, R-Type, Space Harrier, Cho Aniki, Lords of Thunder, Blazing Lazers / Gunhed, Air Zonk et Soldier Blade sont les 20 tireurs disponibles ici, ce qui signifie que plus d’un tiers de la bibliothèque entière de la console est consacrée au genre (honteusement, l’incroyable Porte du tonnerre n’a pas fait la coupe).

© Nintendo Life

Compte tenu de la qualité des blasters assemblés, il est difficile de se plaindre; Seirei Senshi Spriggan, Ginga Fukei Densetsu Sapphire, Soldier Blade et Star Parodier à eux seuls vous coûteraient des milliers de dollars à acquérir sous leurs formes originales. Même les exemples les plus courants – tels que le port incomparable du R-Type d’Irem qui a aidé à vendre le moteur PC aux masses au lancement – valent bien un jeu, faisant de ce système le rêve d’un fan de tireur devenu réalité. Cependant, si vous n’aimez pas tellement ce genre, vous constaterez peut-être que les choix sont plus minces que vous ne le souhaiteriez.

Certes, les fans de RPG sont bien servis avec les Ys susmentionnés: Book I & II, Dungeon Explorer, Cadash et Neutopia II (ce dernier étant aussi proche que les fans de PC Engine sont arrivés à un Zelda sur le système), et des titres tels que Moto Roader, Power Golf, Parasol Stars, Splatterhouse, Panic Bomber et le superbe Bomberman ’94 offrent une variété indispensable, mais il y a un trop grand nombre de ratés proposés à notre goût. Le Kung Fu – connu en Amérique du Nord sous le nom de China Warrior – a impressionné dans les années 80 grâce à ses sprites massifs et remplis d’écran, mais en termes de gameplay, c’est un véritable ronflement et aurait dû être omis en faveur de quelque chose de plus digne. J.J. & Jeff est aussi une perte d’espace; tandis que l’original japonais, Kato-chan et Ken-chan, est tristement célèbre pour son humour de toilette, c’est un chien de jeu et le port nord-américain est encore moins intéressant car une grande partie du contenu amusant est supprimée. Victory Run – considéré par certains comme la réponse de la console Out Run (ce qui est ironique car le moteur PC a en fait un port du célèbre coureur de Sega) – est également superflu, et à moins que vous n’aimiez vraiment cela, il est peu probable que vous le lanciez plus d’une fois. Pourquoi les inclure lorsque des titres comme Gekibo: Gekisha Boy et Chasse magique sont des choix potentiels?

Ensuite, il y a la question du texte japonais. Le fait que le PC Engine Mini sous toutes ses différentes formes comprend le séminal de Hideo Kojima Snatcher est fantastique, mais à moins que vous puissiez lire le japonais, ce sera un livre fermé pour vous. La même chose peut être dite pour Tokimeki Memorial, Tengai Makyō II: Manji Maru et Jaseiken Necromancer, qui sont tous des RPG denses qui ne comportent pas d’option en langue anglaise car il n’y en a jamais eu; ils étaient exclusifs à leur Japon natal à l’époque.

© Nintendo Life © Nintendo Life © Nintendo Life © Nintendo Life

En termes de qualité d’émulation, tout est absolument parfait pour autant que nous puissions le dire – et c’est à prévoir avec M2 à la barre. Les menus sont bien animés et ressemblent beaucoup à ceux vus sur les éditions classiques de Nintendo et le Sega Mega Drive Mini (ce dernier étant également géré par M2). Les jeux sont présentés en deux catégories pour chaque région, et basculer entre les deux déclenche un effet sympa où l’écran clignote avant de passer à l’autre menu, tout comme lorsque vous éteignez le matériel d’origine sur votre ancien- l’école CRT TV dans la journée. Le démarrage d’un jeu déclenche également une animation cool qui montre la HuCard ou la carte système placée dans une console, avec des effets sonores authentiques.

Vous avez des emplacements pour enregistrer les états et il est également possible de changer l’apparence de l’écran. Malheureusement, le filtre CRT donne à l’image un aspect très flou, et lors de l’exécution avec la configuration par défaut, il y a un effet chatoyant étrange en raison du fait que les pixels sont légèrement déformés. Passez en mode pixel parfait et ce problème disparaît complètement. Il y a aussi un mode de filtrage qui joue le jeu via un PC Engine GT / TurobGrafx Express, ce qui est vraiment maladroit mais amusant tout de même.

PC Engine Mini Review: Conclusion

© Nintendo Life

Le PC Engine occupe une place spéciale dans le cœur de nombreux joueurs rétro, il est donc fantastique de voir une micro-console arriver sur le marché qui répond à ce créneau très spécifique. Bien que le PC Engine Mini n’ait pas le même attrait général que le SNES Classic ou le Mega Drive Mini, il n’en reste pas moins un ajout bienvenu à ce secteur en plein essor de l’industrie des jeux.

Bien sûr, il existe quelques sélections étranges en ce qui concerne le logiciel fourni, mais pouvoir jouer des titres comme Dracula X: Rondo of Blood, Seirei Senshi Spriggan, Soldier Blade, Splatterhouse, Parasol Stars, Ginga Fukei Densetsu Sapphire sans avoir à réhypothéquer votre maison est assez spéciale. L’émulation de M2 ​​est toujours aussi irréprochable (dommage pour ce filtre CRT, l’esprit) et si vous êtes déjà un fan du système, cela va peut-être jusqu’à présent être votre micro-console préférée.

Cependant, sans une liste reconnaissable de personnages comme Mario, Sonic ou Link pour les attirer, les nouveaux arrivants pourraient se demander ce que tout le monde fait – ce qui en dit peut-être plus sur l’échec du TurboGrafx-16 à l’ouest qu’il ne le fait. sur la qualité globale des jeux. En dehors du Japon, le PC Engine a toujours été un goût acquis, il est donc plutôt approprié que la situation reste largement inchangée en 2020.

