Revue – One Punch Man: un héros que personne ne connaît

Les jeux d’anime peuvent devenir une épée à double tranchant. D’une part, ils offrent aux fans de certaines propriétés la possibilité de revivre les arcs narratifs qu’ils aiment tant dans une perspective interactive. Mais, généralement, ils sont accompagnés d’un gameplay qui laisse beaucoup à désirer. Récemment, nous l’avons vu avec Dragon Ball Z: Kakarot, qui excelle à amener les consommateurs à revivre leur enfance avec Goku, mais le combat répétitif et un système de progression RPG quelque peu maladroit gâchent l’expérience.

De même, le succès commercial de bon nombre de ces jeux réside dans la popularité de la franchise de base, ce qui peut parfois être compliqué. Le marché des anime a de plus en plus de concurrents. Chaque saison est pleine de grands prétendants qui affrontent le temps des consommateurs. En pratique, si vous ne vous appelez pas Dragon Ball, Neon Genesis Evangelion ou Jojo’s Bizarre Adventure, vous avez besoin d’une excellente campagne publicitaire pour exceller.

One Punch Man est l’un des grands prétendants à devenir un classique moderne. Cet anime tente d’explorer de nouveaux territoires dans le genre shonen et en même temps de raconter une histoire drôle et irrévérencieuse qui tente de plaire à tous ceux qui recherchent quelque chose bien plus que de simples batailles de pouvoir. La création d’une expérience interactive basée sur cette propriété a le potentiel d’être une satire de jeux de combat et, comme l’anime, d’explorer de nouveaux concepts dans un genre qui est devenu assez stable ces dernières années.

De cette façon, nous arrivons à One Punch Man: A Hero Nobody Knows, le premier grand jeu de cette série qui atteint notre continent et est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Hero Nobody Knows présente-t-il le grand jeu auquel les fans de One Punch Man s’attendaient? Le service des fans et le gameplay parviennent-ils à s’équilibrer et à nous offrir une grande expérience? Saitama est-il plus fort que Goku? Découvrez les réponses à ces questions et à bien d’autres dans cette revue Atomix.

Un héros que personne ne connaît … ni ne connaîtra

One Punch Man est une propriété très intéressante. Contrairement aux shonen similaires qui tentent de couvrir la question de l’héroïsme dans une perspective traditionnelle, où les protagonistes sont confrontés à une série de défis qui sont progressivement plus difficiles, comme un RPG; Son travail serait comme démarrer un nouveau jeu plus où tous vos personnages sont au niveau maximum. Le fait que Saitama, notre protagoniste, soit pratiquement invincible donne un tournant inattendu à ce genre conservateur.

La question n’est plus de savoir comment le protagoniste fait face à certains défis, mais comment il réagit au manque de sens dans sa vie. La première saison d’anime explore ce concept, tandis que la seconde se concentre davantage sur le monde qui l’entoure. Sans aucun doute, One Punch Man couvre des sujets assez intéressants que nous voyons rarement dans ce médium. Donc, A Hero Nobody Knows est probablement une extrapolation de ce concept et un regard différent sur le genre de jeu de combat, n’est-ce pas? Non.

L’histoire de A Hero Nobody Knows pourrait être définie avec un seul mot: “paresseux” En soi, le récit n’est pas, en même temps, centré sur Saitama. Nous n’assumons pas le rôle de l’homme d’un seul coup, nous prenons plutôt le rôle d’un nouveau héros, que vous pouvez créer à partir de zéro et modifier au fil de l’aventure. Avec ce nouveau héros, nous traversons une série d’événements qui se déroulent parallèlement à la première saison de l’anime. Mais le jeu ne sait jamais qui est le protagoniste.

À certaines occasions, nous voyons de longues cinématiques axées sur Saitama, Genos et d’autres personnages d’anime, où l’histoire que nous avons vue précédemment dans l’anime et le manga est recréée. Dans d’autres, le récit se concentre sur notre personnage faisant des actes héroïques et interagissant avec d’autres héros de ce monde. Il n’y a pas d’approche claire, ou du moins pas bien exécutée. De même, sur la base d’un récit déjà établi, il n’y a pas beaucoup de matière à explorer. Il s’écarte rarement de l’œuvre originale.

Étant une action RPG combinée à un jeu de combat, nous avons une grande série de missions secondaires qui offrent le minimum. Rien de tout cela ne passe de l’affrontement occasionnel contre un ennemi ou du classique «allez m’amener». Ne vous attendez donc pas à la qualité dans ce département. Ce qui est une constante dans Spike Chunsoft, bien que j’en reparle plus dans un instant.

Moitié bon et moitié mauvais

L’industrie de l’anime est venue percer de nouveaux territoires dans l’aspect artistique, et bien que One Punch Man ne remporte aucun prix lié à ce département, il a suffisamment de charisme pour gagner le cœur des fans. Hero Nobody Knows respecte-t-il cette orientation artistique? Plus ou moins. Le jeu a un style visuel qui rappelle le travail de One, mais la transition vers les jeux vidéo laisse beaucoup à désirer.

Un héros que personne ne connaîtra aura fière allure, tant que vous serez au combat. Les mouvements bombastiques et les effets causés par l’environnement sont bien animés et remplissent leur fonction de faire sentir le poids de chaque coup. Cependant, la cinématique montre comment les personnages ne se déplacent que de manière inconfortable et artificielle. De la même manière, ils peuvent atteindre des extrêmes ridicules où ils exagèrent chaque mouvement jusqu’à ce que leur animation de combat soit activée.

En plus des arènes de combat, nous avons également une zone centrale qui est utilisée pour tout, de l’accès aux missions principales et secondaires à l’entrée en mode en ligne. Malheureusement, la qualité graphique que l’on retrouve dans les combats et la cinématique disparaissent à cet endroit. En raison de tous les modèles de personnages et de bâtiments alentour, la fréquence d’images diminue constamment et les PNJ souffrent du fameux pop up, qui est une constante qui ne semble en aucun cas être résolue.

Dans le meilleur des cas, A Hero Nobody Knows peut ressembler à la série, bien que cela se limite aux expressions faciales exagérées et comiques de Saitama, telles que le classique “OK” et le changement de masse corporelle dans les moments graves.

Créez le héros de vos rêves

La plupart du temps, nous ne verrons pas Saitama, mais notre personnage principal, que vous pouvez modifier à votre guise de la tête aux pieds, à travers les expressions faciales et la couleur des cheveux, en petits éléments faciaux caractéristiques. Bien qu’au début la sélection de vêtements et d’accessoires soit assez limitée, au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, les magasins qui fournissent cet aspect augmentent leur catalogue pour offrir des options infinies allant des costumes de vos héros One Punch Man préférés, aux choses plus ridicule, comme des boîtes pour tout votre corps ou des masques de Saitama.

En parlant de l’aspect de personnalisation, cela ne se limite pas seulement au niveau esthétique de votre personnage. Vous avez également accès à une petite salle que vous pouvez modifier selon vos goûts de manière similaire. Bien que cela semble ridicule, je me suis le plus amusé de cette petite expérience. Revoir constamment les magasins d’accessoires et de meubles était quelque chose d’excitant, car ils m’ont permis de créer un personnage plutôt inhabituel et de vivre dans une maison qui pourra accueillir mon décorateur d’intérieur.

Maintenant, ce n’est pas la fin de la personnalisation, car vous pouvez également modifier le style de jeu à votre guise. Parce que dans le monde de One Punch Man, il n’y a pas qu’un seul type de héros, vous pouvez choisir votre façon de combattre et la changer constamment sans aucune répercussion. Celles-ci vont d’un mode de combat standard; en passant par un assez fort, mais avec des options de combos limitées; peut-être que vous aimez mieux les armes, eh bien, vous pouvez utiliser des battes de baseball ou de grands katanas; Peut-être êtes-vous plutôt du genre à avoir des pouvoirs mentaux, puis lancez des faisceaux laser de vos mains.

Le jeu vous propose constamment une liste variée de mouvements et de supermouvements que vous pouvez utiliser dans les différentes catégories que votre personnage peut utiliser. Ce ne sont peut-être pas les meilleures options à notre disposition, mais au moins elles rendent le gameplay monotone et ennuyeux aussi indolore que possible.

Hommes d’action

One Punch Man: A Hero Nobody Knows est un titre d’action RPG combiné à un jeu de combat de sable 3D développé par Spike Chunsoft, que vous pouvez reconnaître en livrant le simple Jump Force l’année dernière. La question est: cette étude a-t-elle appris sa leçon? Pas du tout. Bien qu’ils nous présentent quelques idées intéressantes, leur exécution laisse beaucoup à désirer.

D’une part, nous avons devant nous un système de combat assez divertissant. La personnalisation qui nous est offerte nous permet d’avoir une grande variété de combos et de pouvoir expérimenter différentes combinaisons. Réaliser une série d’attaques qui se terminent par un coup spécial explosif qui jette votre adversaire à travers la scène est divertissant pour la première fois. Pour votre combat numéro 10, vos options sont limitées et vous commencez à voir que tout se résume à simplement effectuer le même combo encore et encore, mais vous cherchez toujours un moyen d’obtenir le plus de jus possible du jeu. En fin de compte, lorsque vous prenez cinq des 10 heures que dure A Hero Nobody Knows, vous vous rendez compte que vous avez simplement éteint votre cerveau au cours de la dernière heure et que la monotonité du combat enlève simplement tout le plaisir que les premières heures du jeu offrent.

Il s’agit d’un jeu de combat qui a le plein potentiel d’offrir une expérience solo de haute qualité. Parce que A Hero Nobody Knows est un jeu de combat et un jeu d’action avec des éléments RPG, il semble qu’il n’arrive jamais à se mettre d’accord sur ses priorités, et par conséquent, nous avons une expérience qui reste généralement à mi-chemin.

À la suite de cette réflexion sur les idées à mi-chemin, la plupart des missions principales et secondaires impliquent deux organisations différentes: l’une axée sur l’amélioration de la communauté fictive du jeu, et l’autre où vous pouvez élever votre classement de héros à la catégorie S. Chaque mission offre des points de expérience, compétence, citoyenneté et héros, ainsi que quelques extras en fonction de vos performances dans votre confrontation, qui sont réduits à la vitesse à laquelle vous êtes allé, au nombre de vies perdues et au nombre de combos que vous avez effectués.

Malheureusement, les points de citoyenneté et d’héroïsme n’aident pas beaucoup. Les premiers n’affectent pas la petite zone où tout se développe, et ceux de l’héroïsme importent rarement dans le développement de l’histoire.

Les seules idées qui sont bien mises en œuvre sont les héros qui peuvent vous aider au combat et les différents dangers qui apparaissent au hasard sur scène. Chacun garde les combats intéressants et oblige parfois le joueur à effectuer de la manière la plus efficace pour mettre fin à un combat avant qu’une intrusion, qu’elle soit naturelle ou humaine, n’intervienne entre la victoire.

Les forces naturelles peuvent varier d’un scénario à l’autre, allant des tremblements de terre qui peuvent limiter votre mobilité, des orages qui paralysent tous les combattants, aux météorites qui attaquent sans discrimination. D’un autre côté, les héros qui peuvent vous aider au combat vont de Genos, en passant par Mumen Rider, à Saitama lui-même. Chacun arrivera dans un certain temps et c’est à vous de faire moins d’attendre lors de combos réussis, ou de vous échapper de votre adversaire jusqu’à l’arrivée du support. Cela vaut également pour vos adversaires, qui bénéficient généralement d’un soutien assez solide.

Cependant, c’est Saitama qui est toujours agréable à voir. Ce personnage agit de la même manière que dans l’anime et le manga, c’est-à-dire qu’il est pratiquement indestructible. Rien ne peut vous nuire et, comme son nom l’indique, d’un seul coup, vous pouvez éradiquer votre adversaire, quelle que soit sa durée de vie. Malgré à quel point il peut être amusant de voir ce héros détruire des créatures gigantesques comme si rien d’autre, leur utilisation est assez limitée, et vous ne le verrez que dans les missions d’histoire les plus importantes.

De la même manière, vous aurez accès à différentes missions annexes qui vous permettront de nouer des amitiés avec de nouveaux héros et d’augmenter votre relation avec les autres, ce qui améliorera votre force, votre heure d’arrivée au combat et la fréquence de participation.

Hero vs hero

One Punch Man: A Hero Nobody Knows est un jeu de combat, et même s’il n’atteindra jamais le niveau d’un Dragon Ball FiighterZ ou Street Fighter V, au moins c’est assez amusant en compagnie. Dans le multijoueur local, vous pouvez modifier la fréquence et la puissance des forces naturelles et soutenir les héros. En revanche, l’expérience en ligne peut être compliquée.

D’une part, bien que le jeu soit déjà accessible à tous, trouver un adversaire en ligne peut prendre plusieurs minutes. Comme tout jeu qui nécessite une connexion en ligne, l’expérience dépendra entièrement de la vitesse de votre Internet. En général, les différents affrontements que j’ai eus étaient mitigés. Bien que certains aient présenté un décalage horrible, d’autres jeux n’ont eu aucun problème.

À la fin de la journée, le multijoueur n’est pas le véritable objectif du jeu. La tâche principale de A Hero Nobody Knows est d’offrir une expérience divertissante pour un seul joueur dans ce qui vient du prochain jeu anime distribué par Bandai Namco, qui offrira une expérience similaire et continuera le même cycle jusqu’à la fin des temps.

Une grande puissance porte une grande responsabilité

One Punch Man et le reste des œuvres de One peuvent être définis en un seul mot: «inspirant». L’histoire de One Punch Man et Mob Psycho 100 ne concerne pas tant le protagoniste qui sauve le monde et démontre son incroyable puissance, mais comment ses actions inspirent les autres. L’accent est mis sur la nature humaine et les motivations des gens à faire ce qu’ils font, pas sur les batailles de bombardement et les monstres géants.

À la fin de la journée, One Punch Man: A Hero Nobody Knows n’est pas un mauvais jeu en raison de son gameplay répétitif, des baisses de la fréquence d’images, de mauvaises animations, des idées qui ne se concrétisent jamais correctement, ou d’une histoire sans importance. One Punch Man: A Hero Nobody Knows est un mauvais jeu car, en plus d’échouer aux points mentionnés ci-dessus, il ne comprend pas ce qui rend One Punch Man si spécial.

Oui, c’est une amélioration de Jump Force à certains égards, mais c’est toujours assez simple et ennuyeux à la fin de la journée. J’espère que Spike Chunsoft parvient à mieux comprendre la prochaine propriété qu’il a entre ses mains et ne se limite pas à inclure un petit service de fans et à le transmettre comme un jeu digne d’atteindre le marché.

.