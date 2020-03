Revue Possessor – L’un des films les plus horribles des années

Alors que Sundance peut attirer de grandes foules et de longues files d’attente pour sa gamme de drames indépendants, ses offres de genre servent souvent certains des films les plus audacieux et les plus expérimentaux du festival. Cette année a vu un film de la compétition dramatique du cinéma mondial qui était si horrible, le festival a repoussé toute personne de moins de 18 ans qui tentait d’entrer dans les projections. Le film était Possesseur, et c’est l’expérience cinématographique la plus brutale et impitoyable de mémoire récente.

Le film ne tire aucun coup, car il s’ouvre sur une scène surprenante dans laquelle une jeune femme insère une aiguille dans le haut de sa tête et tourne un cadran qui la “calibre”, alors que nous regardons son visage traverser plusieurs émotions. Quelques heures plus tard, elle se dirige vers un homme lors d’une fête et le poignarde dans la gorge avec un couteau avant de le piquer à plusieurs reprises sur tout le corps. Il s’avère que la femme n’agissait pas de son plein gré, mais qu’elle était «possédée» par Tasya (Andrea Riseborough de Mandy), qui est un tueur à gages dans une entreprise qui télécharge sa conscience dans le cerveau des autres afin de leur faire commettre des assassinats d’entreprises. C’est un peu comme Inception – des personnages néfastes qui se font une idée d’envahir les esprits des autres – si Christopher Nolan était beaucoup plus dans l’horreur corporelle et dénigrait les crânes des gens avec un poker de cheminée.

Mais bien sûr, Possessor ne vient pas de Nolan, mais de Brandon Cronenberg, fils du légendaire David Cronenberg (The Fly, Videodrome), qui a également un intérêt similaire pour l’horreur corporelle, bien qu’il se penche un peu plus vers le surréaliste. Après avoir fait une première impression formidable et terrifiante avec son premier long métrage Antiviral, le jeune Cronenberg s’annonce ici avoir hérité des compétences qui rendent le travail de son père si formidable. Cependant, il se forge également un nouvel espace, développant une voix unique avec un grand œil visuel qui sait quand repousser les limites.

Possessor suit Tasya alors qu’elle reçoit sa prochaine mission, qui implique le triple meurtre d’un puissant PDG (Sean Bean), de sa fille (Tuppence Middleton) et de son petit ami Colin (Christopher Abbott) – qui sert également de véhicule à Tasya. Cependant, les choses vont au sud, et Colin commence à riposter. Cronenberg affiche les consciences de duel avec des images clignotantes et cauchemardesques comme la fusion de deux visages.

Alors que les esprits de Tasya et Colin commencent à se mélanger, le film commence à ressembler davantage à un rêve de fièvre à la Mandy de la 2018. C’est ici que brillent les performances de Riseborough et Abbott, en particulier ce dernier, qui agit comme s’il y avait deux personnalités qui se battaient pour le contrôle de son corps. Avec quelques indices subtils mais fascinants, Cronenberg présente un grand monde avec une mythologie riche et des règles établies qui pourraient facilement être explorées dans les prochains suivis. Mais s’il y a un inconvénient à l’imagerie puissante de Possessor, c’est combien plus mémorable que le récit lui-même. Cronenberg crée une histoire intéressante, mais il excelle davantage à la présenter à travers des images créatives que vous n’oublierez pas de sitôt, résultant en un film qui est un peu plus de style que de substance.

Bien sûr, vous voulez en savoir plus sur le gore. Possessor n’est pas vraiment un film d’horreur, mais rassurez-vous, vous vous sentirez mal à l’aise de la meilleure façon possible. C’est un niveau de violence graphique qui ne se sent jamais caricatural, un film extrêmement sanglant qui choque parce qu’il est présenté de manière complètement droite. Les dents sont brisées par des bouches qui saignent, des coups de poignard horribles et des balles sont rapprochés, et les corps sont absolument massacrés pour souligner la violence et la cruauté du monde du film. Bien que le grand public puisse avoir des problèmes avec autant de violence, les foules de minuit vont devenir bananes chaque fois que quelqu’un meurt d’une mort horrible à l’écran.

Ce que Brandon Cronenberg crée avec Possessor est une expérience pas comme les autres, un film follement divertissant et bouleversant plein de violence inoubliable et d’images cauchemardesques qui pénètre dans votre crâne et y fait un nid qu’il ne quittera pas de si tôt.