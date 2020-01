Revue Royal Rumble 2020: retour d’Edge et résultats finaux pour le WWE PPV

Gagnant: Charlotte

Mat: Les matchs Rumble peuvent être longs, fastidieux et parfois chargés, donc tout se résume vraiment à savoir si je me suis amusé ou non. Les femmes ont pris un très bon départ, même lorsque Lana et Liv Morgan se sont impliquées dans leur histoire, je m’en moquais. Otis a fait un arrêt hilarant pour Mandy Rose, ce qui m’a beaucoup fait rire.

Quant à nos chiffres, j’ai tiré 21, et c’était Kelly Kelly. Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point j’étais déçu de ce choix. Elle se frotta les fesses au visage de Toni Storm. -10 étoiles. Au moins, Charlotte Flair l’a éliminée assez rapidement.

Le Santina schtick était mauvais et une perte de place. Cependant, nous avons eu beaucoup de Shayna Baszler frapper les gens, ce qui m’intéressait. Charlotte gagner était l’appel facile ici. Si facile, en fait, que Chris et moi l’avions prédite pour gagner le match Rumble. Ce fut un grand Rumble avec un très mauvais endroit.

8/10

Chris: Par où commencer? Avoir Lana dans le match est bizarre, tout comme elle s’appelle une superstar de la WW. Où est le E, Lana? Quoi qu’il en soit, c’était amusant de ne pas savoir qui était prêt pour ce match, car presque tout était une surprise, y compris Mighty Molly! Voir Candice LeRae dans le match me fait souhaiter de la voir contre Bayley à Wrestlemania, peu importe à quel point c’était improbable.

La vraie histoire de ce match est Bianca Belair, qui a non seulement battu le record du Rumble féminin pour les éliminations, mais a été une machine tout au long du match. Ce fut une performance star pour elle et je m’attends à ce qu’elle soit bientôt sur Raw ou Smackdown.

Dans l’ensemble, c’était un super Rumble. Il y avait un bon mélange des trois marques, avec juste la bonne dose de nostalgie dans le mélange. Et à la fin, la bonne personne a gagné. Charlotte se rendant à Wrestlemania pour se battre pour un titre a du sens. En espérant qu’elle jette son dévolu sur Bayley. Vous avez du pain sur la planche, match masculin.

8/10