Revue – Shinsekai: dans les profondeurs

Les grands studios de jeux vidéo peuvent être considérés comme des équipes de football sous certains angles. L’un d’eux concerne le développement des talents. Les changements de développeur générationnels peuvent être tout aussi ou plus complexes que lorsqu’un club essaie de renouveler sa liste. Pour cette raison, avoir toujours de nouveaux visages et, surtout, de nouveaux esprits, est souvent crucial pour l’avenir créatif d’une entreprise. Suivant cette philosophie, Capcom a été en charge de créer une série d’équipes internes composées majoritairement de novices, dont la mission est de commencer à travailler sur de petits projets mais avec l’intention d’aller sur le marché et de traverser l’ensemble du processus commercial et artistique de tout autre jeu, bien sûr, pour gagner quelque chose que l’argent ne peut pas acheter: l’expérience. Shinsekai: Into the Depths est le premier fruit des mesures dont je vous dis, un titre qui, après avoir quitté exclusivement Apple Arcade, débarque maintenant sur la Nintendo Switch.

Sans aucun doute, Apple Arcade était très attrayant pour des projets comme Shinsekai: Into the Depths, pour voir le jour, bien sûr, grâce à la facilité et surtout au bas prix de publier sur des plateformes comme celle-ci. Malgré ce qui précède, une fois que vous avez vu comment ce nouveau titre Capcom a été joué, vous pouvez voir qu’il serait tout à fait logique de l’emporter sur les consoles et les ordinateurs personnels. Eh bien, ce qui précède s’est produit et le jeu d’exploration sous-marine est arrivé au Switch, arborant une nouvelle interprétation du genre Metroidvania très à la mode, avec un look totalement indie avec tout et qui, comme nous vous l’avons dit, est en fait le produit de l’un des grands studios et éditeurs de l’ensemble du média.

La désolation profonde

Shinsekai: Into the Depths a tout cet esprit de jeu indépendant. Il est clair que bien qu’elle ait eu le soutien de la machine Capcom, l’équipe de développeur a reçu des ressources limitées pour sa création. En plus de voir, de jouer et de se sentir généralement comme un indie, le jeu nous raconte une histoire qui suit précisément les tendances narratives et scénaristiques qui sont actuellement vécues dans cette scène particulière, c’est-à-dire que nous sommes présentés avec une histoire beaucoup plus intime et simple que bien qu’il ait ses ambitions et soit même parfois quelque peu philosophique, il ne montre jamais les valeurs de production que vous pouvez trouver dans les projets AAA.

Dans Shinsekai: Into the Depths, nous prenons le contrôle d’un Aquanauta, qui vit dans une désolation et un isolement complets après un cataclysme mondial. En raison d’un certain événement que je ne vous révélerai pas pour éviter de ruiner une partie de l’histoire, l’humanité a dû fuir au fond de l’océan, car la surface a été recouverte de glace qui en fait un lieu incontournable. Un jour par jour, notre personnage se rend compte que la menace commence à affecter même sa maison sous les vagues, il n’a donc pas d’autre choix que d’entrer dans l’abîme pour rester en vie.

C’est là que commence notre aventure sous-marine, explorant les confins du vaste océan pour découvrir ce qui se passe dans le monde et pourquoi il se termine. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre quête, vous commencez à découvrir plusieurs vérités quelque peu inconfortables et à comprendre pourquoi vous vous trouvez dans une situation aussi compromettante. Malgré le fait que dans Shinsekai: Into the Depths, on nous présente une histoire avec un début et une fin très marqués, je peux vous dire que ce n’est pas comme si vous alliez trouver un développement narratif très profond, car la plupart des traditions de ce jeu Il se montre dans un peu abstrait et ouvert à l’interprétation. Quelque chose que j’aurais aimé, c’est que notre explorateur des profondeurs avait une personnalité un peu plus marquée, car la réalité est qu’il est un protagoniste silencieux assez vide avec lequel il est difficile d’établir une relation plus étroite.

Même si j’ai passé un bon moment avec l’histoire de Shinsekai: Into the Depths et à la fin, beaucoup de mystères avant que vous ne soyez résolus, je ne peux pas non plus dire que leur récit m’a captivé ou que c’est une raison unique pour essayez-le. Soit dit en passant, le mot “Shinsekai” signifie un nouveau monde, et aujourd’hui c’est un quartier d’Osaka, au Japon (ville hôte de Capcom) qui a été construit pour inspirer et étonner avec des systèmes de très haute technologie tels que le Tsutenkaku , un bâtiment central très emblématique de la région.

Metroidvania sous-marine

Oui, une autre Metroidvania. Nous n’avons probablement pas une vue d’ensemble pour le moment pourquoi cette génération de développeurs est si obsédée par le genre qui définit Super Metroid et Castlevania: Symphony of the Night dans les années 90. Ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’il s’agit de loin de la forme de développement la plus influente des deux dernières décennies et probablement de toute l’histoire du médium. Cependant, cette petite équipe interne de Capcom prend ces principes fondamentaux pour façonner le visage entier de Shinsekai: Into the Depths, bien qu’elle présente également plusieurs nouvelles idées assez intéressantes qui, je pense, ont réussi à donner au jeu sa propre personnalité.

Comme je l’ai dit dans la dernière section de cette revue, dans Shinsekai: Into the Depths, nous prenons le contrôle d’un Aquanauta et précisément dans le contrôle, c’est là que vous sentirez que ce titre est différent de beaucoup de ses contemporains similaires. La première chose que l’on remarque est le poids et la physique utilisés dans le jeu. Il est clair pour moi que l’un des principaux objectifs de l’équipe de développeurs était de nous faire sentir que nous contrôlons un véritable être humain immergé dans plusieurs mètres d’eau, un problème qui a plusieurs implications pour la physique.

Le saut, par exemple, est une action principalement risquée et quelque peu incontrôlée, surtout au début. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres jeux où vous pouvez et devez sauter, dans Shinsekai: Into the Depths une fois que vous faites le saut, vous perdez presque complètement le contrôle de l’endroit où vous allez tomber, sans oublier que le fait d’être en dessous du l’eau, la gravité se comporte de manière imprévisible. Pour contrer cela un peu, notre protagoniste a des boosters d’oxygène. Une fois que vous êtes en l’air après un saut, en déplaçant l’analogue gauche dans n’importe quelle direction, vous pouvez activer ces hélices pour pouvoir changer de direction. Soyez prudent, gardez à l’esprit qu’en plus de vous coûter de l’oxygène en utilisant cet outil, il augmente également considérablement votre vitesse, augmentant le risque de collision avec d’autres objets.

Je vous dis que bien que ces boosters d’oxygène vous donnent beaucoup de mobilité, les utiliser correctement peut être un peu compliqué, surtout au début. Je pense que l’une des mécaniques du jeu est que vous ne vous sentez jamais en contrôle total de la situation. Revenant au sujet des collisions et de la main de contrôle, nous avons que l’Aquanauta est un être fragile. Si vous faites un saut incontrôlé à haute altitude ou si vous allez trop loin avec les propulseurs, vous pouvez entrer en collision avec le fond marin ou avec tout autre objet, ce qui endommagera votre remorque et votre réserve d’oxygène.

Ce qui précède m’amène à vous parler de l’oxygène, une ressource précieuse qui joue un rôle crucial dans le fonctionnement de Shinsekai: Into the Depths en tant que jeu vidéo. Une fois que vous quittez une zone de stockage sûre, votre oxygène commence à s’épuiser petit à petit automatiquement. L’utilisation des gaz propulseurs dont je vous le dis, fait que l’air aille beaucoup plus vite, en plus des actions comme l’escalade des murs, de la même façon, notre personnage a besoin de plus d’oxygène pour avancer. Au fur et à mesure que vous explorez, vous rencontrerez des réservoirs supplémentaires pour augmenter votre réserve d’air, gardez à l’esprit que ceux-ci peuvent se fissurer ou se casser complètement si vous heurtez ou si un ennemi vous endommage. Oui, prendre soin de son oxygène en tout temps ajoute beaucoup de tension et d’émotion à l’expérience.

Contrairement à ce qui se passe avec plusieurs des Metroidvania les plus acclamés ces dernières années, dans Shinsekai: Into the Depths, nous avons un combat beaucoup plus lent qui vise à nous faire sentir vulnérables à tout moment. Notre Aquanauta n’est en aucun cas un guerrier légendaire, il est un survivant et pas grand-chose d’autre. Pour cette raison, vous devez improviser en déplacement. En utilisant l’un de ses outils de réparation, il peut frapper au corps à corps pour se défendre, et à un moment donné, vous obtenez un harpon que vous pouvez tirer pour vous défendre. Je répète, ce sont des mouvements que vous n’utilisez qu’en cas de besoin. Le combat n’est pas un mécanisme de jeu central. En plus de ce qui précède, nous avons un petit drone que nous connaissons et qui nous rejoint pour nous aider dans diverses tâches de collecte. Il est également important de mentionner que nos capacités peuvent être améliorées à mesure que nous trouvons différents minéraux.

En parlant d’améliorations, je pense que c’est le bon moment pour vous expliquer comment fonctionne la structure de Shinsekai: Into the Depths, un jeu qui s’inspire sans aucun doute de Metroid II: Return of Samus. Je dis ce qui précède car, fondamentalement, pour progresser dans l’histoire, vous devez améliorer votre combinaison afin qu’elle puisse résister à des pressions de profondeur plus importantes. Une fois que vous avez rassemblé ce dont vous avez besoin, vous pouvez aller plus loin dans la mer pour pouvoir continuer à avancer, oui, tout comme lorsque vous avez dû baisser la lave dans le titre Game Boy que je mentionne.

Étant un Metroidvania, le retour en arrière est à l’ordre du jour, en plus de rencontrer constamment des obstacles qui nécessitent une certaine compétence à surmonter. L’exploration est généralement bien récompensée par des matériaux pour vous rendre plus résistant au monde hostile que vous voyagez, qui, précisément, a cette forme labyrinthique dans laquelle vous ouvrez constamment des raccourcis afin que le retour dans certaines zones soit beaucoup plus simple. Le level design pour Shinsekai: Into the Depths est très bien fait, mais je ne pense pas qu’il y ait beaucoup à souligner non plus.

Shinsekai: Into the Depths est un jeu extrêmement amusant avec une forte personnalité qui lui est propre, mais il appartient à un sous-genre qui est actuellement exploité de manière très intense. Il me semble que l’idée d’avoir quitté le combat dans un second mandat pour donner une plus grande importance au sujet de la survie, dans lequel il vaut souvent mieux courir que se battre, ou dans lequel un saut mal donné peut être dévastateur, s’est avérée très utile. à toute l’expérience, sans oublier que la tension d’avoir à prendre soin de sa réserve d’oxygène à tout moment, donne un peu de saveur à l’horreur de la survie.

Des visuels qui …

L’une des tendances les plus marquantes de la scène indépendante actuelle est de concentrer une grande partie des efforts de développement sur les problèmes de présentation, dans le but d’être aussi frappant que possible pour le grand public, comme on dit, la vue naît amour. La vérité est que si vous voyez un aperçu ou n’importe quel type de matériel de Shinsekai: Into the Depths, vous pouvez remarquer un style pas si particulier et même générique parfois, bien qu’il ne soit pas mauvais, loin de là, je pense que il manque un peu de personnalité.

Le design de notre sous-marin principal me semble sensationnel, portant ce casque géant très futuriste et un costume qui est évidemment inspiré de celui porté par les astronautes. Je pense qu’au sujet du personnage principal, il n’y a rien à redire, le même cas des interfaces, qui, en plus d’être assez claires, utilisent des polices de caractères stylisées qui vous transmettent à tout moment cette sensation aquatique. Les choses changent un peu lorsque vous appréciez la conception de certains ennemis et l’environnement général.

Je pense qu’en plus d’avoir une direction artistique assez simple et sans trop de personnalité, le détail de certains des atouts de Shinsekai: Into the Depths était dû beaucoup. Vous pouvez facilement voir comment une partie de la vie marine a été créée avec des modèles 3D extrêmement simples et des textures basse résolution, en plus du fait que les effets qui indiquent que vous êtes sous l’eau auraient également pu être beaucoup mieux atteints. Bien sûr, nous devons comprendre que nous sommes confrontés à une production plus petite, sûrement avec un budget limité, cependant, je pense qu’avoir eu une direction artistique différente qui ne dépendait pas tellement de la modélisation 3D en tant que telle, aurait mieux adapté le produit.

La musique est plutôt bonne et je pense que le travail de mixage audio est correct sans être aussi remarquable. Je pense qu’il est important de souligner à nouveau que nous sommes confrontés à un jeu qui était à l’origine sorti sur les appareils iOS et maintenant sur le Switch, mais je pense que malgré tout cela, de meilleurs résultats auraient pu être obtenus dans la présentation audiovisuelle de Shinsekai: Into les profondeurs.

Produit intéressant

Shinsekai: Into the Depths est un jeu sans aucun doute amusant qui vous gardera très intéressé tout au long de ses près de huit heures de durée, une période assez longue si l’on considère qu’il s’agissait d’un titre exclusivement mobile. Ce qui précède m’amène à penser qu’en réalité, ce projet n’a pas été conçu à l’origine pour Apple Arcade, encore moins. Je pense plutôt que lorsque la société iPhone était sur le point de lancer sa plate-forme d’abonnement aux jeux, elle a contacté certains développeurs réputés pour voir s’ils pouvaient aider. Avoir un jeu de Capcom s’habille et sûrement le contrat a assez favorisé les Japonais, alors ils ont décidé d’aller dans ce sens puis de le mettre sur les consoles de salon.

Je comprends parfaitement que l’idée de jouer une autre Metroidvania n’est probablement pas la plus attrayante au monde, cependant, je peux vous assurer que Shinsekai: Into the Depths a sa propre personnalité et des différenciateurs très différents de ce qui existe déjà. dans le marché. De même, je pense qu’il est intéressant de considérer que nous sommes confrontés au premier jeu de plusieurs des nouveaux talents de Capcom, qui, très probablement, sont les futures stars du média qui prennent le contrôle des franchises bien-aimées de cet éditeur ou pourquoi pas? , surprenez-nous avec des idées complètement nouvelles. Dois-je recommander le jeu? Oui, je pense que vous devriez absolument vérifier si vous êtes d’humeur à jouer quelque chose comme ce que j’ai décrit tout au long de cette critique.

