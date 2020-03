Rezzed et Reboot Develop Blue reportés en raison d’un coronavirus

EGX Rezzed et Reboot Develop Blue de Reed Pop ont tous deux été retardés jusqu’à plus tard dans l’année en raison des inquiétudes suscitées par le coronavirus COVID-19.

Le premier devait avoir lieu entre le 26 et le 28 mars au Tobacco Dock de Londres avec l’organisateur Reed Pop en disant que le spectacle a été déplacé jusqu’à cet été. De nouvelles dates seront confirmées à l’avenir.

“Après avoir constamment surveillé la situation autour de COVID-19 au cours de ces dernières semaines et après de nombreuses heures de conversation en interne et avec nos partenaires, nous avons pris la décision incroyablement difficile de déplacer EGX: Rezzed à l’été 2020 avec une date et une annonce à venir”, La société a déclaré dans un communiqué, tel que rapporté par Eurogamer, qui appartient à Reed Pop.

«Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour essayer de gérer l’événement comme prévu, mais en fin de compte, maintenir la distance sociale n’est ni réalisable ni dans l’esprit de la nature interactive et communautaire de Rezzed. C’est la communauté qui rend Rezzed si spécial et il est de notre devoir de veiller à ce que votre sécurité passe avant tout. “

Pendant ce temps, Reboot Develop Blue 2020 a été repoussé du 15 au 17 octobre par rapport à ses dates initiales du 23 avril au 25 avril, selon une publication sur Facebook.

Ce ne sont que les derniers événements à être retirés en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus. GDC, E3, Eve Fanfest, Minecraft Festival et Game Connection America sont parmi les salons de jeux qui ont été touchés par l’épidémie virale. Pendant ce temps, les BAFTA Game Awards sont devenus un événement en ligne uniquement en raison de problèmes de santé.