Rhyhorn est le gagnant de la journée communautaire Pokémon GO de février!

Niantic a annoncé que les utilisateurs de Pokémon GO seraient ceux qui décideraient quel Pokémon serait le protagoniste de la journée communautaire de février. Eh bien, le vote a été clos et les joueurs ont décidé que le Pokémon Nails était le gagnant.

Le développeur a annoncé aujourd’hui que les joueurs préféraient Rhyhorn à Vulpix, Machop et Dratini. En conséquence, ce seront les Pokémon de type Rocher et Terre qui apparaîtront le plus fréquemment lors de la Journée communautaire de février, qui sera célébrée le 22 de ce mois. Comme cela s’est produit la dernière fois, les horaires seront différents selon l’hémisphère: les utilisateurs de l’hémisphère nord peuvent participer à l’événement de 11h00 à 14h00 (heure locale) et ceux de l’hémisphère sud peuvent rejoindre le 15h00 à 18h00 le même jour.

Ce sera une excellente occasion de capturer 3 Pokémon, puisque Rhyhorn peut évoluer vers Rhydon et plus tard vers Rhyperior si l’article Protecteur est utilisé. De plus, il est important que vous sachiez que, si vous êtes chanceux, vous pouvez capturer la version variocolor de Rhyhorn, donc au total vous pouvez obtenir 6 versions différentes.

Comme si cela ne suffisait pas, tous les Rhyhorn peuvent apprendre le mouvement Romperrocas en évoluant vers Rhyperior, alors soyez prêt à en capturer autant que vous le pouvez et à avoir suffisamment de Protecteurs. Pendant l’événement, le prix exceptionnel sera le triple Star Powder, il y aura donc une incitation de plus à participer à l’événement.

Nous sommes déjà en février et cela signifie que les événements qui auront lieu au cours de ce mois sont déjà très proches. Si vous êtes un joueur du Mexique, sachez que 7-Eleven a conclu un accord avec le titre pour que les utilisateurs vivent des expériences uniques dans cette chaîne de magasins.

