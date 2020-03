Rhythm of the Gods lance une remise pour sa prochaine version sur Switch

Un nouveau jeu d’action est prévu pour rejoindre l’eShop de la console hybride dans un peu plus d’une semaine, il est Rythme des dieux, la proposition de l’étude indépendante Lyrelark qui combine le style des dangers d’esquive d’avance automatique – connu sous le nom de coureur – avec celui de suivre le rythme d’une certaine mélodie – comme dans le célèbre théâtre de Square-Enix – et le thème de la Grèce classique, avec son panthéon de dieux au comportement le plus humain. Quant à l’intrigue, elle nous invite à rejoindre le guerrier mortel le plus fort, Lyrik, dans sa mission de maîtriser la mélodie; glissez, sautez et glissez à nouveau au rythme marqué par les Dieux du Rythme pour leur plaire dans leurs caprices musicaux. Résolvez les problèmes auxquels le royaume mortel est confronté, en combattant une armée de monstres mythologiques qui provoquent un chœur de chaos et impressionnant ainsi suffisamment chaque dieu pour vous mériter le droit de les défier un par un, en un bataille rythmique la plus épique. Gardez le temps et révélez la vraie mélodie de chaque dieu pour les convaincre que vous avez ce qu’il faut pour devenir le héros préféré des mortels et des immortels. Quant à ce que ce jeu offre:

Beatmaps uniques

Terminez l’étape de base pour déverrouiller la beatmap spéciale du mode Dieu et défiez les dieux du rythme un par un. Profitez de ces batailles rythmiques rapides avec la musique originale addictive du compositeur Nathan Fitzpatrick.

Mode marathon

Testez votre résistance rythmique en résistant aussi longtemps que possible et affinez vos compétences au maximum.

Meilleurs scores et trophées

Gardez une trace de vos meilleurs scores et effectuez une variété de dons pour remporter tous les trophées.

Mode remix

Vous avez franchi toutes les étapes et vous cherchez un défi supplémentaire? Augmentez le défi avec de nouveaux mélanges de la bande sonore pour chaque niveau.

Lundi 23 mars est la date choisie pour le lancement de Rhythm of the Gods dans le Nintendo Switch eShop, 45% de réduction pour ceux qui l’acquièrent en pré-achat dorénavant, le laissant au prix de 2,74 € contre 4,99 € qui sera valable dès le jour du lancement.

