Rian Johnson a réalisé la bande-annonce du Pokemon Go Fest 2020

Il a récemment été annoncé que Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi, Knives Out) a réalisé la bande-annonce du Pokemon Go Fest 2020, qui devient virtuel pour la première fois depuis le lancement du jeu en 2016.

La nouvelle provient d’un article officiel du blog Niantic, qui présente des informations sur la façon dont Go Fest a l’intention de devenir virtuel, ainsi que des détails sur la façon dont Rian Johnson a dirigé la publicité.

Annonces :

«Avec Pokémon GO Fest 2020 dans à peine trois semaines, nous ne pourrions pas être plus excités d’accueillir ce tout nouvel événement virtuel, le premier du genre pour les formateurs du monde entier», a écrit Veronica Saron, responsable marketing produit Pokemon Go dans le article de blog. « La réponse de la communauté a été incroyable, et nous avons déjà vendu plus de 700 000 billets de plus de 110 pays et régions. »

Le poste présente également des citations de Johnson, qui a discuté de sa propre relation personnelle avec l’illustre série de jeux vidéo.

« Pokémon GO m’a gardé engagé à distance avec mes amis alors que je m’entraîne à la distance physique ces derniers mois », a-t-il déclaré. « En tant que dresseur de Pokémon de longue date, ce fut un réel plaisir de travailler avec Niantic sur ce site. »

«Ce fut une nouvelle expérience pour moi de diriger une production à distance, et j’ai apprécié le processus hautement collaboratif et je pense que nous avons créé une publicité amusante et optimiste que les fans apprécieront.»

Pokemon Go Fest aura lieu dans les salons virtuels de l’équipe plus tard ce mois-ci, l’événement devrait se dérouler du 25 au 26 juillet.

Dans des nouvelles connexes, il a récemment été révélé que Pokemon Go présenterait Mega Evolutions. Pendant ce temps, la prochaine journée de la communauté Pokemon Go aura lieu peu de temps avant le Go Fest 2020, qui débutera le 19 juillet. Les aficionados de type fantôme seront ravis d’apprendre qu’il est prévu de présenter Gastly.

Si vous êtes plus intéressé par Pokemon Sword and Shield que Go, consultez notre revue de l’île d’Armure. Si vous avez besoin d’aide pour démarrer avec le DLC, nous avons également ce qu’il vous faut.