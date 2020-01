Richard Stanley, directeur de Color Out Of Space, écrit deux autres films Lovecraft

Le cinéaste Richard Stanley, directeur du H.P. L’adaptation de Lovecraft, Color Out Of Space, a annoncé qu’il écrivait deux films de suivi. Color Out Of Space est destiné à être le premier film d’une trilogie d’adaptations de Lovecraft.

Richard Stanley a annoncé ces projets dans un Q&A après la première du film à Los Angeles, qui a été modérée par Patton Oswalt et a également présenté la star du film, Nicolas Cage.

Quand Oswalt a souligné le nombre d’oeufs de Pâques Lovecraft cachés dans le film, Stanley a répondu: “Je suis heureux de dire que c’est le premier d’une trilogie. Je travaille vraiment dur sur le deuxième script.” Il dit que son prochain script est une adaptation de The Dunwich Horror, une histoire de 1928 du célèbre auteur d’horreur.

Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait un “Lovecraftverse”, Stanley a répondu que Lovecraft “l’avait déjà fait”, donc il n’a pas besoin de le faire. Oswalt a demandé à Cage s’il était impliqué, et Cage a répondu qu’il ne savait pas.

Le studio de production Spectrevision (qui a notamment été fondé par Elijah Wood en 2010) a déjà déclaré qu’ils aimeraient que Stanley fasse une trilogie, ce qui confirme que cela se produit réellement.

Color Out Of Space est le premier long métrage de fiction narratif de Stanley depuis Dust Devil en 1992; le cinéaste a quitté la scène célèbre après avoir été renvoyé d’une adaptation condamnée de l’histoire de H.G. Wells “L’île du Dr Moreau” dans les années 90. GameSpot a passé en revue Color Out Of Space l’année dernière, écrivant que le film faisait un bon travail de “vous faire sentir comme si vous faisiez partie d’une histoire d’horreur cosmique Lovecraftian, et en suivant le style de narration de l’auteur.”

Color Out of Space sortira en salles aux États-Unis le 24 janvier.