Rick May, acteur vocal de Team Fortress II, décède après avoir contracté un coronavirus

La voix du soldat de Team Fortress 2, Rick May, est malheureusement décédée.

Comme annoncé par la Rekindle School, May a contracté le coronavirus COVID-19 dans la maison de retraite où il se rétablissait après un AVC en février. Il a été transféré dans un hôpital en Suède. Cependant, il n’a pas pu vaincre la maladie.

May a été enseignant à la Rekindle School – un programme d’éducation artistique à Seattle – de 2010 jusqu’à son AVC plus tôt cette année.

“Rick était un merveilleux enseignant dont les classes et les étudiants représentaient le monde pour lui”, a déclaré Rekindle. “Il nous manquera profondément.”

L’un de ses rôles les plus notables était celui de Peppy Hare dans la franchise Star Fox. Il a également figuré dans Age of Empires II en tant que narrateur et voix de Gengis Khan et était le soldat de Team Fortress II.

Dans l’ensemble, May est apparu dans plus de 300 spectacles tout au long de sa carrière.