Rigid Force Redux rendra l’attente pour R-Type Final 2 un peu plus facile

R-Type Final 2 pourrait être à l’horizon, mais nous avons encore un peu de temps à attendre – ce qui fait l’annonce de Rigid Force Redux d’autant plus attrayant.

Développé par com8com1 et publié par Headup Games, Rigid Force Redux s’inspire du classique du coin-op d’Irem, ainsi que des goûts de Konami. Gradius et Square Einhander.

Il “mettra les joueurs au défi de combattre des vagues furieuses d’ennemis sur le thème de la science-fiction tout en alimentant leur vaisseau avec des éclats de force et des orbes d’énergie” et arrivera à la fois sur Switch et Xbox One cet été.

Marcel Rebenstorf, responsable du développement de com8com1, a précédemment travaillé chez Ubisoft Blue Byte sur des titres tels que ANNO et Might and Magic Heroes en ligne, et a passé ces dernières années à travailler sur ce nouveau titre.

Découvrez la bande-annonce et faites-nous savoir si vous êtes impatient de jouer à ce titre sur votre Switch.

.