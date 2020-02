Ring Fit Adventure a dépassé les 650 000 exemplaires vendus au Japon et domine les tableaux de ventes hebdomadaires

Famitsu a publié le classement des ventes de jeux vidéo pour le Japon pour la période du 27 janvier au 2 février 2020.

Ring Fit Adventure a continué de maintenir ses fortes ventes de la semaine dernière, ce qui lui a permis de se hisser au sommet des ventes avec 30 111 unités vendues. Cela place ses ventes à vie à 652 757 unités à ce jour dans le seul pays! Pendant ce temps, Pokemon Sword / Shield suivait de près avec 29.429 exemplaires vendus cette semaine.

Au total, 8 des 10 best-sellers japonais cette semaine étaient des titres Nintendo Switch tels que Brain Training du Dr Kawashima et Super Smash Bros. Ultimate! En termes de matériel, Nintendo a également continué à régner en maître avec plus de 54 000 consoles Switch et 21 000 unités Switch Lite volant des étagères.

Découvrez ces chiffres plus en détail ci-dessous:

Ring Fit Adventure (Switch) – 30,111

Épée / Bouclier Pokémon (Switch) – 29,429

Yakuza: comme un dragon (PS4) – 21158

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4) – 13866

Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch – 11 958

Super Smash Bros.Ultimate (commutateur) – 10592

Minecraft (Switch) – 10067

Mario Kart 8 Deluxe (Switch) – 9 810

Super Mario Party (Switch) – 5 781

Splatoon 2 (commutateur) – 5,640

Nintendo Switch – 54 873 (10 754 337)

Nintendo Switch Lite – 21 049 (1 269 589)

New Nintendo 2DS LL – 552 unités (1 696 817)

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 47 unités (5 886 276)

PlayStation 4 – 3 846 (7 397 250)

PlayStation 4 Pro – 2 436 (1 435 533)

Xbox One X – 22 (18 891)

Xbox One S – 16 (92 770)

