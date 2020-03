Ring Fit Adventure est parfait pour s’entraîner confiné à la maison (et déjà faible)

Juste au moment où nous allons passer plus de temps chez nous, maintenant que l’Espagne est en état d’alarme à propos du coronavirus, c’est quand une proposition comme celle de Ring Fit Adventure. L’invention de Nintendo, qui comprend un périphérique en forme d’anneau et un jeu vidéo inclus, nous invite à faire de l’exercice à l’intérieur, faire toutes sortes d’exercices d’étirement, de course à pied ou de musculation, quelque chose qui nous vient maintenant à tous les perles.

Cette idée innovante de Nintendo (qui a déjà fait ses premiers pas à l’époque de la Wii avec d’autres propositions de bien-être) est avec nous depuis l’automne dernier, avec un succès notable, mais par pur hasard, c’est maintenant qu’elle a le plus de sens. Des millions de citoyens du monde entier sont contraints de rester confinés chez eux pour empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19 et, sans surprise, le corps souffre.

Ring Fit Adventure | Nintendo

Si vous avez une Nintendo Switch et que vous avez déjà obtenu votre Ring Fit Adventure ces derniers mois, maintenant c’est le moment idéal pour le sortir de la boîte et en tirer le meilleur parti (partagez-le avec la famille, ce sera bon pour eux). Pour profiter de l’expérience, vous n’avez pas besoin d’un très grand espace autour de vous, le salon suffit. Cependant, si vous aviez pensé à l’acheter ces jours-ci, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous: il est pratiquement épuisé partout.

Tel que rapporté par les médias Polygon, en Amérique du Nord, il est impossible de l’obtenir, et après avoir effectué plusieurs recherches dans certains des principaux magasins en ligne espagnols, il semble que nous soyons dans la même situation. Tout indique qu’après le confinement de la population dans des pays comme la Chine ou l’Italie, plus d’un a été clairvoyant et a anticipé la situation, laissant les magasins en rupture de stock. Il reste à voir si Nintendo remplacera les unités dans les prochaines semaines.