Ring Fit Adventure est si populaire qu’il ne cesse de se vendre

Ring Fit Adventure pour la Nintendo Switch est très demandé. Dans une mise à jour plus tôt cette semaine, un porte-parole de Nintendo a déclaré à Polygon que le dernier jeu vidéo de fitness de la société était en train de se vendre à travers l’Amérique du Nord.

le jeu Ring Fit Adventure se vend dans divers magasins de détail des Amériques. Nous travaillons pour fournir plus d’unités dès que possible et nous nous excusons pour tout inconvénient.

Cette petite mise à jour pour cette région fait suite aux nouvelles du mois dernier selon lesquelles les ventes du jeu d’exercice avaient rapidement augmenté en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus. À l’époque, les revendeurs chinois achetaient tout stock sur lequel ils pouvaient mettre la main en grande quantité, puis le vendaient bien au-dessus du prix de détail. Cela n’a probablement pas aidé non plus qu’il ne soit pas officiellement disponible dans le pays à l’époque.

Des ruptures de stock de Ring Fit Adventure ont également été signalées ailleurs depuis que COVID-19 a balayé le monde. Lors du dernier briefing sur les résultats financiers de la société en janvier, le président Shuntaro Furukawa s’est officiellement excusé pour les pénuries et les inconvénients dans le monde. Au 31 janvier 2020, la vente cumulée de Ring Fit Adventure dépassait 1,7 million d’unités.

Avez-vous eu la chance d’acheter ce jeu ces derniers temps? Dites-nous ci-dessous.

