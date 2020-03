Ring Fit Adventure est un rayon d’espoir en sueur pendant l’auto-isolement

Comme la plupart des gens, je ne me déplace pas beaucoup ces jours-ci. Mis à part une promenade quotidienne, je n’utilise mon corps que pour me déplacer dans le circuit étroit de ma maison: bureau, canapé, micro-ondes, lit. Mes doigts voient le plus d’action. Je tape des courriels à des amis à qui je n’ai pas parlé depuis des années et je me lave les mains encore et encore jusqu’à ce que la peau se fissure.

La seule exception est lorsque je joue à Ring Fit Adventure. Pendant trente ou quarante-cinq minutes tous les deux jours, je souffle à travers une série de squats, de poses de yoga et de torsions ab tandis qu’un anneau sensible crie des encouragements. Parfois, je lutte contre un dragon étrangement sexy qui porte un maillot. Parfois, je fais une série de défis, comme utiliser mes hanches pour façonner l’argile sur un tour de potier ou serrer mes bras pour ouvrir et fermer un parachute. Parfois, je traverse des champs ensoleillés. Pendant que je joue, ma vie est bruyante, colorée, positive et entièrement sous mon contrôle. C’est tout ce que le reste de ma vie – c’est-à-dire la vie pendant l’auto-isolement de Covid-19 – n’est pas.

Je possède Ring Fit Adventure depuis janvier, alors que je n’avais qu’une vague compréhension du coronavirus. La ville de New York était si froide que je ne voulais aller nulle part, surtout pas au gymnase, alors j’ai choisi le jeu comme un moyen de vaincre le marasme hivernal. Je l’ai aimé immédiatement, mais ma relation avec Ring Fit Adventure a changé dès que les gens autour de moi ont commencé à tomber malades. Alors que la distanciation sociale passait du mot à la mode à la loi officielle, le jeu, qui s’était vendu à plusieurs reprises depuis sa sortie en octobre, s’est à nouveau vendu. Cette fois, les gougers de prix vendaient le jeu et ses périphériques de bague d’exercice et de bande de jambe pour plus du triple du prix de détail. Je suis loin d’être un passionné de fitness, mais comme je me battais encore et encore contre Dragaux dans mon salon, j’ai eu de la chance. Non seulement je pouvais faire de l’exercice, mais l’exercice me rendait heureux.

J’ai contacté quelques autres fans de Ring Fit Adventure qui avaient commencé à jouer avant la pandémie pour voir s’ils ressentaient également le jeu différemment. Tous les trois ont dit oui. “C’est l’une des rares choses de mon ancien emploi du temps qui est restée la même, même en quarantaine”, a déclaré Katya Granger, directrice adjointe d’entrepôt et artiste indépendante qui vit à Park Ridge, dans l’Illinois. «Avant, j’allais travailler, je revenais et je dînais. Vers sept heures, je jouerais à Ring Fit Adventure et publierais à ce sujet en ligne. ” (Granger dessine souvent des bandes dessinées basées sur le jeu.)

Puis, il y a deux semaines, son travail s’est éloigné. «Tout le monde est à la maison. Nous n’expédions rien », a-t-elle déclaré. Mais Granger joue toujours à sept heures du soir, ce qui lui donne un sentiment de normalité.

Derrick Fields, un artiste et développeur de jeux qui vit à Chicago, a toujours travaillé à domicile. Il avait l’habitude d’avoir l’appartement pour lui seul, mais maintenant sa femme travaille également à domicile et son beau-fils suit des cours virtuels. Avant que le virus ne frappe, Ring Fit Adventure était une entreprise matinale en solo pour Fields. Il se réveillait, mettait de l’eau pour faire du café et jouait à Ring Fit Adventure pendant que l’eau chauffait. Ces jours-ci, son beau-fils de onze ans joue juste après lui. “Il m’a vu jouer et est entré dans le jeu assez rapidement”, a déclaré Fields. Son beau-fils s’est habitué à l’étrangeté de rester à la maison toute la journée, donc jouer à Ring Fit Adventure à la même heure chaque jour a été “un excellent moyen de faire en sorte que la maison ne se sente pas si étrangère quand vous devriez être assis dans une salle de classe”, Fields ajoutée.

Pour Becca Hallstedt, une artiste des studios Wild Blue, Ring Fit Adventure a été la clé de leur santé physique et mentale depuis qu’ils ont commencé à jouer au jeu à la mi-janvier. “Je suis le genre de personne qui ne connaît pas mes limites”, ont-ils déclaré. “Si je nage vingt tours, je nagerai mon cul puis je sortirai de la piscine et je vomirai parce que je ne sais pas quand m’arrêter.” Hallstedt a aimé Ring Fit Adventure dès le début car cela leur rappelait de s’arrêter, de respirer et de boire de l’eau. Aujourd’hui, le jeu «ressemble plus à un outil de santé mentale d’une manière différente qu’auparavant», ont-ils déclaré. “Quand tout semble se désagréger, vous devez trouver un moyen de canaliser cela en quelque chose.” Ring Fit Adventure aide Hallstedt à canaliser l’énergie nerveuse de la vie dans une pandémie.

Il y a deux semaines, Hallstedt a subi un disque bombé, ce qui restreint leur mouvement et a rendu les avantages du jeu encore plus nets maintenant qu’ils ont recommencé à jouer. L’une des façons dont ils restent connectés à Ring Fit Adventure est par le biais du sous-jeu du jeu, que Hallstedt a décrit comme «extrêmement sain». La majeure partie du subreddit est consacrée aux conseils et aux encouragements, qui sont le reflet du jeu lui-même. Ring encourage le joueur à continuer à presque tous les points. «Ring lui-même est un chiffre incontestablement positif», a déclaré Granger. Fields a dit la même chose. Pour lui, Ring Fit Adventure est un moyen de commencer la journée joyeusement et énergiquement, d’autant plus qu’il ne sort que pour promener son chien et faire des courses.

Hallstedt a déclaré que rester positif est un défi de nos jours. Ils essaient de rester informés, mais être constamment bombardé d’informations sur covid-19 peut être une panique. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils étaient impatients de revenir à Ring Fit Adventure. “C’est vraiment rafraîchissant et cela m’aide à éviter de recevoir de mauvaises nouvelles”, ont-ils déclaré.

Je sais ce que Hallstedt veut dire. Mon corps est peut-être au repos presque toute la journée, mais mon esprit bouge toujours à une vitesse fulgurante. Je scanne les gros titres plusieurs fois par jour, essayant de digérer les graphiques, les anecdotes des personnels médicaux, les conférences de presse. Personne ne pouvait suivre cela. Et pourtant. Après trop de défilement infructueux sur Twitter, il est plus que réconfortant de savoir comment je vais finir la journée. Je vais dérouler mon tapis de yoga devant la télévision, parcourir une série d’étirements dynamiques, puis aider Ring à libérer le monde des griffes moites et charnues de Dragaux. Mon esprit n’essaiera plus d’être partout à la fois; ce sera ici, à l’intérieur de cette pièce, à l’intérieur d’un corps qui est en bonne santé. “Ça ne fait pas du bien de bouger votre corps?” Ring va pépier, et je souris, car il a raison.

