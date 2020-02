Ring Fit Adventure grimpe aux meilleurs endroits du Royaume-Uni

Bien que les listes des jeux les plus vendus montrent généralement les livraisons récentes des franchises les plus populaires, il y a toujours une opportunité de mettre en évidence les jeux qui montent à ces positions quand personne ne s’y attend et le Top 10 de la semaine dans le Royaume United réalise le succès d’un curieux titre.

Le rapport hebdomadaire des ventes de l’UKIE est là et comme prévu, FIFA 20 et Call of Duty: Modern Warfare restent respectivement en première et deuxième position, ce qui montre clairement que le succès de la franchise reste dominant dans l’un des marchés les plus importants du monde. Malheureusement pour les fans d’anime, en particulier Dragon Ball, cela signifie également que Dragon Ball Z: Kakarot a quitté la première place qu’il occupait pendant quelques semaines, mais le pire a été l’accident si choquant qu’il était descendu en position 22.

Cependant, la surprise de la semaine est venue de la main de Ring Fit Adventure, l’expérience de fitness Switch qui peut maintenant non seulement se vanter de la première place qu’elle a au Japon, mais de son arrivée à la quatrième position au Royaume-Uni dans ce qu’elle signifie Une nouvelle étape après la semaine dernière a atteint la 7ème place. Il semble que le titre Switch enchante peu à peu les marchés importants et devienne une des surprises de l’année.

FIFA 20

Call of Duty: Modern Warfare

Grand Theft Auto V

Ring Fit Adventure

Mario Kart 8 Deluxe

Jedi Star Wars: Fallen Order

Minecraft

Zombie Army 4: Dead War

Luigi’s Mansion 3

NBA 2K20

Restez informé, dans LEVEL UP.

Source

.