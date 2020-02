Ring Fit Adventure revient en tête de liste des ventes au Japon

La semaine dernière, il était surprenant que Ring Fit Adventure se soit rapproché de la première place des jeux vendus au Japon, notamment parce qu’il était à côté de titres qui avaient récemment fait leurs débuts. Eh bien, la semaine dernière, il n’y a pas eu de versions très puissantes et le titre de l’exercice a réussi à percer pour atteindre la première place de la liste.

Selon les informations sur les ventes au Japon que Famitsu a partagées (via Gematsu), la semaine du 27 janvier au 2 février a été celle qui a vu le retour de Ring Fit Adventure au sommet des palmarès des ventes du Japon, Avec 30111 unités physiques distribuées, le jeu a réussi à battre les 29429 Pokémon Sword & Shield, ainsi que ceux de Yakuza: Like a Dragon, qui ne l’ont plus atteint pour conserver la première place. Avec cela, le titre a réussi à obtenir la couronne pour la deuxième fois; Le dernier s’est produit lors de sa semaine de lancement.

Dans la liste, vous pouvez également voir des titres récents, tels que Brain Training de Dr. Kawashima et Dragon Ball Z: Kakarot, qui se poursuivent avec des ventes stables. Au cours de la semaine dernière, aucune version n’a réussi à prendre position sur la liste, elle regorge donc de jeux qui ont généralement leur place dans le tableau.

Il n’y a eu aucun changement significatif du côté de la console, car une seule modification a été enregistrée dans les positions des modèles Xbox One.

Ventes de logiciels

Ring Fit Adventure – 30,111

Pokémon Swod & Shield – 29,429

Yakuza: comme un dragon – 21158

Dragon Ball Z: Kakarot – 13,866

Entraînement cérébral du Dr Kawashima – 11 958

Super Smash Bros.Ultimate – 10 592

Minecraft: édition Nintendo Switch – 10067

Mario Kart 8 Deluxe – 9810

Super Mario Party – 5781

Splatoon 2 – 5640

Ventes de matériel

Nintendo Switch – 54 873

Nintendo Switch Lite – 21 049

PlayStation 4 – 3846

PlayStation 4 Pro – 2436

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 552

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 47

Xbox One X – 22

Xbox One S – 16

Que pensez-vous du retour de Ring Fit Adventure en tête de liste? Pensez-vous qu’il sera dans cette position pendant longtemps? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien qu’ils réduisent déjà leur rythme de vente, Pokémon Sword & Shield a été un grand succès malgré les critiques, car il a vendu un grand nombre d’exemplaires dans le monde. La PlayStation 4 enregistre également moins de ventes, ce qui est attribué au lancement de la nouvelle console Sony. Si vous êtes intéressé par Ring Fit Adventure, nous vous invitons à lire cet article ou à consulter son dossier.

