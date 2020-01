Ring Fit Adventure s’est vendu à plus de 600 000 unités au Japon

Famitsu a publié les derniers classements de vente japonais du 20 janvier au 26 janvier 2020.

Ring Fit Adventure a dépassé Pokemon Sword / Shield pour devenir le jeu Nintendo Switch le plus vendu et le deuxième jeu le plus vendu de la semaine. Il s’est vendu à 39 217 exemplaires au Japon. Les ventes à vie sont désormais à 622 646 exemplaires. Pokemon Sword and Shield était le troisième jeu le plus vendu avec 37 950 exemplaires vendus.

La formation cérébrale du Dr Kawashima pour Nintendo Switch a atteint la cinquième place, déplaçant 12 875 exemplaires. Les ventes à vie sont à 120 573 exemplaires.

Les ventes de matériel Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite ont atteint respectivement 45 720 et 22 267 systèmes.

