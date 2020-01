Ring Fit Chronicles – Résultats de la troisième semaine

Mat? Prêt. Bouteille d’eau? Prêt. Ringcon? Prêt … Eh bien, je suis prêt! Bienvenue dans une nouvelle entrée de Ring Fit Chronicles, la section dans laquelle je me consacre à jouer Ring Fit Adventure et vous montrer mes progrès pour voir s’ils m’aident à perdre les kilos en trop. Avec cela, cela fait 3 semaines que j’ai commencé l’entraînement, et jusqu’à présent, j’ai accumulé 20 jours de travail, de sueur et de douleur. Comment je fais Passons aux données.

Ring Fit Chronicles

La semaine dernière, nous avons obtenu les premières données claires de cette aventure. Il avait réussi à descendre 96,2 kg à 95,5 kg… Comment c’était cette semaine? Bien que la balance m’ait un peu inquiété en me pesant plusieurs fois de suite, je vous montre le premier résultat que j’ai obtenu en me pesant ce matin …

¡¡94,9 kg! Nous parlerions d’un autre 600g. Moins en une semaine. Ici, il commence à devenir un peu plus clair que Ring Fit Adventure peut aider, mais il ne peut pas faire de grands changements à moins que vous n’apportiez d’autres grands changements dans votre vie quotidienne. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle semaine prochaine, je vais continuer avec mon plan établi pour enfin faire le solde mensuel et voir la progression totale.

Résumé de la semaine

Comme toujours, la première chose à faire est de vous montrer les résultats de chaque journée. Encore une fois, j’ai pris quelques jours de congé pour alterner un peu entre l’exercice et le repos. Bien que face à cette nouvelle semaine, j’aimerais pouvoir faire de l’exercice tous les jours.

Je vais actuellement pour lui chapitre 9, et petit à petit je découvre plus d’options qui affectent l’exercice. Par exemple, au début, nous ne pouvons équiper nombre limité de compétences de combat. Mais à mesure que l’histoire progresse et que les améliorations sont débloquées, ce nombre augmente. De cette façon, si c’est le cas d’un niveau qui vous recommande d’utiliser un type spécifique de compétence (comme les bras), nous pouvons équiper plusieurs compétences de bras et en même temps avoir des capacités d’autres parties du corps, ce qui permet entraînement équilibré. L’opposé peut également être évalué: si vous êtes déterminé à ce que ce niveau ne fasse que des armes, vous pouvez tout assimiler à de telles compétences afin qu’il ne devienne pas répétitif.

Un autre aspect important est la question de les pouvoirs. Les “pouvoirs” sont des fonctions qui se débloquent progressivement au fil de l’histoire. Le premier est le pouvoir de la couleur (les attaques font plus de dégâts si elles sont de la même couleur que l’ennemi); la seconde consiste à faire des secousses et la troisième est la puissance des rames (ramer dans certaines sections de certains niveaux). Cependant, maintenant j’ai atteint la quatrième puissance: le double saut, qui me permet de sauter en l’air en courant. Cela est pratique pour certains obstacles ou chemins secrets d’un certain niveau, mais il a une fonction supplémentaire que je n’aime pas: sauter par-dessus les ennemis. C’est un peu ironique que le jeu vous présente le combat comme la seule façon de faire des exercices de gymnastique, et pourtant, il finit par vous offrir une puissance qui vous permet d’éviter les combats.

Et ici le Ring Fit Chronicles de cette semaine La semaine prochaine, j’aurai tourné un mois depuis le début de ma formation, je vais donc préparer un article spécial dans lequel j’analyserai la progression complète et ferai une évaluation plus approfondie de Ring Fit Adventure. Jusque-là … Continuez à vous entraîner!

