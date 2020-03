Ring Fit est combiné avec Super Smash Bros Ultimate sous forme de spiritueux

Nouveau événement spiritueux apparaît en vue dans Super Smash Bros Ultimate, suivant la coutume qui se produit de temps en temps, élargissant progressivement l’énorme répertoire des aides pour le nouveau mode aventure, visant à accorder de petites aides et modifications, tout en prenant un retour nostalgique à la tradition presque imbattable du Grand N et d’autres sociétés assez anciennes dans le monde des jeux vidéo. Mais bien sûr, les propositions les plus récentes dans ce coin de la mémoire du célèbre crossover de combat sont également creuses, c’est pourquoi Ring Fit Adventure, le nouvel engagement pour la vie saine de la société Kyoto après l’ère Wii, pointe également sous la forme de spiritueux lors d’un événement qui débutera vendredi prochain 13 mars et cela durera encore 5 jours. Les choisis pour cette occasion sont trois, les deux versions du «Ring Fit trainer» et l’un des monstres que nous pouvons trouver dans le mode RPG de ce jeu d’entraînement personnel, et comme cela s’est produit lors d’occasions précédentes, nous devrons affronter divers combattants de Super Smash Bros incarnant ces esprits pour pouvoir les saisir, nous devons donc nous entraîner dur pour être des vainqueurs.

