Riot affirme que la finale du Championship 2019 a été l'événement de League of Legends le plus regardé à ce jour

19 décembre 2019 – 09h18

Le développeur de League of Legends, Riot Games, a déclaré que la finale des championnats du monde de cette année était l'événement le plus regardé du jeu à ce jour.

Dans une vidéo (ci-dessous), la société a déclaré que pendant tout le Championnat du monde 2019, il y avait un pic de visionnage simultané de 44 millions d'utilisateurs, alors qu'en moyenne 21,8 millions de personnes regardaient chaque minute.

Cela vient après une baisse de 36% du nombre de téléspectateurs de l'événement League of Legends All-Star 2019.

Riot a récemment célébré le dixième anniversaire de son succès MOBA, annonçant une série de nouveaux contenus pour l'IP. C'est en plus de son nouveau label d'édition Riot Forge qui publie de nouveaux titres League of Legends de développeurs externes. Les deux premiers d'entre eux -Ruined King by Airship Syndicate et Convergence by Double Stallion Games – ont été annoncés lors des Game Awards 2019.

Cela fait également suite à Riot confronté à quelques années d'intenses examens à la suite d'un accablant exposé de Kotaku, qui a révélé que sa culture de travail était toxique et discriminatoire. L'entreprise a récemment accepté de verser 10 millions de dollars aux femmes salariées victimes de discrimination salariale.

Editeur – PC Games Insider

